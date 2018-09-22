Тайны, опасность и неожиданные повороты: 5 фильмов про загадочные исчезновения

Жюльен давно не общается с семьей, но, узнав от бывшей супруги об исчезновении их семилетнего сына и не дождавшись помощи полиции, бросается его искать. В ходе поисков он понимает, как страшна его утрата, и преисполняется гнева и ярости, придающих ему сил. Драма была снята всего за шесть дней, и актеры узнавали детали сценария только перед съемками – вероятно, благодаря этому фильм держит в напряжении и заставляет сопереживать от первых до последних минут.