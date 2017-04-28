Недавно на телеканале НТВ стартовал вокальный конкурс «Ты супер!». В нем участвуют воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей. В состав жюри вошли певица Елка, композитор Виктор Дробыш, певец Стас Пьеха, певица и исполнительница золотых хитов группы «Мираж» Маргарита Суханкина. С последней Passion.ru и поговорил о том, насколько трудно оценивать маленьких конкурсантов, как правильно направлять ребенка в выборе будущей профессии и чего самой Маргарите не хватает для того, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливой.

Passion.ru: Маргарита, вы сидите в жюри детского международного вокального конкурса «Ты супер!». Тяжело критиковать маленьких детей?

Маргарита Суханкина: На самом деле, говорить критические замечания не тяжело. Я считаю, что мы наоборот таким образом помогаем ребенку развиваться. А вот сказать «Нет», что он не проходит в следующий тур, и видеть эти слезы, эти большие глаза – это очень сложно. Приходится осторожно подбирать слова, чтобы объяснить, что участник все равно самый лучший и единственный в своем роде.

Passion.ru: Что помимо таланта должно быть в ребенке, чтобы его оценили судьи, и он попал в финал конкурса?

М. С.: Харизма – это то, что должно быть вообще у любого артиста, который стоит на сцене. Плюс обаяние, умение двигаться, держать спину прямо и, конечно же, взгляд! Глаза должны гореть. Одного голоса для успеха мало.

У нас был один мальчик, который обладал шикарным голосом, но в финал, к сожалению, не прошел и не мог понять почему. А все очень просто – ему не хватило смелости, уверенности в себе, в хорошем смысле этого слова, каких-то бойцовских качеств, которые помогли бы ему проявить себя, раскрыться, как можно ярче.

Но это конкурс, и сюда приходят, чтобы соревноваться, и поэтому нужно собирать все-все эти качества в кулачок и подать судьям на блюдечке с голубой каемочкой. Но в силу того, что это все-таки дети, не у всех получается это сделать.

Passion.ru: На форуме Passion.ru часто обсуждается вопрос будущего детей, как им помочь найти свое призвание. Как вы считаете, должны ли родители вмешиваться в выбор своих детей?

М. С.: Конечно! Родители обязательно должны следить за увлечениями ребенка. Например, если я увидела у своих детей, что они творческие и проявляют себя в какой-либо сфере, то я обязательно приложу все усилия, чтобы они попробовали себя в этом (у Маргариты Суханкиной двое приемных детей – 8-летний сын Сергей и 7-летняя дочь Валерия, – прим. Passion.ru). Так, Сережа ходит в музыкальную школу и с удовольствием играет на пианино, также рисует, замечательно лепит, собирает разные конструкции из Lego. Ему все это очень нравится, поэтому мы стараемся развивать все его таланты. Лера тоже начинала играть на пианино, но в итоге я вижу, что ей больше по душе танцы, поэтому сейчас она ходит на хореографию и фанатеет от этого.

Кто как не родители должны помочь детям найти себя? Конечно, нужно у каждого выискивать свой определенный талант и развивать его. Пока есть возможность, пока они маленькие, нужно брать их за руку и во всем направлять.