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Любовный многоугольник, неожиданная встреча и не только: 5 ярких фильмов про писателей и писательниц

Они создают истории, миры и героев, которые остаются в душах и сердцах людей и могут изменить чью-то жизнь, но насколько счастливы они сами? «Писательство – работа одинокая», – заметил в своей книге о литературном мастерстве Стивен Кинг. В кино выходит лента «Быть Астрид Линдгрен», фильм о создательнице Пеппи Длинный Чулок и Карлсона, а мы подобрали для вас еще пять картин о писателях и писательницах из коллекции онлайн-кинотеатра Okko.

«Зеркала»

Режиссер: Марина Мигунова, в ролях: Виктория Исакова, Роман Полянский, Виктор Добронравов, Александра Мошкова

Фильм-биография Марины Цветаевой освещает разные эпизоды ее жизни через призму отношений с Сергеем Эфроном, начиная от их встречи в Крыму и заканчивая его трагической смертью в 1941 году. Образ великой поэтессы – одна из лучших ролей Виктории Исаковой. За эту работу она была номинирована на премии «Ника» и «Золотой орел».

«Дневник его жены»

Режиссер: Алексей Учитель, в ролях: Андрей Смирнов, Галина Тюнина, Ольга Будина, Евгений Миронов, Елена Морозова

Лента Алексея Учителя («Матильда», «Прогулка») о любовном многоугольнике, в котором участвуют писатель Иван Бунин, его жена Вера, поэтесса Галина Плотникова, певица Марга Ковтун и литератор Леонид Гуров. Отношения (как следует хотя бы из количества вовлеченных) запутанны, непросты и драматичны. Фильм красивый и смотрится на одном дыхании. Награды: Гран-при «Кинотавра» и «Ника» за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучшую операторскую работу.

«Счастливы вместе»

Режиссер: Джош Рэднор, в ролях: Джош Рэднор, Кейт Мара, Малин Акерман, Зои Казан

В оригинале фильм носит зубодробительное название «Happythankyoumoreplease», а снял его по собственному же сценарию Джош Рэднор, сыгравший главного героя сериала «Как я встретил вашу маму». Милая комедийная драма рассказывает о писателе Сэме, у которого все ни так ни сяк: с личной жизнью не клеится, с творчеством тоже. Однажды Сэм встречает бездомного чернокожего мальчишку и начинает присматривать за ним, и с этого момента в жизни Сэма начинаются перемены.

«Аноним»

Режиссер: Роланд Эммерих, в ролях: Эдвард Хогг, Рис Иванс, Ванесса Редгрейв, Себастьян Арместо

О Шекспире ходит множество легенд, в том числе и такая, что его не существовало вовсе. То ли под его псевдонимом писал один человек, то ли несколько – теорий и слухов множество, и все находят своих сторонников. Одной из подобных версий и посвятил свое кино Роланд Эммерих, автор «Дня независимости» и «Послезавтра». Если верить изложенной в фильме истории, гениальные произведения Великого Барда принадлежат перу некоего аристократа, который горел желанием творить, но по разным причинам не мог публиковаться под своим именем. Так и появилась одна из величайших иллюзий всех времен и народов.

«Сэлинджер»

Режиссер: Шэйн Салерно, в ролях: Филип Сеймур Хоффман, Эдвард Нортон, Джон Кьюсак, Мартин Шин

Экранизацию своего культового романа о Холдене Колфилде Сэлинджер запретил. Через десять лет после публикации «Над пропастью во ржи» писатель закрылся от мира, жил затворником и не давал интервью, хотя продолжал писать. С помощью свидетельств тех, кто лично знал Сэлинджера, создатели этой документальной ленты пытаются найти ответ на вопрос, почему писатель так поступил, что стояло за его решением – и из обрывков воспоминаний, словно мозаика, складывается портрет одного из самых знаменитых и загадочных писателей прошлого века.

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Фото: пресс-служба, shutterstock

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