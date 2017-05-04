Всем поклонникам творчества Филиппа Киркорова, а также тем, кому интересно как создаются шоу мирового масштаба, рекомендуем настроиться на «Первый Канал» сегодня вечером.

Ровно в 23:40 в эфир выйдет документальный фильм «ДРУГОЕ Я Филиппа Киркорова» Сергея Козловского о том, как создавалось одноименное шоу.

Сверхсовременные и сценические технологии Маркуса Бассолса, необычная и парадоксальная хореография Тони Теста (работавшего с Майклом Джексоном, Джанет Джексон и Кайли Миноуг), художественный свет Алана Лорти (автора световых партитур спектаклей Робера Лепажа и Эдуарда Лока, концертов Лары Фабиан и мюзикла «Нотр-Дам де Пари») — все это объединилось в фантастический и сверкающий мир под руководством одного из величайших современных режиссеров Франко Драгоне (постановщик самых популярных шоу всемирно известного Cirque du Soleil: «MYSTERE», «Alegria» и «O», концертного шоу двукратной обладательницы премии «Оскар» Селин Дион «A New Day»).

В съемках фильма приняли участие Алла Пугачева, Евгений Миронов, Данила Козловский, Валентин Юдашкин. «Креативное, модное, стильное, ни на что не похожее кино!!», — так его охарактеризовал сам Король российской эстрады.

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