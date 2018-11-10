Любовный многоугольник, неожиданная встреча и не только: 5 ярких фильмов про писателей и писательниц

О Шекспире ходит множество легенд, в том числе и такая, что его не существовало вовсе. То ли под его псевдонимом писал один человек, то ли несколько – теорий и слухов множество, и все находят своих сторонников. Одной из подобных версий и посвятил свое кино Роланд Эммерих, автор «Дня независимости» и «Послезавтра». Если верить изложенной в фильме истории, гениальные произведения Великого Барда принадлежат перу некоего аристократа, который горел желанием творить, но по разным причинам не мог публиковаться под своим именем. Так и появилась одна из величайших иллюзий всех времен и народов.