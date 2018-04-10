7 реально существующих людей с невероятными способностями

Француз Майкл Лотито запросто может есть стекло и железо, запивая осколки и куски металла водой. Удивительные способности в себе он открыл в девять лет, когда до смерти напугал изумленных родителей, съев телевизор. В шестнадцать лет Майкл начал развлекать людей за деньги, на публику поедая металл, стекло и резину. Самое интересное, что в организме Лотито никогда не проявлялось никаких побочных эффектов, даже когда съеденное содержало ядовитые вещества. В итоге Майкл Лотито решил установить рекорд и попал в книгу рекордов Гиннеса, получив прозвище «Месье Съешь Это Все» за то, что съел самолет «Сессна-150». Как ему это удалось? Да очень просто. Он всего лишь ел части самолета на протяжении двух лет, употребляя примерно по килограмму в день.

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