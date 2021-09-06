30 лет спустя: как изменились Йовович, Краузе и другие звезды фильма «Возвращение в Голубую лагуну»
Роль Лилли стала первой большой работой Миллы Йовович в кино, до этого она появилась в нескольких картинах, изобразив второстепенных персонажей. После актриса и модель признавалась, что фильм «Возвращение в Голубую лагуну» стал худшим в ее карьере. Критики с ней согласились: в 1992-м Миллу номинировали на «Золотую малину» как худшую начинающую звезду. А поклонники вынесли другой вердикт: уже несколько поколений зрителей пересматривают романтическую картину снова и снова.
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Фото: East News
Как же изменились исполнители главных ролей через 30 лет после премьеры и как сложилась их судьба.
Милла Йовович
Милла Йовович построила впечатляющую карьеру и стала счастливой в личной жизни. На съемки в «Возвращении в Голубую лагуну» юная артистка приезжала в компании матери, известной советской актрисы Галины Логиновой. Она следила, чтобы во время работы не мелькало обнаженное тело ее дочери (кроме сцен, необходимых для фильма), и учила дочь азам искусства.
Фото: East News
После сьемок в этом фильме Милла стал востребованной артисткой. Она снялась в таких известных фильмах, как «Чаплин», «Пятый элемент», «Его игра», «Жанна д'Арк», нескольких сериях франшизы «Обитель зла» и других.
Ее карьера модели также была успешной: она участвовала в показах ведущих Домов моды, а ее портреты украшали обложки десятков глянцевых изданий.
Милла в третий раз замужем. Отцом трех ее дочерей стал режиссер Пол Андерсон, который снимал красавицу-жену в ужастике «Обитель зла». Первый брак Йовович с Шоном Эндрюсом был аннулирован, женой режиссера Люка Бессона она была всего два года.
Йовович живет в США с мужем, дочками и мамой. Милла хорошо говорит по-русски с милым акцентом и учит русской культуре детей. Старшая дочь актрисы Эвер пошла по ее стопам, став моделью и артисткой.
Брайан Краузе
Милла Йовович и Брайан Краузе на кастингах обошли тысячи других претендентов на съемки в райском уголке. Роль Ричарда также стала для Краузе первой серьезной работой на большом экране. Он с детства мечтал быть врачом. Но яркая внешность высокого блондина с белокурыми волосами (Брайан этнический немец) привела его в модельный бизнес.
Фото: Ricky Fitchett/ Global Look press
Фильм снимали на одном из 300 островов архипелага Фиджи — Тавеуни.
В 16 лет Краузе начал посещать первые курсы для работников ТВ. Вскоре его стали приглашать на эпизодические роли в сериалах. После выхода на экраны «Возвращения в Голубую лагуну» начинающего актера выдвинули кандидатом на получение «Золотой малины» в соответствующей номинации. Но награда ушла другому.
Брайану Краузе 52 года, его фильмография состоит из 112 проектов. Самыми известными его фильмами стали «Зачарованные», «Касл», «Безумцы», «Байки из склепа», «C.S.I.: Майами».
Актер был женат, у него есть 25-летний сын Джеймен.
Лиза Пеликан
Актриса исполнила роль матери Лили Сары Харгрэйв. Она попала на остров с малышкой дочкой и маленьким Ричардом и там 8 лет учила их выживанию.
Фото: East News
В США Лиза блистает не только в кино, но и на телевидении и на театральной cцене. В начале карьеры она снималась в сериалах. А в художественном фильме впервые появилась в 1974 году. Всего ее фильмография насчитывает больше 50 картин.
К моменту съемок в «Возвращении в Голубую лагуну» она сыграла в таких известных фильмах, как «Джулия», «Лучшая девочка на свете», «Отель», «Самоволка» и других. У Лизы Пеликан есть несколько престижных наград за театральные работы.
Актриса дважды была замужем. В первый раз она пошла под венец с Робертом Харпером, но брак продержался недолго. Вторым ее супругом стал Брюс Дэвисон. У пары родился сын, но через 20 лет после свадьбы семья распалась.
Сейчас Лизе Пеликан 67 лет, она продолжает активно сниматься.
Кортни Барилла
Кортни в фильме исполнила роль юной Лилли. Она снялась всего в 10 фильмах. Информации об актрисе мало. Последней ее работой в кино стал фильм «Мэверик», где она снималась с Джоди Фостер и Мелом Гибсоном.
Гэретт Рэтлиф Хенсон
Гэретту досталась роль маленького Ричарда. К моменту начала работы в проекте Хенсон уже был опытным юным актером (играл в сериалах).
Фото: Kinopoisk.ru
Наибольшую известность Гэретту Рэтлифу Хенсону принесла трилогия «Могучие утята». Актер живет в Нью-Йорке с женой Лори (свадьба состоялась в 2007-м) и сыном. В 2015 году Гэретт получил степень магистра кино. Самыми известными его работами являются «Три желания», «Планер», «Каспер», «Приключения Гекльберри Финна», «Морская полиция: Спецотдел», «Детектив Раш».
Фото и видео: East News, Instagram, Columbia Pictures, Ricky Fitchett, Billy Bennight/ Global Look press