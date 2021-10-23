Телеведущий Денис Гребенюк: «Переживать измену любимого человека физически невыносимо»

Passion.ru: Как вы находите персонажей для съемок? Легко ли люди идут на контакт и раскрываются перед посторонними?

Денис Гребенюк: Героев мы не ищем, они сами нам пишут. Отсев довольно простой, это стандартная телевизионная редакторская работа: сотрудники беседуют с человеком, который хочет принять участие в программе. Прислушиваются к нему, смотрят на него, решают, насколько он правдив, заблуждается или нет в том, с чем к нам обратился.

Если человек написал нам, а потом пришел на встречу для отбора, он уже преодолел некий барьер, он уже готов к тому, чтобы его снимали в шоу. Те, кто решился прийти, понимают, что назад пути нет, и раскрываются достаточно легко.

Passion.ru: Случалось ли вам лично сталкиваться с подобным предательством? Если да, то как вы пережили этот непростой период?

Денис Гребенюк: К счастью, Бог миловал. Я не сталкивался с подобным предательством. Может быть, в юношеские годы кто-то из моих девушек не могла до конца определиться с тем, кто ей молодой человек: я или не я. Могли быть такие курьезы. Я тогда понимал, что есть еще кто-то помимо меня. Это было неприятно, конечно. Но гораздо неприятнее узнать об измене, прожив с человеком много лет, но я через такое не проходил.

Недавно через это прошел один мой знакомый. Он мне рассказывал, что у них с женой не ладилось. Понимал, что что-то происходит, и ему пришлось поставить — по своей воле, не по моему совету — прослушку в машину. И когда он услышал, как его жена общается со своим любовником, у него просто перехватило дыхание. Его трясло, корежило, он не мог собраться с мыслями, это физически было больно. Им пришлось развестись, жалко больше всего детей в такой ситуации. Но все будет хорошо: ребенок уже взрослый, когда-нибудь он все поймет. Я рассказал эту историю как пример: переживать предательство супруга всегда больно и просто физически невыносимо.