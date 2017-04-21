Этих женщин едва ли можно назвать красавицами, но они совершенно не переживают по этому поводу: покоряют мужчин, выходят на красные дорожки во всеоружии и могут похвастаться карьерными успехами.

Барбра Стрейзанд

Барбре Стрейзанд 24 апреля исполнилось 75 лет. Актриса, которой в начале карьеры отказывали продюсеры и режиссеры из-за ее слишком выдающегося носа и немодельной внешности, стала легендой кино и утерла всем голлудским боссам носы, которыми они когда-то воротили при виде Стрейзанд. В копилке Барбры не только многочисленные и самые престижные музыкальные и кинонаграды (два «Оскара», «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус»), но и покоренные сердца таких красавчиков, как Уоррен Битти, Джон Войт, Омар Шариф и Дон Джонсон.



Сара Джессика Паркер

Сару Джессику Паркер сравнивали с лошадью, включали в списки самых непривлекательных и несексуальных звезд. В Сети про ее внешность можно прочитать такие отзывы, что волосы начинают шевелиться. Мы вообще удивляемся, почему она все еще не последовала примеру героя «Горбуна из Нотр-Дама». Сара признается, что ей неприятно слышать и читать нелестные отзывы о себе, но в целом ей плевать. Паркер востребована в кино, дизайнеры ее обожают и называют своей музой, а дома актрису ждут любимые дети и муж Мэттью Бродерик.

Камилла Паркер-Боулз

Супругу британского принца Чарльза красавицей не назовешь, но именно она стала главной женщиной в его сердце, в котором не осталось места даже для собственной супруги принцессы Дианы. Чарльз и Камилла официально поженились в 2005 году после десятилетнего романа (самого длинного в истории британской монархии). У Паркер-Боулз есть все титулы, соответствующие титулам мужа: герцогиня Корнуольская, герцогиня Ротсейская, графиня Честерская, а также Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская. Последний титул Камилла не использует из-за ассоциаций с предыдущей принцессой Уэльской — принцессой Дианой.

Йоко Оно

Японская художница Йоко Оно — пример для тех, кто выискивает недостатки перед зеркалом и дрожит от неуверенности при мысли о том самом красавчике. Красотой Йоко, может, и не блещет, зато умеет добиваться своего: Оно отбила легендарного Джона Леннона у жены, стала его музой и прославилась на весь мир.

Эллен Дедженерес

Другая бы на месте Эллен смотрела «Оскар» по телевизору, находила тысячу и одно отличие между собой и звездами на красной дорожке, рыдала навзрыд и копила на пластического хирурга. Дедженерес вместо подобных глупостей стала ведущей двух церемоний вручения премии «Оскар». Да, внешоость неидеальная. Ну и что! Самая популярная в США телеведущая, сорвавшая корону с легендарной Опры Уинфри, получила 11 престижных премий «Эмми» за свое «Шоу Эллен Дедженерес», в котором раскручивает знаменитостей на такие ответы, о которых остальным журналистам остается только мечтать.

Росси де Пальма

Кривой нос, разные глаза, неправильный прикус и вытянутый овал лица. Думаете, Росси де Пальма комплексует из-за внешности? Напротив, ведет себя как настоящая дива и роскошная женщина: красит губы кроваво-красной помадой, любит эффектные наряды, позирует фотографам с гордо поднятой головой и чинно выхаживает по красным дорожкам. В том числе за это ее обожает известный режиссер Педро Альмодовар, в фильмах которого актриса предстает во всей красе.

Наоми Гроссман

В «Американской истории ужасов» Наоми Гроссман сыграла одну из самых откровенно непривлекательных героинь — страдающую микроцефалией пациентку психиатрической клиники по именни Пеппер. Наоми и в жизни не то чтобы красотка, но не переживает. «Я не знаю, почему люди так одержимы красотой. <...> Я и в жизни не красавица, но выгляжу гораздо лучше, чем в сериале», — пошутила она в одном из интервью. Гроссман заявила, что хочет разрушить стереотипы, согласно которым женщины в кино и на телевидении обязаны быть хорошенькими.

Маим Бялик

Маим Бялик прославилась благодаря роли ботанки Эми Фары Фаулер в популярном телесериале «Теория большого взрыва», за каждый трицатиминутный эпизод в котором зарабатывает $1 млн (!). Кстати, Бялик реально получила степень доктора по нейробиологии в 2008 году, а ее личная жизнь складываеся куда удачнее, чем у бедняги Эми: Маим растит двоих детей от экс-супруга Майкла Стоуна, за которым была замужем десять лет.

Гленн Клоуз

В «Роковом вличении» и «Опасных связях» Гленн Клоуз показала, наколько женщина может быть привлекательной и отталкивающей в зависимости от своих качеств, в том числе актерских, и независимо от внешности. Клоуз трижды была замужем, шесть раз номинировалась на «Оскар» и получила множество престижных театральных и кинопремий.

Шарлотта Генсбур

Шарлотта — дочь общепризнанной красавицы с ангельской внешностью, актрисы и певицы Джейн Биркин, и похожего на рептилию шансонье Сержа Генсбура. Актриса похожа на обоих родителей, благодаря чему выглядит очень неординарно, за что ее любят режиссеры, дизайнеры и многочисленные поклонники.

Фото: Global Look Press