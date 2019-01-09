Элегантные наряды и обворожительная улыбка: самые яркие выходы в свет Кейт Миддлтон

Супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон 9 января исполнилось 37 лет. Она покорила миллионы людей по всему миру своей скромностью, обаятельностью, открытой доброй улыбкой, задорным смехом и отличным вкусом. Поздравляем герцогиню Кэтрин с днем рождения и предлагаем вспомнить ее самые яркие, милые и стильные выходы в свет.