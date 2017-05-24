Анжелике Варум 26 мая исполнилось 48 лет. Поздравляем певицу с днем рождения и вспоминаем мужчин, которые так или иначе повлияли на нее и ее творчество.

Папа Юрий Варум

Самым близким человеком для певицы был и остается ее отец, композитор и продюсер Юрий Варум. Анжелика считает папу не только главным критиком ее творчества, но и человеком, с которым в целом у нее были одинаковые взгляды на самые разные вещи: «Папа всегда был очень прозорлив: умел прогнозировать события и нечасто ошибался. Мы мыслили одинаково, у нас было похожее отношение к тем или иным событиям и к жизни вообще. Я знаю, что сказал бы папа по тому или иному поводу, и всегда с ним согласна. Я стараюсь философски относиться к факту телесного умирания человека. В остальном мы вместе по сей день. И так будет всегда».

Брат Михаил Варум

Михаил Варум — младший брат певицы от второй супруги Юрия Варума. Когда у продюсера начались проблемы со здоровьем, семья перехала в США. Вместе с ними в Майами обосновалась и дочь постоянно гастролирующих Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета, которой недавно исполнилось 18. Лиза всего на десять лет младше своего дяди Михаила, оба занимаются музыкой и играют в рок-группах. Вместе они живут в просторной квартире с видом на океан, а Михаил выполняет роль и старшего брата, и наставника, и друга Елизаветы.

Первый муж Максим Никитин

Первым супругом Анжелики Варум стал ее одноклассник Максим Никитин. Родители юной Варум были против раннего брака, но даже переезд семьи из Львова в Москву не смог разлучить влюбленных. Максим поехал в столицу за Анжеликой, которая делала первые шаги в шоу-бизнесе и устроила Никитина работать осветителем. В итоге они поженились и прожили в браке восемь лет, в течение которых не раз собирались расставаться.

Леонид Агутин

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже 20 лет. Все началось со служебного романа: музыканты встретились за кулисами одного из концертов, когда Анжелика уже была известной певицей, а Леонид «выстрелил» с первым хитом «Босоногий мальчик». Они начали встречаться, вместе записывать песни и гастролировать. В 2000 году, спустя полтора года после рождения дочери Елизаветы, Варум и Агутин поженились в Москве и устроили свадьбу в Венеции. Слухи о разводе артистов появляются регулярно, но со временем стало ясно, что друг без друга эти двое не могут.

«Я, когда познакомился с Анжеликой, в принципе уже взрослый парень был, но только с ней почувствовал, что такое семья, жена, очаг. Помимо того, что мы муж и жена, у нас, в хорошем смысле слова, «братско-сестринские» отношения. Это тоже дорогого стоит», — признался Агутин в одном из интервью.

Федор Бондарчук

В лихие девяностые и начале нулевых Леонид Агутин «зажигал» в одной компании с музыкантом Владимиром Пресняковым и режиссером Федором Бондарчуком. Последний снял множество клипов для артистов и певиц из своей тусовки. Бондарчук является автором самых «горячих» клипов Варум, которыми она гордится до сих пор. В смелых и чувственных роликах «Пожар», «Ты и я» и «Стоп, любопытство!» Федор Бондарчук раскрыл грани сексуальности Варум, которая в обычной жизни и на красных дорожках поддерживает образ скромницы.

Фото: Instagram, Starface, Global Look Press