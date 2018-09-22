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Тайны, опасность и неожиданные повороты: 5 фильмов про загадочные исчезновения

В кино выходит фильм «Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях. Эмили обращается к своей новой знакомой Стефани с «простой просьбой», после чего бесследно исчезает. Мы подобрали для вас еще пять щекочущих нервы триллеров и драм с похожим сюжетом из коллекции онлайн-кинотеатра Okko.

«Исчезновение»

Режиссер Дрор Сореф, в ролях: Саймон Бейкер, Пас Вега, Майкл ДеЛоренцо, Хлоя Грейс Морец, Клэр Форлани

Мистический триллер с красавчиком Саймоном Бейкером из «Менталиста» и «Дьявол носит Prada» в главной роли. Дочь банковского служащего Джека Бишопа внезапно исчезает, и убитый горем отец – единственный, кто отказывается верить в ее смерть. Вскоре Джека начинают посещать загадочные видения, из которых следует, что даже если девочка еще не мертва, непоправимое может случиться очень скоро.

«Шоссе в никуда»

Режиссер Дэвид Линч, в ролях: Билл Пуллман, Патриция Аркетт, Бальтазар Гетти

Какая подборка про загадочные исчезновения без Дэвида Линча! Фред Мэдисон, обвиняемый в убийстве своей жены, исчезает из камеры смертников, а на его месте оказывается другой человек, Пит. Он выходит на свободу, но вместо возвращения к нормальной жизни его ждет непрекращающийся кошмар. Нуаровый хоррор, в котором (как водится у Линча) ничего не понятно, а атмосфера ужаса нарастает с каждой минутой – для ценителей головоломок от культового режиссера.

«Мой сын»

Режиссер Кристиан Карион, в ролях: Гийом Кане, Мелани Лоран, Оливье де Бенуа

Жюльен давно не общается с семьей, но, узнав от бывшей супруги об исчезновении их семилетнего сына и не дождавшись помощи полиции, бросается его искать. В ходе поисков он понимает, как страшна его утрата, и преисполняется гнева и ярости, придающих ему сил. Драма была снята всего за шесть дней, и актеры узнавали детали сценария только перед съемками – вероятно, благодаря этому фильм держит в напряжении и заставляет сопереживать от первых до последних минут.

«Все самое лучшее»

Режиссер Эндрю Джареки, в ролях: Райан Гослинг, Кирстен Данст

Наследник богатой семьи женится на девушке, которая ему не ровня. После свадьбы молодая супруга начинает замечать в своем муже пугающие странности и вскоре бесследно исчезает. Расследование возобновят лишь двадцать лет спустя, и оно будет связано с риском для тех, кто его ведет. Фильм основан на реальных событиях – истории сына нью-йоркского магната Роберта Дерста, подозреваемого в убийстве трех человек.

«Мистериум. Начало»

Режиссер Миккель Нергор, в ролях: Николай Ли Каас, Фарес Фарес, Пер Шил Крюгер, Троэльс Любю

Карл Мерке и Асад из полиции Копенгагена берутся расследовать давнее дело о пропавшей женщине и выходят на след маньяка. Фильм наверняка придется по вкусу любителям мрачноватых скандинавских детективов: с соответствующей атмосферой здесь все в порядке. Лента снята по роману Юсси Адлера-Ольсена «Женщина в клетке».

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Фото: Okko, Kinopoisk

Видео: Youtube

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