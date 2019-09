Богатые и талантливые: принц Гарри и еще 10 самых харизматичных принцев мира

Красавчик Лоренцо Боргезе — потомок принцессы Марселлы Боргезе, сестры Наполеона Паулины Бонапарт Боргезе, Папы Павла V (Камилло Боргезе) и кардинала Сципиона Боргезе. Фамильный герб Боргезе украшает фасад собора Святого Петра в Риме. Лоренцо родился в Милане, его родители — князь Франческо и простая американка Аманда Лей. Боргезе холост, живет в Нью-Йорке, руководит косметической империей, основанной его бабушкой, принцессой Марселлой Боргезе, и собственным брендом, под которым выпускает косметику, пиво и одежду для мужчин.

Он также является активным защитником животных, выпускает для них специальную органическую косметику и возглавляет некоммерческую организацию Animal Aid USA, занимающуюся их спасением. Лоренцо написал роман The Princess of Nowhere, основанный на истории его семьи, и участвовал в нескольких реалити-шоу, в которых искал себе невесту, но пока так и не нашел свою единственную.

Жан-Кристоф Луи-Фердинанд-Альберик