Телеведущий Денис Стойков: «Слухи о себе я стараюсь не читать и не комментировать»
Passion.ru: В августе программе «Утро России» на телеканале «Россия» исполняется 20 лет, 7 из них вы ее ведете. Что изменилось за эти годы в вашей жизни?
Денис Стойков: Ну, во-первых, у меня родилась младшая дочка. И это главное изменение, причем в лучшую сторону! А если говорить о рабочем графике, то он стал значительно более стабильным, нежели это было предыдущие 10 лет, когда я работал на спортивном канале «Россия-2». И в целом я стал больше интересоваться обычными новостями, чем спортивными. Практически перестал следить за развитием событий во внутрироссийских чемпионатах. Смотрю Олимпиады да чемпионаты мира, да и те сейчас мне стали неинтересны из-за неучастия в них российских спортсменов.
Passion.ru: Помните свой первый эфир на «Утре России»? Как вас приняли новые коллеги?
Денис Стойков: Первый эфир на «Утре России» был с Анастасией Чернобровиной, и что забавно, на телеканале «Спорт» мой первый рабочий день в качестве ведущего тоже был не без ее участия. Помимо «Вести-Спорт», мы делали новости для телеканала «Россия» в эфир «Утра». И как раз в мое первое такое включение весной 2006 года мне вопрос из студии «Утра» задавала Настя. Сам вопрос уже не помню, как и первый эфир, но, думаю, все прошло более-менее неплохо, раз меня оставили уже на целых семь лет. Настя меня постоянно поддерживала, она человек отзывчивый и очень добрый, все время говорила: «Ты молодец, все хорошо», «У тебя все получится». Она опытный боец, работает на «Утре» с момента появления программы. Коллектив у нас очень дружный, меня все приняли тепло и с готовностью помочь втянуться в новые реалии. Все-таки сменить чистый спорт на всеобъемлющие социальные темы — это было выходом из зоны комфорта.
Passion.ru: Самый интересный эксперт, побывавший у вас в студии. Кто запомнился больше всего?
Денис Стойков: Случайных людей на нашей программе не бывает. Это всегда эксперты в своих областях, люди авторитетные. Часто «интересность» гостя зависит от того, какой он спикер — как умело пользуется великим и могучим, говорит по существу. И таких большинство. Для меня еще важно чувство юмора. Такое комбо собрал наш коллега Иван Затевахин. Он каждую неделю приходит к нам гостем на субботние эфиры, и беседы с ним всегда получаются интересными и веселыми. Когда мы говорим про животных, например страусов, медведей, не важно, то я, бывает, пошучу, а Иван подхватывает и «разгоняет» мои шутки. В субботних эфирах есть место юмору, другое дело, что в будние дни у нас часто поднимаются темы, в которых юмор неуместен, но, если такая возможность есть, стараемся разряжать обстановку экспромтами.
Passion.ru: Расскажите про казусы на съемках. Бывали какие-то неожиданности?
Денис Стойков: Самое смешное и интересное у нас происходит при записи игровых анонсов, когда мы интегрируемся в какой-нибудь фильм, мультфильм или просто разыгрываем скетч. Процесс творчества всегда весел и неэфирен, к сожалению. Из невеселого — в первые месяцы моей работы на программе «Утро России» мы с Леной Николаевой вели эфир, и наш гость начал терять сознание. От волнения, хотя мы всегда дружелюбны и стараемся максимально расслабить человека неопытного. Но тут гость перенервничал, и нам пришлось остановиться, помочь ему успокоиться и потом закончить беседу. В эфир он вышел и выглядел и говорил прекрасно.
Фото: архив пресс-службы
Passion.ru: Как считаете, с вами легко работать? Вы человек неконфликтный или можете поспорить, настоять на своем, если уверены в своей правоте?
Денис Стойков: Легко ли работать со мной, лучше спрашивать тех, кому это приходится делать. В плане конфликтов — я не помню ни одного своего конфликта за все время работы на программе. Нам некогда конфликтовать: каждый занят своим делом с четким разделением обязанностей и полномочий.
Passion.ru: Существует ли дружба на ТВ или это сфера, где отношения построены на жесткой конкуренции?
Денис Стойков: У меня много коллег, товарищей, к которым, я уверен, в случае необходимости смогу обратиться, но те несколько человек, которых я считаю своими друзьями, появились в моей жизни задолго до того, как я стал тележурналистом. Это ни в коем случае не исключает дружбы среди работников телевидения. А конкуренция есть везде: и в журналистике, и в спорте, и в любой профессии.
Passion.ru: Как вы относитесь к тому, что о вас пишут в прессе? Самый странный и нелепый слух о вас…
Денис Стойков: Слухи о себе я стараюсь не читать и уж тем более их не комментирую.
Passion.ru: Вы мастер спорта международного класса по современному пятиборью. А сейчас какое место в вашей жизни занимает спорт?
Денис Стойков: Сейчас в моей жизни осталась по большому счету только физкультура. Стараюсь вести подвижный образ жизни. Любим с женой и детьми кататься на велосипедах, роликах, недавно попробовали сапы, зимой — коньки и горные лыжи. Иногда получается побывать и поработать на спортивных мероприятиях, часто работаю на боксе, там у меня знакомых и хороших товарищей уже больше, чем в родном пятиборье.
Passion.ru: Говорят, что скоро опять нас настигнет волна ковида. А как вы провели локдаун? Не набрали лишний вес?
Денис Стойков: Надеюсь, что следующие ковидные волны будут не такими, как первые, все-таки групповой иммунитет и вакцинация должны помочь этого избежать. В локдаун весной 2020-го мы работали в обычном режиме, поездил на машине по опустевшей Москве. Большинство сотрудников редакции ушли на удаленку, но не ведущие — нам нужно было выходить из студии. С лишним весом проблем не было, да и если бы «поплыл», взял бы жестко себя в руки. В целом что касается лишнего веса, то я сторонник консервативной точки зрения — меньше есть и больше двигаться. На мой взгляд, это работает в любых случаях. Если ограничить себя в порциях, не наедаться, не есть на ночь и включить физкультуру в ежедневный распорядок дня, то можно поддерживать вес. Я слежу за своим весом, и когда мне что-то не нравится, то включаюсь поактивнее.
Фото: архив пресс-службы
Passion.ru: Вы больше семи лет в браке. Как удается избежать конфликтов в семье?
Денис Стойков: Мы живые люди, и конфликты случаются. Главное — вовремя из них выходить. Мы любим друг друга, поэтому вместе.
Passion.ru: Как жена относится к вашей популярности?
Денис Стойков: Я не киноактер, не поп-певец, а человек из телевизора, поэтому в основном моя «популярность» — это взгляд человека с немым вопросом: «Где же я его видел?» Бывает, узнают, что-то говорят приятное, бывает, просят сфотографироваться, но нечасто, так что я даже не знаю, как жена к этому относится, потому что нет повода как-то к этому относиться.
Passion.ru: С чего обычно начинается ваше утро?
Денис Стойков: С зарядки, а потом чашки капучино с миндальным сиропом.
Фото: архив пресс-службы