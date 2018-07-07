5 самых романтичных и смешных фильмов про свадьбы

«Большая свадьба»
Режиссер: Джастин Закэм, в ролях: Роберт Де Ниро, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон, Кэтрин Хайгл, Аманда Сейфред, Робин Уильямc
Приглашения, ресторан, угощение, церемония – это цветочки. Ягодки – это родственники. Когда в одном доме собираются столько непохожих людей, точно жди взрывоопасных ситуаций. И они не заставят себя ждать! Добрая и уморительная комедия с блестящим актерским составом: включайте для отдыха и прекрасного настроения.
«Моя большая греческая свадьба 2»
Режиссер: Кирк Джонс, в ролях: Ниа Вардалос, Джон Корбетт, Майкл Константин, Лэйни Казан
Первую «Греческую свадьбу» вы наверняка уже смотрели, а вот насчет этой мы не уверены, так что включаем в подборку и гарантируем: смеяться будете не меньше. У Тулы и Йена подросла дочь, которой не терпится выпорхнуть из-под маминого крылышка. Замуж она пока не собирается, но большая греческая свадьба все равно будет! Целый ворох смешных ситуаций и невыносимые, но такие обаятельные родственнички прилагаются.
«Свадьба лучшего друга»
Режиссер П. Дж. Хоган, в ролях: Джулия Робертс, Кэмерон Диаз, Дермот Малруни, Руперт Эверетт
Когда-то Джулианна и Майкл договорились: если до 28 лет они не встретят свою судьбу, то поженятся. Джулианна так и не встретила, но вот Майкл… Только когда лучший друг приглашает ее на свою свадьбу, Джулианна понимает: она влюблена в него. И до того, как Майкл женится, у нее остается шанс отбить его у разлучницы.
«Горько!»
Режиссер Жора Крыжовников, в ролях: Сергей Светлаков, Юлия Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник
А эта свадьба проходит уже на наших просторах, и ее атмосфера знакома каждому, кто хоть раз бывал на торжествах, организованных согласно традициям. Тамада, Верка Сердючка из динамиков, салатики и целая толпа родственников, многих из которых мы не помним ни в лицо, ни по имени. Наташа и Рома очень хотят избежать всего этого и пытаются организовать две свадьбы: одну – по своему вкусу, другую – чтобы ублажить родственников. Без накладок не обойдется: вот уж где будет «горько»!
«Сбежавшая невеста»
Режиссер: Гэрри Маршалл, в ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Джон Кьюсак, Гектор Элизондо
Из-за того, что в главных ролях Джулия Робертс и Ричард Гир, «Сбежавшую невесту» часто называют «Красоткой 2», но сюжет не имеет с первой «Красоткой» ничего общего. В этом фильме героиня Джулии Робертс никак не может выйти замуж, поскольку имеет дурную привычку сбегать со свадеб. Она и сама не понимает, почему это делает. Остается только надеяться, что Айк (Ричард Гир) поможет ей разобраться.
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Видео: Youtube / KinoPRO, Официальные Трейлеры, Kinopoisk, Bazelevs