Богатые и талантливые: принц Гарри и еще 10 самых харизматичных принцев мира

Выпускник Военно-морского училища, красавец-мужчина и настоящий романтик. Кронпринц Норвегии Хокон взял в жены мать-одиночку Метте-Марит, работавшую официанткой. Все родственники были против этого брака, но Хокон усыновил ребенка и женился на любимой, которая родила ему двоих детей — дочь Ингрид Александру и сына Сверре Магнуса. Супруги излучают семейное счастье, но никто не мешает нам представить себя на месте Метте-Марит хотя бы в своих мечтах. А помечтать есть о чем: кронпринц служил во флоте, изучал общественно-политические науки, любит театр и особенно норвежского драматурга Генрика Ибсена, бегает на лыжах, водит яхту, увлекается дельтапланеризмом и отлично выглядит в плавках. Доказательства — в галерее.

Принц Гийом