Истории этих знаменитостей могут вдохновить тех, кто мечтает о пополнении в семействе, но никак не может зачать ребенка.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев мечтали о ребенке долгих десять лет. В 2015 году мечта супругов наконец сбылась — 8 октября у них родилась долгожданная дочь Вероника. «Мы пытались зачать ребенка 10 лет. Но все никак не получалось. И вот однажды перед Новым годом мне приснилось, что я родила ребенка. Я увидела это очень отчетливо, во всех подробностях. Помню, как во сне просила скорее принести мне малыша, чтобы его покормить. Так переживала, что мой ребенок голодный. Я запомнила каждую деталь вокруг. Наверное, это было то, что называют вещим сном. А через год все это повторилось, только уже наяву», — рассказала певица в одном из интервью.

Малышка Вероника родилась недоношенной — в 36 с половиной недель, весом в 2695 граммов. Юля пережила не самые приятные и волнительные моменты, с помощью врачей несколько дней пыталась накормить дочь, у которой были проблемы с сосательным рефлексом. Сейчас все трудности позади, а Вероника стала для Юлии центром ее вселенной. Недавно Проскурякова решила снова заняться карьерой и записала первую после продолжительного перерыва песню. Нетрудно догадаться, что посвящена композиция ее любимой дочке, которая приняла участие в съемках клипа.

Виктория и Антон Макарские

Виктория и Антон Макарские не скрывают свою очень личную и очень непростую семейную историю. Попытки артистов зачать ребенка стали для них настоящим испытанием. Виктория не могла забеременеть больше десяти лет, а в какой-то момент уже была на грани отчаяния. Дело в том, что врачи разных клиник ставили ей диагноз «абсолютно здорова». Правда, здоровой Вика оказалась не абсолютно. Попытки ЭКО не давали результатов и были опасны для жизни, так как у Макарской очень редко встречающийся синдром гиперстимуляции, при котором противопоказана гормональная стимуляция.

Помогли певице молитвы. Сама Макарская, которая родила дочь Марию в 39 лет, а сына Ивана — в 42 года, признается, что своих детей буквально вымолила. Трудности в личной жизни привели артистов к вере. Они перестали ходить по врачам, думать об усыновлении, начали регулярно посещать храмы, молиться и верить в чудо, которое в итоге и произошло.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году, а родителями сына Артема стали только десять лет спустя. Долгие годы певица пыталась забеременеть и отвечала на вопросы о том, когда же в их семьей случится пополнение. Наталья не любит говорить на эту тему, но признается, что слез было пролито немало.

Как и Макарские, выход из сложившейся ситуации Подольская и Пресняков решили искать в церкви: обвенчались, много ездили по святым местам и молились. Сына Артема Наталья теперь называет наградой за терпение: «Дети сами выбирают семью и рождаются тогда, когда родители готовы. Так что совершенно точно — все происходит вовремя. Теперь я каждый день благодарю Бога за то, что он дал мне мою семью, моего мужа, сыночка. Каждый раз, когда я убаюкиваю Тему перед сном, перекрещиваю, не могу на него налюбоваться».

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман впервые стала мамой в 41 год. В одном из интервью она призналась, что была беременна от первого супруга, актера Тома Круза, но беременность оказалась внематочной. Кроме того, по слухам, из-за тяжелого развода с Крузом, ставшим для актрисы настоящим шоком, у нее случился выкидыш.

Радость материнства Николь Кидман смогла испытать во втором браке с музыкантом Китом Урбаном. Их дочь Сандэй Роуз, рождение которой Кидман называет главным достижением в своей жизни, появилась на свет в июле 2008 года. Вторую дочь супругов Фэйт Маргарет выносила суррогатная мать. Актриса, которой летом исполнится 50, недавно заявила, что после рождения дочки верит в чудеса и не исключает, что станет мамой еще раз.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Дженнифер Лопес родила близнецов Эмму и Макса незадолго до сорокалетия. Отцом малышей стал теперь уже ее бывший супруг, певец Марк Энтони. Лопес призналась, что о детях мечтала много лет, но забеременеть не удавалось. Как уверяет сама певица, ни она, ни врачи не понимали, почему так происходит.

К своему довольно позднему материнству Дженнифер Лопес относится философски: «Я знала, что у меня хорошая наследственность. Все в моей семье легко заводили детей, когда хотели. Значит, дело было в том, что мое тело или сознание были не готовы к этому событию».

Селин Дион и Рене Анжелил

Селин Дион познакомилась с будущим мужем, менеджером Рене Анжелилом, когда ей было всего 12 лет. Романтическую историю супругов длиною в жизнь омрачили безуспешные попытки завести детей. Они решили не надеяться на чудо. Стать мамой певица смогла благодаря процедуре ЭКО. Первенец пары, сын Рене-Шарль, родился в 2001 году. Спустя почти десять лет, после нескольких неудачных попыток забеременеть, певица родила близнецов Эдди и Нельсона.

Фото: Instagram, Global Look Press, East News