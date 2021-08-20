4 реальных истории о выживании, в которых люди оставались одни «во власти стихии»

«127 часов»

О фильме

Премьера биографической драмы о запредельных человеческих возможностях состоялась в России в начале 2011 года. Над фильмом работали режиссер Дэнни Бойл и сценарист Саймон Бофой, которые взяли за основу книгу прототипа главного героя Арона Ралстона «Между молотом и наковальней».

Сюжет

Драма переносит зрителя в 2003 год, когда американский альпинист отправляется в национальный парк Каньонлендс штата Юта. Там он слоняется из пещеры в пещеру пока не оказался в смертельно опасной ловушке, а помощи ждать неоткуда ведь никто не знает куда он направился...