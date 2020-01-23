Обаятельная и прекрасная: самые яркие выходы Меган Маркл в качестве Ее королевского Высочества

В начале года принц Гарри и его супруга Меган Маркл, получившие после бракосочетания титулы герцога и герцогини Сассекских, сложили с себя полномочия членов королевской семьи. Внук королевы Великобритании Елизаветы II и его избранница решили, что жизнь обычных людей подходит им больше, и захотели сконцентрироваться на простых семейных радостях, воспитании сына и благотворительной работе. А мы тем временем предлагаем вспомнить самые яркие выходы Меган Маркл в статусе Ее королевского Высочества.