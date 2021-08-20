4 реальных истории о выживании, в которых люди оставались одни «во власти стихии»
«127 часов»
О фильме
Премьера биографической драмы о запредельных человеческих возможностях состоялась в России в начале 2011 года. Над фильмом работали режиссер Дэнни Бойл и сценарист Саймон Бофой, которые взяли за основу книгу прототипа главного героя Арона Ралстона «Между молотом и наковальней».
Сюжет
Драма переносит зрителя в 2003 год, когда американский альпинист отправляется в национальный парк Каньонлендс штата Юта. Там он слоняется из пещеры в пещеру пока не оказался в смертельно опасной ловушке, а помощи ждать неоткуда ведь никто не знает куда он направился...
Фото: Кинопоиск
Причины смотреть:
- Игра по сути одного актера вышла потрясающей. Известный также по фильмам «Оз: Великий и Ужасный» и «Почему он?» Джеймс Франко отлично выполнил поставленные режиссером задачи и сумел передать все эмоции своего прототипа.
- Фильм высоко оценен кинокритиками и получил шесть номинаций на премии «Оскар», а также победил во множестве других престижных премиях.
- История основана на реальных событиях, когда история героя настоящая, а не плод воображений автора, сюжет еще больше захватывает дух и заставляет переживать сильнее.
- Название «127 часов» означает время, которое главный герой провел в западне и которое испытывало его на прочность.
- Авторы драмы сумели перенести зрителя на место событий и позволили не просто наблюдать со стороны, а будто проживать это страшное время совместно с героем или даже смотреть на происходящее его глазами.
Рейтинг: 7,7
«Во власти стихий»
О фильме
Премьера обсуждаемого фильма состоялась в 2018 году, режиссером стал Бальтасар Кормакур, который создал еще одну известную трагическую кинокартину «Эверест». Главные роли исполнили Шейлин Вудли, известная по серии антиутопий «Дивергент», и Сэм Клафлин, который также играл в «Голодных играх».
Фото: Кинопоиск
Сюжет
Действие происходит в 1983 году, когда посчастливилось познакомиться американке Тэми и британцу Ричарду и между ними завязался роман. Однажды молодому человеку предлагают выгодную сделку: перегнать яхту из Таити в Сан-Диего; но романтичное путешествие по Тихому океану прервала могучая стихия.
Причины смотреть:
- Фильм основан на реальных событиях и снят по мемуарам прототипа главной героини Тэми Эшкрафт под названием «Красное небо поутру над морем: реальная история любви, потери и выживания».
- В жанре катастрофы снято немного качественного кино, когда прослеживается вся стойкость человеческого характера, что будет полезно тем, кто останавливается на пол пути к поставленной цели. В данном фильме показаны события, когда человек провел 40 дней среди бескрайнего горизонта.
- «Во власти стихий» помимо трагического сюжета обыгрывается также потрясающая история любви, которая придется по вкусу любителям мелодрам.
Рейтинг: 6,8
«На глубине 6 футов»
О фильме
Биографическая драма Скотта Во появилась на экранах в 2017 году. Режиссер экранизировал реальную историю Эрика Лемарка, который волей судьбы оказался один среди бескрайних снежных вершин и провел там целых восемь дней.
Фото: Кинопоиск
Сюжет
Бывший спортсмен, буквально подсевший на адреналин, не мог вести спокойную и размеренную жизнь. За очередной дозой «крышесносного» вещества мужчина отправился на горнолыжный курорт, который закрыли из-за надвигающейся бури, однако главный герой решил совершить финальный спуск и оказался во власти стихии.
Причины смотреть:
- Главный герой, по истории своего прототипа, оказался в окружении снегов без еды и прочего провианта, даже элементарно лишенный зажигалки. Мужчина постепенно замерзает и его тело начинает отказывать, что к концу пути он еле ползет, но он не сдается и до последнего борется за свою жизнь.
- Когда человек безвластен над обстоятельствами и оказывается на грани смерти, он переосмысливает свою жизнь и начинает ее с «чистого листа». История будет полезна людям со слабостями, например к наркотическим веществам, ведь угроза жизни помогает осознать всю ничтожность бывших привычек.
Рейтинг: 6,3
«Выживший»
О фильме
Триллер, драма, вестерн, боевик, приключения — все это жанры «Выжившего». В 2015 году фильм снял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту по сценарию, написанному по сюжету одноименного романа Майкла Панке, который в свою очередь создавался на основе истории охотника Хью Гласса, родившегося во второй половине XIX века.
Фото: Кинопоиск
Сюжет
Главный герой отправляется со своей командой на сбор шкур, которые особенно ценились в те года. Так, Гласс идет в разведку и на его пути попадается медведица, гуляющая со своими медвежатами. Мужчина побеждает зверя однако получает серьезные увечья и становится обузой для группы, и тогда они решают от него избавиться. Злостные намерения замечает сын главного героя и защищает отца заплатив собственной жизнью. Тогда парализованный Гласс борется за жизнь, чтобы отомстить. Получилось ли у него это?
Причины смотреть:
- Легендарный актер Леонардо Ди Каприо наконец получил свой долгожданный «Оскар», сыграв главную роль в обсуждаемом фильме.
- Также приняли участие в съемках следующие актеры: потрясающий Том Харди, Уилл Поултер, известный по фильмам «Бегущий в лабиринте», «Хроники Нарнии» и «Мы-Миллеры», Донал Глисон, Пол Андерсон, который играл в «Острых козырьках» и другие.
- Реальный человек Хью Гласс в одиночку одолел медведя и несмотря на свои серьезные ранения после сражения нашел в себе силы бороться за жизнь. Он бросил вызов обстоятельствам и выжил среди сурового зимнего климата. Правда двигала им жажда мести.
- Фильм победил в рекордных 12 номинациях на премии «Оскар» и получил множество других наград
Рейтинг: 7,8
Фото: Кинопоиск
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