Эшли Грэм



Plus-size-модель Эшли Грэм не ограничивается съемками в рекламе и участием в модных показах. Эшли пропагандирует бодипозитив, пишет на эту тему книги и пытается доказать всему миру, что девушки в «тяжелом весе» привлекательны, сексуальны, успешны и не должны изнурять себя диетами в погоне за мнимым идеалом. Она не скрывает, что долгое время модельные агентства и дизайнеры не хотели иметь с ней ничего общего из-за ее пышных форм, а бойфренд издевалcя над ней и называл жирной. Сейчас Грэм — одна из самых востребованных моделей и счастлива в отношениях с режиссером Джастином Эрвином, который в восторге от форм любимой и худеть ей не рекомендует.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова регулярно тренируется, придерживается здорового питания и при этом быть худышкой совершенно не стремится. Телеведущая прекрасно чувствует себя в своем весе и гордится женственными формами, которые по душе и ее супругу, актеру Гураму Баблишвили. Впрочем, от сахара и некоторых других продуктов Анфиса все же отказалась:

«Я не сторонница диет с похудательной целью! Но, я придерживаюсь все-таки определенного питания, не насилуя свой организм, не запрещая ему, не наступая на горло своей гастрономической песне! Питание мое интуитивное и правильное конкретно для меня, не для кого-то другого, а именно для меня! Ну, есть, конечно, какие-то вещи, которые я рекомендовала бы исключить всем: сахар, дрожжи, консерванты, газировку, жаренное во фритюре и т.д. НО! Ничего из вышеперечисленого я себе не запрещаю! Я просто не хочу этих вещей! Вкус сахара теперь, после года как я от него отказалась, кажется мне ужасно приторным, а головная боль после куска торта, такая...что я прямо слышу, как мой организм кричит мне: Неееееееет».

Тесс Холлидей

Plus-size-модель Тесс Холидей является самой крупной моделью больших размеров. При росте около 165 сантиметров она весит 155 килограммов. Параметры тела: 124-124-132. У Тесс позади издевки одноклассников и отказы в модельных агентствах. Теперь она снимается для модного глянца и рекламных кампаний сексуального нижнего белья. Размеры Холидей действительно впечатляют, но еще больше впечатляет, насколько комфортно она чувствует себя в собственном теле.

Корнелия Манго

Выпускница «Фабрики звезд» Корнелия Манго совершенно не завидует худышкам, с удовольствием демонстрирует свои пышные формы и соблазнительные изгибы и всегда готова дать достойный отпор критикам, которые советуют ей похудеть:

«Я себе нравлюсь, я занимаюсь своим телом, меня любит муж и, самое главное, я сама! Я считаю, что у меня шикарная африканская фигура! У меня нет живота и хрю-хрю со всех сторон, не сравнивайте меня с собой! Я другая! Как хорошо, когда солнышко и объятия мужа греют ;) у вас такое утро? Или вы злы от того, что вас не обнимают?».

Серена Уильямс

Теннисистка Серена Уильмс — девушка крупная. Серена регулярно занимается спортом, поддерживает себя в форме и снимается в горячих фотосессиях, во время которых с легкостью обнажается. «Мне нравится мое тело, я бы абсолютно ничего не стала в нем менять. Я не прошу вас любить мое тело, я прошу позволять мне быть самой собой. Девушки, похожие на меня, должны видеть, что с их фигурой все нормально, как и с моей», — заявила она в одном из интервью. Не только позволяет ей быть собой, но и любит ее тело и душу жених Серены основатель социальной сети Reddit Алексис Оганян, который с легкостью носит любимую на руках.

Тара Линн





В профиле модели Тары Линн в Instagram написан ее лозунг: «Люби свое тело». Тара свое тело любит и выглядит сексуальной и уверенной в себе женщиной, хотя некоторые на ее месте могли бы биться в истерике при взгляде на весы и запрещать себе есть вообще. Линн снималась для обложек известных глянцевых журналов, востребована в модной инстудстрии, счастлива в личной жизни и считает, что желание подстраиваться под стандарты ни к чему хорошему привести не может.

Фото: Global Look Press, Instagram

