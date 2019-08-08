Эволюция Меган Маркл: от начинающей актрисы до супруги принца Гарри и одной из самых влиятельных женщин мира

Меган Маркл снималась в кино и прославилась благодаря сериалу «Форс-мажоры». Встретившись с принцем Гарри, Маркл оставила актерскую карьеру, чтобы посвятить себя семье и общественной работе. Сейчас супруга принца, получившая статус герцогини Сассекской, пропагандирует феминизм, равенство людей во всем мире, осознанное и бережное отношение к природе... и день ото дня становится все более влиятельной и популярной. Предлагаем посмотреть, как менялась Меган на протяжении почти 15 лет.