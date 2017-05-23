22 мая Антон и Юлия Беляевы стали родителями! Счастливый отец поделился радостной новостью в Instagram:

«Семён Антоныч... можно Саймон )) Bec 3680 Рост 53. Рождался 24 часа. Здоров.

Мама тоже в порядке. Я написал ему колыбельную и это вылилось в благотворительный проект. Послушать, посмотреть и перечислить деньги детям у которых нет родителей можно по ссылке в профиле. Напоминаю вам, что необязательно миллион)) переведите 10 или 100 рублей... расскажите тем, кто может помочь. Напомните всем вокруг о том как просто помогать. Целую. Антон. Спасибо».

Ко дню рождения малыша приурочена премьера сингла и видео «Undercover» - все средства от продажи трека будут переданы в фонд «Бюро Добрых Дел», который помогает детям-сиротам.

«Undercover» впервые прозвучала на концерте в ноябре прошлого года, но только в середине января Антон и Юлия поделились новостью о том, что ждут сына. В процессе работы над синглом Антон решил, что эта музыка может помочь и другим детям - тем, от кого родители отказались. Так возникла идея благотворительного релиза, который будет осуществлен совместно с Sony Music Entertainment и фондом «Бюро Добрых Дел» - все средства, вырученные от продажи трека, будут передаваться сиротам в детские дома на протяжении всего времени существования трека.

Клип на «Undercover» снял режиссерский дуэт Тимофея Колесникова и Сергея Минадзе, ранее создавший музыкальный фэшн-экшн «My Love Is Like». В видео принимали участие семьи музыкантов Therr Maitz и друзья группы, а основная часть материала была снята в доме-студии коллектива.

Благотворительному релизу «Undercover» посвящена специальная страница undercover.therrmaitz.com, на которой можно приобрести сингл, узнать больше подробностей о проекте или помочь детям-отказникам, перечислив деньги напрямую в фонд «Бюро Добрых Дел».