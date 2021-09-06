30 лет спустя: как изменились Йовович, Краузе и другие звезды фильма «Возвращение в Голубую лагуну»

Милла в третий раз замужем. Отцом трех ее дочерей стал режиссер Пол Андерсон, который снимал красавицу-жену в ужастике «Обитель зла». Первый брак Йовович с Шоном Эндрюсом был аннулирован, женой режиссера Люка Бессона она была всего два года.

Йовович живет в США с мужем, дочками и мамой. Милла хорошо говорит по-русски с милым акцентом и учит русской культуре детей. Старшая дочь актрисы Эвер пошла по ее стопам, став моделью и артисткой.

Брайан Краузе

Милла Йовович и Брайан Краузе на кастингах обошли тысячи других претендентов на съемки в райском уголке. Роль Ричарда также стала для Краузе первой серьезной работой на большом экране. Он с детства мечтал быть врачом. Но яркая внешность высокого блондина с белокурыми волосами (Брайан этнический немец) привела его в модельный бизнес.