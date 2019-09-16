Богатые и талантливые: принц Гарри и еще 10 самых харизматичных принцев мира

Принц Гарри
Фото: Global Look Press / Andrew Parsons
Рыжеволосый весельчак и любитель шумных вечеринок принц Гарри остепенился и стал примерным семьянином. Внук королевы Великобритании Елизаветы II женился на американской актрисе Меган Маркл, которая в прошлом году родила ему сына Арчи.
Принц Уильям
Фото: Global Look Press / Keith Mayhew
Общественный и благотворительный деятель, бывший пилот «Скорой помощи», внук королевы Великобритании Елизаветы II, принц Уильям, может, и не идеальный красавчик, зато обладает морем обаяния и чувством юмора. Правда, Уильям вот много лет женат на университетской подруге Кейт Миддлтон, родившей ему сына Джорджа и дочь Шарлотту. Зато его младший брат Гарри пока холостяк.
Кронпринц Хуссейн бин аль-Абдалла
Фото: Instagram
Кронпринц Хуссейн бин аль-Абдалла — сын короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании. На официальном сайте принца сообщается, что он является прямым потомком пророка Мухаммеда в 42-м поколении и назван в честь деда, основателя современной Иордании. Окончил Королевскую Академию в Мадабе, открытую его отцом, изучает политологию в Университете Джорджтауна в Вашингтоне. Хуссейн обожает мотоциклы и активно ведет страницу в Instagram, где у него уже более миллиона подписчиков.
Принц Хамдан
Фото: Instagram
Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум сказочно богат — его состояние оценивают в 18 миллиардов долларов. Он управляет инвестиционным фондом и курирует университет, названный в его честь, руководит Лигой поддержки молодых предпринимателей, Комитетом по спорту эмирата Дубая и Дубайским центром исследования аутизма. Хамдан любит путешествовать, занимается экстремальными видами спорта и показывает свою насыщенную жизнь в Instagram, где у него пять с половиной миллионов подписчиков.
Принц Карл Филипп
Фото: Global Look Press / Micke Fransson
Скромник с модельной внешностью, шведский принц Карл Филипп является вторым ребенком Его Величества короля Карла XVI Густава и Ее Величества королевы Сильвии и третьим в очереди на трон. Карл получил чин лейтенанта военно-морского флота, окончил курсы графического дизайна в Стокгольме, увлекается фотографией, участвует в автогонках. Недавно он прошел стажировку в National Geographic, после чего принял участие в создании нескольких фильмов о шведском естествоиспытателе Карле Линнее. Покорить сердце Карла удалось модели Софии Хеллквист, на которой он женился четыре назад.
Андреа Казираги
Фото: Getty
Принц Монако, голубоглазый блондин Андреа Казираги, унаследовал внешность от своей бабушки, известной красавицы Грейс Келли. Правда, активная светская жизнь Андреа немного поистрепала. Он уже не так неотразим, как во времена бурной молодости, и к тому же женат на представительнице древнего аристократического рода, внучке одного из богатейших людей мира Беатрис Борромео.
Принц Амедео
Фото: Global Look Press / Sierakowski _ Reporters
Его Императорское и Королевское Высочество принц Амедео Бельгийский — звучит как песня. Выпускник Лондонской школы Экономики, улыбчивый симпатяга Амадео потерял право престолонаследия в 2015 году, женившись без положенного на это разрешения со стороны своего монаршего дяди, короля бельгийцев Филиппа, на итальянке Элизабетте Марии Росбох фон Волькенштайн. На свадебных фотографиях принц выглядит абсолютно счастливым. Судя по всему, личное счастье интересует его гораздо больше трона и титулов.
Кронпринц Хокон
Фото: Eastnews
Выпускник Военно-морского училища, красавец-мужчина и настоящий романтик. Кронпринц Норвегии Хокон взял в жены мать-одиночку Метте-Марит, работавшую официанткой. Все родственники были против этого брака, но Хокон усыновил ребенка и женился на любимой, которая родила ему двоих детей — дочь Ингрид Александру и сына Сверре Магнуса. Супруги излучают семейное счастье, но никто не мешает нам представить себя на месте Метте-Марит хотя бы в своих мечтах. А помечтать есть о чем: кронпринц служил во флоте, изучал общественно-политические науки, любит театр и особенно норвежского драматурга Генрика Ибсена, бегает на лыжах, водит яхту, увлекается дельтапланеризмом и отлично выглядит в плавках. Доказательства — в галерее.
Принц Гийом
Фото: DPA
Гийом — старший сын великого герцога Люксембургского Анри, наследный великий герцог, принц Нассау и принц Пармский. Будущий герцог окончил Королевскую военную академию в Сэндхерсте и факультет языков, филологии и гуманитарных наук Университета Анже по специальности «политология», говорит на пяти языках. За десять лет службы в Вооруженных силах Люксембурга дослужился до лейтенант-полковника, возглавляет Совет экономического развития. Гийом играет на фортепьяно и гитаре, прекрасно поет и... женат на графине Стефании де Ланнуа.
Лоренцо Боргезе
Фото: Eastnews
Красавчик Лоренцо Боргезе — потомок принцессы Марселлы Боргезе, сестры Наполеона Паулины Бонапарт Боргезе, Папы Павла V (Камилло Боргезе) и кардинала Сципиона Боргезе. Фамильный герб Боргезе украшает фасад собора Святого Петра в Риме. Лоренцо родился в Милане, его родители — князь Франческо и простая американка Аманда Лей. Боргезе холост, живет в Нью-Йорке, руководит косметической империей, основанной его бабушкой, принцессой Марселлой Боргезе, и собственным брендом, под которым выпускает косметику, пиво и одежду для мужчин.
Он также является активным защитником животных, выпускает для них специальную органическую косметику и возглавляет некоммерческую организацию Animal Aid USA, занимающуюся их спасением. Лоренцо написал роман The Princess of Nowhere, основанный на истории его семьи, и участвовал в нескольких реалити-шоу, в которых искал себе невесту, но пока так и не нашел свою единственную.
Жан-Кристоф Луи-Фердинанд-Альберик
Фото: Global Look Press / Pool Yves Herman
Его императорское и королевское высочество Жан-Кристоф Луи-Фердинанд-Альберик, принц Наполеон, прапраправнучатый племянник великого императора Наполеона — один из самых завидных женихов планеты. Жан-Кристоф хорош собой, окончил Гарвардский университет, работает инвестиционным банкиром. Великие потомки и титулы привилегий ему не дают, но если Франция вдруг решит вернуться к монархии, он сможет претендовать на престол.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: instagram, globallookpress, dpa, eastnews
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