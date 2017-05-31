1 июня во всем мире отмечают День защиты детей, а мы вспоминаем сыновей и дочерей знаменитостей, которые приковывают к себе не меньше внимания, чем их звездные родители.

Лиза и Гарри Галкины

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет 18 сентября 2013 года. Для поклонников певицы и шоумена новость о рождении у пары малышей стала настоящей сенсацией. С тех пор внимание к двойняшкам Елизавете и Гарри не ослабевает. Поклонники, друзья и коллеги с интересом следят за их взрослением и спорят о том, на кого из родителей они больше похожи. В последнее время Галкин и Пугачева регулярно публикуют фото и видео с детьми, которые неизменно собирают тысячи «лайков» и комментариев. Кстати, телеведущий на днях признался, что полюбил Instagram за возможность делиться непосредственностью Лизы и Гарри с поклонниками.

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Еще одними звездами Instagram стали дети Филиппа Киркорова, пятилетняя дочь Алла-Виктория и четырехлетний сын Мартин. Отцовство полностью изменило артиста и помогло ему сместить приоритеты со своей масштабной звездной личности в сторону малышей, которые теперь вьют из своего знаменитого папы веревки. Недавно Киркоров начал выводить детей, которые и раньше очень интересовали его многочисленных поклонников, в свет, чем сделал Мартина и Аллу-Викторию еще более популярными.

Надежда Пескова

Дочери олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в августе исполнится три года. Татьяна уже выводит малышку в свет, читает с ней Шекспира в оригинале и публикует в Instagram фото Нади с красноречивым хештегом #надеждапескова.

Платон Шепелев

К сожалению, сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева прославили печальные события и скандалы в семье. Мамы Платона не стало, когда ему было всего полгода, а после семья певицы и ее гражданский супруг стали бороться за право опеки над ним в суде. Надеемся, что семейные ссоры и судебные разбирательства скоро останутся позади, а Платон, которому в апреле исполнилось четыре года, будет интересен широкой общественности своими талантами и более приятными новостями.

Аарон Абрамович

Шестилетний сын миллиардера Романа Абрамовича и основательницы музея современного искусства «Гараж» Дарьи Жуковой Аарон покоряет всех с первого взгляда. Благодаря задорной улыбке и пышным кудрям Аарону всегда обеспечено повышенное внимание и сотни восторженных комментариев в Сети. «Чудо мальчик!», «Этот ребенок сделал кадр особенным!», «Мальчик-кудряшка», «Красивый какой, мне б такие кудри», — это все про Аарона.

Лукас, Нева и Виктор Портман

Появление Натальи Водяновой в свете — всегда эффектный выход. И не только благодаря красоте и широкой улыбке супермодели. Хрупкая Наталья моментально оказывается в центре внимания, когда рядом с ней ее дети — 15-летний Лукас, 11-летняя Нева и 9-летний Виктор. Недавно Водянова опубликовала в Instagram семейные фото из путешествия по Японии и получила сотни комментариев о том, какие у нее красивые сыновья и дочь, и как сложно поверить, что у нее такие взрослые дети. То ли еще будет! У супермодели подрастают еще двое малышей — трехлетний сын Максим и годовалый Роман от французского бизнесмена Антуана Арно.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Дети герцога и герцогини Кембриджских Кэтрин и Уильяма, трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта, с рождения оказались в центре пристального внимания всего мира — и прекрасно справляются со своей ролью. Внуки королевы Великобритании Елизаветы II уверенно и спокойно ведут себя на публике, на официальных мероприятиях и очаровывают всех не только детской непосредственностью, но и не по-детски королевской выдержкой.

Харпер Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэмы уже много лет гордятся не только професиональными заслугами, крепкой семьей, но и сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом. Однако покорило всех окончательно это семейство после того, как Виктория в июле 2011 года родила дочь Харпер. И дело даже не в том, что Харпер красотка и очень милая девочка, а в том, что Дэвид Бекхэм не перестает умилять поклонников по всему миру своим трогательным отношением к дочери, которую уже пообещал заточить в башне, как принцессу Рапунцель из сказки, и оберегать от недостойных женихов.

Норт Уэст

Дочь звезды реалити Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста поначалу негативно воспринимала постоянно окружающих ее репортеров, но в итоге со своей участью смирилась. Норт, которой в июне исполнится всего четыре года, уже освоила Instagram, научилась делать селфи, позировать фотографам и носить модные вещи — все, как мама.

Фото: Global Look Press, Starface, Instagram, Getty