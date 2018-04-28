Самые милые и эффектные выходы в свет беременной Кейт Миддлтон

Пока СМИ сообщают о токсикозе герцогини Кембриджской Кэтрин, сама она обычно продолжает выходить в свет и появляться на официальных мероприятиях даже за несколько дней до рождения очередного ребенка. Недавно супруга британского принца Уильяма родила сына Луи, а мы вспомнили, как Кейт появлялась на публике во время третьей беременности.