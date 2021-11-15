Звезда «Холостяка» Мария Вебер: «Я не ищу идеального мужчину. Идеальность призрачна»

Passion.ru: Мария, вы пишете рассказы и стихи, а свою первую книгу даже выпустили в 13 лет. Расскажите, о чем она. Что вас побудило ее написать?

Мария Вебер: О чем могла написать девушка в 13 лет? О любви, конечно же. О том, как возлюбленный главной героини улетает в длительную командировку, она его ждет, пишет письма. Приезжает в город своего детства, ведет душевные разговоры со своей бабушкой за чашечкой облепихового чая. А после попадает на свадьбу к парню, в которого однажды была влюблена. Люблю периодически возвращаться к ней и перечитывать, там много очень чистого, светлого, в чем-то даже наивного.

Passion.ru: Вы учитесь на журналиста, но в одном из интервью признавались, что хотели бы построить актерскую карьеру. Какая из этих профессий вам все-таки ближе— журналист или актриса? И в каком фильме вы больше всего мечтаете сняться?

Мария Вебер: Сейчас есть все возможности, чтобы эти две профессии совмещать. Мне сложно выбрать. Я люблю писать, это способ выражения моих мыслей, восприятия мира через слова. Но возможность проживать разные жизни, эмоции и чувства, перевоплощаться в различных героев — это тоже безумно интересно. Думаю, по типажу и темпераменту мне бы подошла роль Амазонки или девушки Бонда.