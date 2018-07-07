logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

5 самых романтичных и смешных фильмов про свадьбы

Организация бала? Визит высокопоставленного лица? Вечеринка по поводу юбилея? Все это пустяки по сравнению со свадьбой. Смотрите в онлайн-кинотеатре Okko пять фильмов о свадьбах, которые не забудешь никогда, и расслабьтесь: даже если что-то пойдет не так, праздник все равно удастся. Ведь иначе и быть не может.

«Большая свадьба»

Режиссер: Джастин Закэм, в ролях: Роберт Де Ниро, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон, Кэтрин Хайгл, Аманда Сейфред, Робин Уильямc

Приглашения, ресторан, угощение, церемония – это цветочки. Ягодки – это родственники. Когда в одном доме собираются столько непохожих людей, точно жди взрывоопасных ситуаций. И они не заставят себя ждать! Добрая и уморительная комедия с блестящим актерским составом: включайте для отдыха и прекрасного настроения.

«Моя большая греческая свадьба 2»

Режиссер: Кирк Джонс, в ролях: Ниа Вардалос, Джон Корбетт, Майкл Константин, Лэйни Казан

Первую «Греческую свадьбу» вы наверняка уже смотрели, а вот насчет этой мы не уверены, так что включаем в подборку и гарантируем: смеяться будете не меньше. У Тулы и Йена подросла дочь, которой не терпится выпорхнуть из-под маминого крылышка. Замуж она пока не собирается, но большая греческая свадьба все равно будет! Целый ворох смешных ситуаций и невыносимые, но такие обаятельные родственнички прилагаются.

«Свадьба лучшего друга»

Режиссер П. Дж. Хоган, в ролях: Джулия Робертс, Кэмерон Диаз, Дермот Малруни, Руперт Эверетт

Когда-то Джулианна и Майкл договорились: если до 28 лет они не встретят свою судьбу, то поженятся. Джулианна так и не встретила, но вот Майкл… Только когда лучший друг приглашает ее на свою свадьбу, Джулианна понимает: она влюблена в него. И до того, как Майкл женится, у нее остается шанс отбить его у разлучницы.

«Горько!»

Режиссер Жора Крыжовников, в ролях: Сергей Светлаков, Юлия Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник

А эта свадьба проходит уже на наших просторах, и ее атмосфера знакома каждому, кто хоть раз бывал на торжествах, организованных согласно традициям. Тамада, Верка Сердючка из динамиков, салатики и целая толпа родственников, многих из которых мы не помним ни в лицо, ни по имени. Наташа и Рома очень хотят избежать всего этого и пытаются организовать две свадьбы: одну – по своему вкусу, другую – чтобы ублажить родственников. Без накладок не обойдется: вот уж где будет «горько»!

«Сбежавшая невеста»

Режиссер: Гэрри Маршалл, в ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Джон Кьюсак, Гектор Элизондо

Из-за того, что в главных ролях Джулия Робертс и Ричард Гир, «Сбежавшую невесту» часто называют «Красоткой 2», но сюжет не имеет с первой «Красоткой» ничего общего. В этом фильме героиня Джулии Робертс никак не может выйти замуж, поскольку имеет дурную привычку сбегать со свадеб. Она и сама не понимает, почему это делает. Остается только надеяться, что Айк (Ричард Гир) поможет ей разобраться.

Все фильмы доступны в онлайн-кинотеатре Okko, по промокоду 20180550. Код открывает доступ к пакету подписок «Оптимальный»: смотрите бесплатно более 4000 фильмов, включая ленты этой подборки, в течение 10 дней.

Фото: shutterstock

Видео: Youtube / KinoPRO, Официальные Трейлеры, Kinopoisk, Bazelevs

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
«Одно лицо со Штурм»: 48-летняя Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости из-за «уколов красоты»
Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами