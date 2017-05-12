Смотреть на этих звезд без смущения и недоумения действительно тяжело

Поппи Делевинь

Вот представьте, приходите вы на светское мероприятие, в кино или, скажем, в гости, а там вам представляют девушку в распахнутом пиджаке, под которым один лишь бюстгальтер на призывно приподнятой груди. Что будете делать? Куда девать глаза? Модель Поппи Делевинь об окружающих на вечеринке Cartier совершенно не подумала. Фигура отличная, оценили.

Эшли Грэм

И снова Эшли Грэм в нашем списке модных провалов. Plus-size-модель так увлеклась пропагандой бодипозитива, что скоро будет ходить по красным дорожкам голой. Кто-то должен ее остановить. Если не здравый смысл, то хотя бы стилист.

Крисси Метц

На модные провалы на прошедшей неделе была богата церемония MTV Movie & TV Awards. Актриса Крисси Метц выбрала платье из латекса с завышенной талией, складками на юбке и рюшами на рукавах. Выглядела Крисси смешно. Да что там, это платье выглядело бы нелепо на ком угодно, но на пышной фигуре Метц стало просто катастрофой.

Джиджи Джорджес

Звезда YouTube Джиджи Джорджес явно перестаралась. Выглядела она эффектно, но со знаком минус. Мало того, что у золотого платья были нелепые широкие бедра, так на нем еще висела длиннющая бахрома. Вместе с длинными волосами, собранными в высокий хвост, бахрома эта сделала Джиджи похожей на кузена Итта из «Семейка Аддамс».

Томми Дорфман

Молодой актер Томми Дорфман доказал, что свобода самовыражения не всегда является залогом успешного результата. Напомнил нам певца Шуру на пике славы и успеха.

Жасмин Сандерс

Актриса Жасмин Сандерс выглядела на церемонии MTV настолько нелепо, что ее даже неловко критиковать, а хочется просто обнять и пожалеть. При виде сетки из бисера и пледа с тигром в сочетании с ботфортами кажется, что хуже уже ничего нельзя придумать. Но Жасмин поворачивается боком... И демонстрирует отсутствие нижнего белья.

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Фото: Gliobal Look Press, East News