Звезда «Холостяка» Мария Вебер: «Я не ищу идеального мужчину. Идеальность призрачна»
15 ноября в 20:00 на телеканале СТС будет показан новый выпуск шоу «Форт Боярд», участницей которого стала Мария. В интервью Passion.ru она рассказала о сложностях участия в конкурсах красоты, о том, как боролась с неуверенностью в себе, а также вспомнила первую встречу и самое запоминающееся свидание с Тимати.
Passion.ru: Мария, вы пишете рассказы и стихи, а свою первую книгу даже выпустили в 13 лет. Расскажите, о чем она. Что вас побудило ее написать?
Мария Вебер: О чем могла написать девушка в 13 лет? О любви, конечно же. О том, как возлюбленный главной героини улетает в длительную командировку, она его ждет, пишет письма. Приезжает в город своего детства, ведет душевные разговоры со своей бабушкой за чашечкой облепихового чая. А после попадает на свадьбу к парню, в которого однажды была влюблена. Люблю периодически возвращаться к ней и перечитывать, там много очень чистого, светлого, в чем-то даже наивного.
Passion.ru: Вы учитесь на журналиста, но в одном из интервью признавались, что хотели бы построить актерскую карьеру. Какая из этих профессий вам все-таки ближе— журналист или актриса? И в каком фильме вы больше всего мечтаете сняться?
Мария Вебер: Сейчас есть все возможности, чтобы эти две профессии совмещать. Мне сложно выбрать. Я люблю писать, это способ выражения моих мыслей, восприятия мира через слова. Но возможность проживать разные жизни, эмоции и чувства, перевоплощаться в различных героев — это тоже безумно интересно. Думаю, по типажу и темпераменту мне бы подошла роль Амазонки или девушки Бонда.
Фото: Личный архив Марии Вебер
Passion.ru: В одной из своих публикаций вы признались, что раньше у вас были комплексы и неуверенность в себе. В тот момент вы отважились поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Русское радио», чтобы побороть все страхи. Прямо история Джулии Робертс. Как конкурс изменил ваше отношение к себе, удалось справиться с комплексами?
Мария Вебер: Конкурс помог мне в преодолении внутренних страхов и неуверенности. Для того, чтобы справиться с тем, что тебя пугает, нужно определенно сделать шаг навстречу этому. Не могу сказать, что, пройдя этот опыт, я внутренне сильно изменилась. Вся работа над собой, которая продолжается по сей день, происходит внутренне. Внешние обстоятельства мало на это влияют, но дарят опыт, что тоже важно.
Passion.ru: Когда вы пришли на кастинг «Мисс Русское радио», вам сразу заявили, что нужно похудеть. Не хотелось ли в тот момент бросить эту затею и как-то иначе работать над собой?
Мария Вебер: Как таковых комплексов у меня не было, в большей мере страхи. Но я ко всему всегда стараюсь подходить с головой. Даже в момент, когда мне сказали похудеть, я приняла это как вызов самой себе. Смогу ли я не сорваться? Как надолго меня хватит? На финальном этапе я оглянулась назад, на проделанную работу, и очень была собой горда, потому что поставила цель и пришла к ней, хотя временами и было сложно.
Фото: Личный архив Марии Вебер
Passion.ru: Известно, что тогда за месяц вы избавились от пяти килограммов. Как вам это удалось? Строгие диеты, постоянные и трудные тренировки были в вашей жизни?
Мария Вебер: Никакой волшебной таблетки: систематизированное питание, кардио и силовые нагрузки в зале и танцы.
Passion.ru: Один из этапов любого конкурса красоты — ответы на интеллектуальные вопросы? Какие каверзные и сложные вопросы задавали вам члены жюри? Вы на все смогли ответить?
Мария Вебер: У нас не было этого этапа, но в моменты волнения всегда спасает юмор.
Passion.ru: В финале вы стали второй вице-мисс «Русского радио». Многие после такого хорошего результата мечтают покорять новые вершины и в будущем видят себя как минимум «Мисс Россия». Почему вы сказали, что это был первый и последний конкурс красоты в вашей жизни?
Мария Вебер: Мне было интересно, как устроено все изнутри. Конкурс красоты — понятие очень субъективное. Для кого-то идеал — темнокожая высокая мулатка, для кого-то — блондинка небольшого роста с голубыми глазами. И та, и та, красива по-своему, но как здесь выбрать?
Passion.ru: В этом году вы приняли участие в шоу «Холостяк». Вы были первой из девушек, кто вышел знакомиться с Тимати. Сильно волновались в тот момент? Какое первое впечатление было о Тимуре?
Мария Вебер: Конечно, волновалась. Еще на улице было очень холодно, а мы были в платьях и босоножках. Плюс ко всему я была уверена, что буду выходить последней, а оказалось все наоборот. Съемки были поздней ночью. Было видно, что Тимур немного устал, как и все мы, но был очень вежлив и, как мне показалось, приятно удивлен, увидев всех нас.
Фото: Личный архив Марии Вебер
Passion.ru: Почему свидание с Тимуром вы назвали лучшим в своей жизни?
Мария Вебер: Потому что до этого формального приглашения со словами: «Пойдем на свидание» я не получала. А здесь сложилось все: и человек, и место, и события, которые происходили. Это я говорю о том, как мы встали вместе на доску. Знаю, что никто не верил в хороший исход событий. А я верила, что благодаря опыту Тимура у нас все получится. Но даже если бы с первого раза не получилось, пришлось бы пробовать снова и снова, я в этом плане очень усидчива. Если придет что-то в голову, нужно обязательно реализовать!
Passion.ru: Сегодня вы поддерживаете дружеские отношения с кем-то из участниц проекта? А с Тимати общаетесь?
Мария Вебер: Поддерживаю отношения с теми же девочками, с которыми мы общалась и на проекте. Мы живем в разных городах, но, когда пересекаемся где-то, случаются очень уютные, теплые встречи. С Тимуром тоже сохранили контакт, но наше общение перетекло в дружеский формат. Мы всегда рады друг другу, если где-то неожиданно встречаемся.
Passion.ru: Мария, какие необычные поступки ради вас делали мужчины? Может, были какие-то необычные сюрпризы или подарки, которые особенно вам дороги?
Мария Вебер: Однажды мужчина, который знал меня до этого всего день, прилетел в Крым, увидев фотокарточку в моем Instagram, чтобы поздравить меня с днем рождения. Но так как точного адреса он не знал, и геолокация не была отмечена, он целый день ездил по Ялте, спрашивая у прохожих, где находится место на снимке. И нашел! На следующий день приехал с букетом и стоял под окнами дома, где я остановилась.
Passion.ru: А были в вашей жизни мужчины, которые делили больно, после расставания с которыми вы долго не могли прийти в себя?
Мария Вебер: Были болезненные расставания, но во всех случаях мне хватало мудрости сохранить дружеские, хорошие отношения.
Passion.ru: Идеальный мужчина, по вашему мнению, — это…
Мария Вебер: Возможно, самый неидеальный человек для других, но подходящий мне, как паззл в большой картинке. Идеальность слишком призрачна, чтобы за ней гнаться. А вот в неидеальности всегда интересно узнавать, изучать и другого человека, и себя.
Фото: Личный архив Марии Вебер
Passion.ru: Знаем, что у вас есть собственный бренд купальников. Как вам пришла идея создания именно купальников? Какие девушки могут их приобрести — только стройные, или обладательницы plus-size тоже легко подберут себе комплект?
Мария Вебер: Всегда мечтала делать девушек красивее и увереннее. И я знаю, как хочется на пляже выглядеть хорошо, не переживая за какие-то свои несовершенства фигуры. Мы молодой бренд, нам еще нет года, но постепенно расширяем размерную сетку. Надеюсь, в скором времени девушки plus-size тоже смогут подобрать у нас себе комплект.
Passion.ru: Были ли в вашей жизни ситуации, о которых вы сегодня жалеете? Или все неудачи и поражения оставляете в прошлом и стараетесь о них не думать?
Мария Вебер: Я редко о чем-то жалею. Если оглянуться назад, то, конечно же, есть вещи, которых хотелось бы избежать, слова, которые хотелось бы не произносить. Но это уже неотъемлемая часть моей истории, поэтому только благодарность за этот опыт.
Passion.ru: Мария, вы медийный человек и наверняка вам приходилось сталкиваться с критикой. Как на нее реагируете?
Мария Вебер: Конструктивную критику воспринимаю хорошо, всегда интересно услышать мнение тех, кто видит тебя под другим углом. Но в большей степени критика основывается на комплексах людей, которые ее высказывают. В этом случае все слова, что адресованы мне, — лишь отражение их самих. Но бывают очень забавные хейтерские высказывания, я люблю над ними посмеяться.
Passion.ru: Вы занимаетесь не только бизнесом, но еще снимаетесь в различных шоу, ходите на танцы и в спортзал. Как вам удается все успевать и на находить время на отдых?
Мария Вебер: Все, чем я занимаюсь, приносит мне огромное удовольствие, поэтому с уверенностью можно сказать, что моя работа совмещена с отдыхом, так как все это я очень люблю и сильно от этого заряжаюсь.
Фото: личный архив Марии Вебер