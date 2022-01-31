Звезда «Холостяка» Галина Ржаксенская впервые рассказала о разводе и Тимуре Батрутдинове

Passion: Галина, полгода назад вы запустили кулинарное шоу на YouТube. Почему именно эту тематику вы выбрали?

Галина Ржаксенская: Моя мама кулинарный блогер, и мне было интересно сделать крутое шоу в этом формате. Сейчас хотим немного изменить формат, но в течение года мы выстрелим!

Passion: Как сами питаетесь? Спорт любите?

Галина Ржаксенская: Без спорта никуда. Он мне помогает избавиться от негатива. Насчет питания: я ем небольшими порциями, думаю, в этом весь мой секрет. Также придерживаюсь раздельного питания — это все привычки из детства.

Passion: Как быстро вы пришли в форму после родов?

Галина Ржаксенская: Очень быстро, у меня был маленький животик, и малышка была некрупная. Когда она родилась, я сразу вернулась в свой прежний вес, мне очень повезло.**

_Passion: Вы сейчас общаетесь с Тимуром Батрутдиновым и с участницами проекта?_

Галина Ржаксенская: С Тимуром у нас прекрасные дружеские отношения до сих пор. Мы можем созвониться и поболтать спокойно, я даже снималась в его шоу «ХБ». У меня также хорошие отношения с его сестрой, мы поддерживаем связь с ней и периодически переписываемся. С девочками не общаюсь.