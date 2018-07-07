5 самых романтичных и смешных фильмов про свадьбы

Из-за того, что в главных ролях Джулия Робертс и Ричард Гир, «Сбежавшую невесту» часто называют «Красоткой 2», но сюжет не имеет с первой «Красоткой» ничего общего. В этом фильме героиня Джулии Робертс никак не может выйти замуж, поскольку имеет дурную привычку сбегать со свадеб. Она и сама не понимает, почему это делает. Остается только надеяться, что Айк (Ричард Гир) поможет ей разобраться.

Все фильмы доступны в онлайн-кинотеатре Okko, по промокоду 20180550. Код открывает доступ к пакету подписок «Оптимальный»: смотрите бесплатно более 4000 фильмов, включая ленты этой подборки, в течение 10 дней.

Фото: shutterstock

Видео: Youtube / KinoPRO, Официальные Трейлеры, Kinopoisk, Bazelevs