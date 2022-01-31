Звезда «Холостяка» Галина Ржаксенская впервые рассказала о разводе и Тимуре Батрутдинове

Звезда «Холостяка» Галина Ржаксенская впервые рассказала о разводе и Тимуре БатрутдиновеЭксклюзивно для Passion.ru
Passion: Галина, полгода назад вы запустили кулинарное шоу на YouТube. Почему именно эту тематику вы выбрали?
Галина Ржаксенская: Моя мама кулинарный блогер, и мне было интересно сделать крутое шоу в этом формате. Сейчас хотим немного изменить формат, но в течение года мы выстрелим!
Passion: Как сами питаетесь? Спорт любите?
Галина Ржаксенская: Без спорта никуда. Он мне помогает избавиться от негатива. Насчет питания: я ем небольшими порциями, думаю, в этом весь мой секрет. Также придерживаюсь раздельного питания — это все привычки из детства.
Passion: Как быстро вы пришли в форму после родов?
Галина Ржаксенская: Очень быстро, у меня был маленький животик, и малышка была некрупная. Когда она родилась, я сразу вернулась в свой прежний вес, мне очень повезло.**
_Passion: Вы сейчас общаетесь с Тимуром Батрутдиновым и с участницами проекта?_
Галина Ржаксенская: С Тимуром у нас прекрасные дружеские отношения до сих пор. Мы можем созвониться и поболтать спокойно, я даже снималась в его шоу «ХБ». У меня также хорошие отношения с его сестрой, мы поддерживаем связь с ней и периодически переписываемся. С девочками не общаюсь.
Фото: личный архив
Passion: Что дало вам участие в проекте, как изменилась ваша жизнь после?
Галина Ржаксенская: Шоу дало мне очень многое. Я смогла увидеть себя со стороны, сделала определенные выводы. Например, что мне нужно быть более мягкой в отношениях с мужчинами. До проекта мне казалось, что я не нуждаюсь в корректировке своего поведения в этом плане, но, когда посмотрела на себя на экране, поменяла мнение.
Passion: Вы мама прекрасной дочки. Что для вас основное в ее воспитании?
Галина Ржаксенская: Надо идти в ногу со временем и изучать много современной литературы: как себя вести с малышом, чтобы ребенок вырос без комплексов. С мыслями бабушек, дедушек далеко не уедешь.
Passion: Что стало для вас самым сложным в материнстве?
Галина Ржаксенская: Думаю, найти баланс между работой и ребенком, чтобы все было в норме и малышка не чувствовала себя одиноко. Во всем должна быть мера.
Passion: Полгода назад вы объявили о разводе с мужем. Какие у вас отношения сейчас?
Галина Ржаксенская: С мужем мы не живем уже год, просто я не стала на этом хайпить и рассказывать все подробности сразу. Я не такой человек, для меня личное — это личное. Развода не бывает без причины, все это понимают. Но я всегда ему буду благодарна за дочку.
Фото: личный архив
Passion: В блоге вы рассказывали о своей стеснительности. Какой совет можете дать неуверенным в себе девушкам?
Галина Ржаксенская: Нужно много собой заниматься, как с психологической точки зрения, так и с точки зрения получения новых знаний. Чтобы улучшать этот мир, нужно самому всегда развиваться. Занимайтесь собой и будьте крутым примером для своих детей.
Passion: Ваше сердце сейчас свободно? Какой самый романтичный поступок делали для вас?
Галина Ржаксенская: Да, сейчас мое сердце свободно. Однажды на огромной стене меня и мужа нарисовали в виде граффити, там еще была надпись: one love. Такая надпись была и на наших обручальных кольцах, это было очень приятно.
Passion: Главный урок, который вы усвоили в жизни?
Галина Ржаксенская: Не надо придумывать, что вы можете изменить человека. Вы изначально должны понимать, что люди кардинально не меняются. Их недостатки нужно принять и полюбить или понять, что вам не по пути.
Фото: личный архив Галины Ржаксенской