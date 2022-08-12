Телеведущий Денис Стойков: «Слухи о себе я стараюсь не читать и не комментировать»

Passion.ru: В августе программе «Утро России» на телеканале «Россия» исполняется 20 лет, 7 из них вы ее ведете. Что изменилось за эти годы в вашей жизни?

Денис Стойков: Ну, во-первых, у меня родилась младшая дочка. И это главное изменение, причем в лучшую сторону! А если говорить о рабочем графике, то он стал значительно более стабильным, нежели это было предыдущие 10 лет, когда я работал на спортивном канале «Россия-2». И в целом я стал больше интересоваться обычными новостями, чем спортивными. Практически перестал следить за развитием событий во внутрироссийских чемпионатах. Смотрю Олимпиады да чемпионаты мира, да и те сейчас мне стали неинтересны из-за неучастия в них российских спортсменов.

Passion.ru: Помните свой первый эфир на «Утре России»? Как вас приняли новые коллеги?

Денис Стойков: Первый эфир на «Утре России» был с Анастасией Чернобровиной, и что забавно, на телеканале «Спорт» мой первый рабочий день в качестве ведущего тоже был не без ее участия. Помимо «Вести-Спорт», мы делали новости для телеканала «Россия» в эфир «Утра». И как раз в мое первое такое включение весной 2006 года мне вопрос из студии «Утра» задавала Настя. Сам вопрос уже не помню, как и первый эфир, но, думаю, все прошло более-менее неплохо, раз меня оставили уже на целых семь лет. Настя меня постоянно поддерживала, она человек отзывчивый и очень добрый, все время говорила: «Ты молодец, все хорошо», «У тебя все получится». Она опытный боец, работает на «Утре» с момента появления программы. Коллектив у нас очень дружный, меня все приняли тепло и с готовностью помочь втянуться в новые реалии. Все-таки сменить чистый спорт на всеобъемлющие социальные темы — это было выходом из зоны комфорта.

Passion.ru: Самый интересный эксперт, побывавший у вас в студии. Кто запомнился больше всего?

Денис Стойков: Случайных людей на нашей программе не бывает. Это всегда эксперты в своих областях, люди авторитетные. Часто «интересность» гостя зависит от того, какой он спикер — как умело пользуется великим и могучим, говорит по существу. И таких большинство. Для меня еще важно чувство юмора. Такое комбо собрал наш коллега Иван Затевахин. Он каждую неделю приходит к нам гостем на субботние эфиры, и беседы с ним всегда получаются интересными и веселыми. Когда мы говорим про животных, например страусов, медведей, не важно, то я, бывает, пошучу, а Иван подхватывает и «разгоняет» мои шутки. В субботних эфирах есть место юмору, другое дело, что в будние дни у нас часто поднимаются темы, в которых юмор неуместен, но, если такая возможность есть, стараемся разряжать обстановку экспромтами.

Passion.ru: Расскажите про казусы на съемках. Бывали какие-то неожиданности?

Денис Стойков: Самое смешное и интересное у нас происходит при записи игровых анонсов, когда мы интегрируемся в какой-нибудь фильм, мультфильм или просто разыгрываем скетч. Процесс творчества всегда весел и неэфирен, к сожалению. Из невеселого — в первые месяцы моей работы на программе «Утро России» мы с Леной Николаевой вели эфир, и наш гость начал терять сознание. От волнения, хотя мы всегда дружелюбны и стараемся максимально расслабить человека неопытного. Но тут гость перенервничал, и нам пришлось остановиться, помочь ему успокоиться и потом закончить беседу. В эфир он вышел и выглядел и говорил прекрасно.