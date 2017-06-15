Мэрилин Монро

О Мэрилин Монро снимают фильмы, ей подражают, она вдохновляет художников, моделей, фотографов и режиссеров по всему миру. Монро удалось создать образ секс-символа на века и стать легендой. Правда, восхищение поклонников едва ли сделало одну из самых притягательных актрис и моделей счастливой.

Норма Джин Мортенсон (настоящее имя звезды) пережила очень непростое детство: не знала своего отца, родилась у бедной матери с психическими отклонениями, скиталась по приютам и приемным семьям, вышла замуж в 16 лет, чтобы избавиться от надоевших опекунов. В 20 лет она подписала контракт с крупнейшей кинокомпанией, но в итоге играла только глупых блондинок, от которых все без ума. Мужчины обожали Мэрилин и в жизни, у нее было много поклонников и любовников. Однако актрисе не удалось ни сыграть глубокие роли, которые бы нашли отклик в сердцах зрителей и кинокритиков и о которых она так мечтала, ни стать счастливой матерью и женой.

Большие надежды Мэрилин Монро возлагала на писателя Артура Миллера. Они были влюблены друг в друга, поженились и вместе работали над фильмом, в котором Монро должна была показать себя публике с новой стороны. Фильм в итоге провалился в прокате, супруги развелись, детей завести им так и не удалось. Миллер считал, что жена сама ведет себя как ребенок, которого надо постоянно опекать и который отнимает у него все силы. После развода Мэрилин впала в депрессию и, закрутив еще несколько романов, скончалась в одиночестве в своей квартире с телефонной трубкой в руке. Официальной причиной смерти 36-летней актрисы считается передозировка снотворным.

Жанна Фриске

Миллионы узнали Жанну Фриске в образе дерзкой и сексуальной солистки девичьей поп-группы «Блестящие». Повзрослев, Жанна стала даже интереснее внешне, притягательнее и начала сольную карьеру, но наткнулась на преграду в виде продюсера Андрея Грозного. Конфликт между ними привел к тому, что Грозный отсудил у Фриске права на исполнение почти всех ее песен. «Мне сказали: "Мы тебя уничтожим!"», — рассказала артистка в одном из интервью о ссоре с продюсером, который когда-то был в нее влюблен и даже предлагал ей пожениться. Но все эти неприятности были лишь мелочью по сравнению с тем, что ждало ее впереди.



Во время беременности Жанна Фриске узнала о своей болезни — практически неизлечимой форме рака головного мозга. Деньги на лечение артистке собирали всей страной, но справиться с болезнью ей так и не удалось. Печально, но даже спустя два года после смерти Жанны родственники певицы продолжают публично конфликтовать с ее гражданским супругом, телеведущим Дмитрием Шепелевым, и выяснять, с кем должен жить ее сын Платон и куда пропали неизрасходованные на лечение средства.

Роми Шнайдер

Красавица, успешная и талантливая актриса Роми Шнайдер так и не смогла насладиться своими достижениями, признанием коллег и восхищением многочисленных поклонников. Роми влюбилась в начинающего актера Алена Делона и не смогла справиться с сильными чувствами до конца жизни. Их роман закончился тем, что Делон оказался не готов связать себя узами брака, а потом... женился на другой.

Шнайдер тоже вышла замуж, родила сына, но потом приняла предложение Делона вместе сняться в фильме «Бассейн». Супруг так ревновал Роми во время этих съемок, что брак в итоге распался, а сама актриса начала бороться с чувствами и грустными мыслями с помощью алкоголя и антидепрессантов. Второй брак Роми Шнайдер тоже закончился разводом, но окончательно ее добила смерть сына, погибшего в результате несчастного случая. Роми умерла в 43 года, тело актрисы было найдено за ее письменным столом. Официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность.

Регина Збарская

Регина Збарская считалась главной манекенщицей Советского Союза, пользовалась бешеным успехом и многочисленными привилегиями. Збарскую знали во всем мире: ее назвали «самым красивым оружием Кремля» и «русской Софи Лорен». Радоваться успешной карьере Регине мешала несчастная личная жизнь.

Первый муж, которого она страстно и преданно любила, изменял, заставил ее сделать аборт и в итоге ушел от нее к актрисе Марианне Вертинской, а затем и к Людмиле Максаковой. Тогда Регина Збарская в первый раз попыталась покончить с собой и оказалась в психиатрической клинике. Затем она закрутила роман с журналистом из Югославии. И снова предательство: итогом отношений стала книга бывшего возлюбленного «Сто ночей с Региной Збарской», полная эротических сцен и откровений модели о сотрудничестве с КГБ. И снова попытка самоубийства и психиатрическая клиника.

Судьба дала Регине Збарской третий шанс. Подлечив нервы, она решила вернуться к работе, но не выдержала конкуренции с молодыми манекенщицами и снова почувствовала себя разбитой и несчастной. Збарская ушла из жизни в 52 года, приняв смертельную дозу снотворного.

Вивьен Ли

Звезда фильма «Унесенные ветром» Вивьен Ли сыграла много прекрасных ролей, дважды получала премию «Оскар» как лучшая актриса, была замужем за знаменитым актером, красавцем Лоренсом Оливье. Казалось бы, жизнь удалась. Однако выяснилось, что страстность Вивьен на съемочной площадке и в жизни является следствием ее диагноза — биполярное расстройство, при котором периоды приподнятого настроения, граничащего с эйфорией, сменяются депрессией.

У Вивьен Ли случались истерики, с которыми родным и близким становилось все тяжелее мириться. Актриса пыталась лечиться, но все было безрезультатно. Усугубила ситуацию личная драма — она потеряла ребенка, а супруг, устав от постоянных скандалов, ушел к другой. «Возможно, вы не замечаете, что разговариваете с парой остывающих трупов», — заявил журналисту Лоуренс Оливье в одном из интервью незадолго до развода.

Вивьен Ли погрузилась в работу и так выкладывалась во время съемок фильма «Трамвай "Желание"» по одноименной пьесе Теннесси Уильямса, что, по ее словам, окончательно сошла с ума. Незадолго до смерти у актрисы начались приступы туберкулеза. Вивьен Ли умерла в 52 года во время очередного приступа.

Анна Самохина

В эффектную и грациозную брюнетку Анну Самохину мужчины влюблялись с первого взгляда. Снявшись в нескольких картинах, она получила звание секс-символа. У актрисы было много поклонников, она трижды разводилась и в итоге заявила, что хочет жить одна. После каждого романа или брака с довольно состоятельными мужчинами Анна Самохина уходила ни с чем и пыталась самостоятельно добиться благополучия.

Выросшая в коммунальной квартире с отцом-алкоголиком и такими же соседями, Анна мечтала о большом и уютном доме. Она продала квартиру, поселилась на съемной и взяла большой кредит под строительство таунхауса, но в итоге застройщики ее обманули. Первый супруг актрисы считает, что житейские переживания спровоцировали болезнь, которую врачи диагностировали у Самохиной и не смогли вылечить — рак желудка. Анны Самохиной не стало, когда ей было всего 47 лет.

Джиа Каранджи

Самая известная и высокооплачиваемая супермодель конца 70-х годов прошлого века с идеальным телом, эффектной внешностью, бьющей через край энергией и мощной харизмой, показала всему миру, как можно к 26 годам буквально сгореть заживо. Родившаяся в неблагополучной семье, Джиа стала получать внушительные гонорары, снималась у лучших фотографов для самых известных глянцевых изданий, становилась все более успешной, а потом так же стремительно полетела на дно.

«Мир кажется основанным на деньгах и сексе. Я ищу лучшие вещи, чем это, такие, как счастье, любовь и забота», — поделилась она в одном из интервью. Печально, но именно сексом в поисках денег все и закончилось. Постоянно испытывавшая внутреннюю пустоту и одиночество Джиа бросалась из крайности в крайность, начала принимать наркотики, лишилась работы и стала зарабатывать на препараты, без которых уже не могла существовать, проституцией. Каранджи довела себя до такого состояния, что хоронить ее пришлось в закрытом гробу.



У Джии Каранджи, которой не стало тридцать лет назад, до сих пор есть поклонники по всему миру, они восхищаются ее красотой, запечатленной на тысячах снимках известных фотографов. В 1998 году на экраны вышел посвященный модели фильм «Джиа», главную роль в котором сыграла Анджелина Джоли.

Фото: East News, Globa Look Press, Starface