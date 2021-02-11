Яна Енжаева — откровенно о личном: «Терпеть не могу душных мужчин»
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Яна, расскажите как вы попали в картину. Как поступило предложение, был ли кастинг, что вы показывали, какие сцены?
Яна Енжаева: Пришел такой сценарий, я с ним ознакомилась, очень прониклась историей и согласилась прийти на пробы. Проб было много, с разными партнерами, с разными сценами. Но ни секунды не сомневалась, что это абсолютно моя роль.
Passion.ru: Что вас привлекло в вашей роли? Что было самым интересным, а что сложным во время подготовки к роле и съемок?
Я. Е.: Самое интересное и сложное — это сыграть изменение моей героини. Позволить зрителю увидеть это изменение, этот путь из слабости в силу духа, из распада личности в ее становление. Я очень надеюсь, что у меня получилось это показать.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Вы сказали, что сценарий фильма перекликался с событиями в вашей жизни на тот момент. Что вы имели в виду?
Я. Е.: Сценарий действительно перекликался. На тот момент я тоже находилась в весьма разваленном эмоциональном состоянии после выхода из токсичных отношений. И тоже было непонятно, куда и как дальше. Но то время, которое я прожила вместе с «Приворотом» позволило мне очень четко осознать одну простую вещь: главное — любить себя, а все остальное придет. Осознав такую, казалось бы, простую истину, я окончательно смогла эмоционально освободиться от больных отношений и начать жить свою жизнь, полноценно, смело, ярко.
Passion.ru: На что вы вообще готовы ради любви?
Я. Е.: Ради любви я готова на все, что не нарушит моих границ и моей личностной целостности.
Passion.ru: Легко ли вы отпускаете людей, расстаетесь с любимыми?
Я. Е.: С любимыми никогда не расстаюсь, отпускаю только тех, с кем фатально не по пути. А уж если не по пути, то и отпускать просто.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Какие качества в мужчинах цените больше всего? Что, напротив, может вас оттолкнуть?
Я. Е.: В мужчинах ценю честность, способность брать ответственность, чувство юмора (если с мужиком невесело — дело плохо), чувство «плеча», умение проявлять свои чувства и не бояться их, интеллект, способность быть мне партнером, но не нарушать моих границ. Терпеть не могу «душных» мужчин!
Passion.ru: Вы сейчас влюблены? Есть ли в вашей жизни любимый человек? Мечтаете ли вы о семье и детях или пока для вас карьера на первом месте?
Я. Е.: У меня пока упор на карьеру и личностный рост. Считаю нечестным по отношению к партнеру вступать в отношения, не будучи уверенной в том, что ты целостна и самодостаточна. Проще говоря, сначала нужно научиться жить с собой, а уже потом стремиться жить с кем-либо.
Passion.ru: Расскажите о своей самой любимой роли.
Я. Е.: На данным момент искренне любимая роль в фильме «Приворот. Черное венчание». Там было что по-актерски поделать, а для меня очень важна как раз эта глубина и возможность покопаться в персонаже.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Как поддерживаете себя в форме? Сидите на диетах, занимаетесь спортом? Расскажите о секретах стройности...
Я. Е.: Честно признаться, я никогда не сидела на диетах и не то чтобы прямо амбассадор ЗОЖа. У меня от природы такая конституция тела, я попросту не склонна к полноте. Питаюсь я по принципу «чтобы после еды было легко». Отсюда моя нелюбовь к жареному, жирному. Я как птичка: ем мало и легко.
Passion.ru: Расскажите о любимых бьюти-процедурах, как ухаживаете за кожей, волосами? Есть ли у вас секреты красоты?
Я. Е.: Из процедур люблю только массажи разные. С лицом никаких манипуляций у косметолога не произвожу, не вижу смысла пока. Из секретов, наверное, только то, что подробно изучаю составы средств, которыми пользуюсь. Я достаточно неплохо в этом разбираюсь и могу отличить хорошее от не очень хорошего. Пью много воды, это способствует очищению организма и, как следствие, ведет к чистой коже. Стараюсь высыпаться, тоже важно.
Passion.ru: Насколько вы готовы измениться внешне ради роли?
Я. Е.: Сложный вопрос. Нужно смотреть по сценарию, насколько это действительно необходимо. Мой мастер, Дмитрий Владимирович Брусникин, всегда говорил, что внешние изменения — это всего лишь дополнительные пристройки, а уж никак не основополагающее в создании роли. Что тебе дает это внешнее изменение? Как оно качественно влияет на персонажа? Вопросов тут достаточно много. Сможешь уверенно ответить на все — пожалуйста, меняйся для роли. Не сможешь, тогда зачем?
Passion.ru: Как относитесь к пластике? Меняли что-нибудь в себе? Допускаете в будущем?
Я. Е.: К пластике в контексте себя отношусь крайне негативно. В контексте всех остальных — толерантно. Я не боюсь стареть. Я просто буду делать это красиво.
Картина «Приворот. Черное венчание» вышла в широкий прокат 11 февраля. Купить билеты можно здесь.
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Фото: пресс-служба
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