Флирт, поцелуи и любовь: самые трогательные моменты выходов в свет принца Гарри и Меган Маркл

В честь дня рождения актрисы Меган Маркл, ставшей недавно членом британской королевской семьи и получившей титул герцогини Сассекской, предлагаем вспомнить самые трогательные и романтичные моменты совместных публичных появлений именинницы и ее супруга принца Гарри. Гладя на эту счастливую парочку, одно можно сказать точно — о браке по расчету здесь не может быть и речи.