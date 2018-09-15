Обаятельный, милый и непосредственный: самые забавные моменты с принцем Гарри

Одному из самых непосредственных членов британской королевской принцу Гарри 15 сентября исполнилось 34 года. В день рождения рыжеволосого, улыбчивого и обаятельнейшего именинника предлагаем вспомнить самые забавные моменты c Гарри во время его официальных выходов.