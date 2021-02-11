Яна Енжаева — откровенно о личном: «Терпеть не могу душных мужчин»

Passion.ru: Яна, расскажите как вы попали в картину. Как поступило предложение, был ли кастинг, что вы показывали, какие сцены?

Яна Енжаева: Пришел такой сценарий, я с ним ознакомилась, очень прониклась историей и согласилась прийти на пробы. Проб было много, с разными партнерами, с разными сценами. Но ни секунды не сомневалась, что это абсолютно моя роль.

Passion.ru: Что вас привлекло в вашей роли? Что было самым интересным, а что сложным во время подготовки к роле и съемок?

Я. Е.: Самое интересное и сложное — это сыграть изменение моей героини. Позволить зрителю увидеть это изменение, этот путь из слабости в силу духа, из распада личности в ее становление. Я очень надеюсь, что у меня получилось это показать.