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Обаятельный, милый и непосредственный: самые забавные моменты с принцем Гарри

Одному из самых непосредственных членов британской королевской принцу Гарри 15 сентября исполнилось 34 года. В день рождения рыжеволосого, улыбчивого и обаятельнейшего именинника предлагаем вспомнить самые забавные моменты c Гарри во время его официальных выходов.

Фото: getty

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

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