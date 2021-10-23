Телеведущий Денис Гребенюк: «Переживать измену любимого человека физически невыносимо»
Passion.ru: Денис, 25 октября состоится премьера нового сезона программы «Опасные связи». Свежие выпуски будут чем-то отличаться от того, что зрители уже видели ранее?
Денис Гребенюк: Давайте начнем с того, что «Опасные связи» — это реалити для тех, кто подозревает, что партнер изменяет, но доказать этого не может. Мы с моим соведущим проводим каждый выпуск независимые расследования и выясняем, на самом ли деле вторая половинка завела отношения на стороне. Затем либо снимаем все обвинения, либо предоставляем неопровержимые доказательства неверности — видео с камер наблюдения или материалы слежки. Что делать дальше? Решать только жертве обмана.
Новый сезон, к счастью, ничем не будет отличаться от предыдущих. Почему к счастью? Потому что мы в этом проекте стараемся держать марку, которая нравится поклонникам этого формата. То есть мы покажем нашим преданным зрителям все то, что они любят. Это накал страстей, драма, на которую иногда стоит посмотреть сквозь слезы, иногда сквозь смех.
Отличаться новый сезон будет разве только тем, что Дима (это мой соведущий) взрослеет и становится все более красивым. Я думаю, это не может не интриговать. А я всегда юный.
Passion.ru: Это ваш не первый опыт работы в проектах, рассказывающих об изменах. Общаясь с десятками героев программы, вы наверняка уже изучили человеческую психологию. Кто чаще попадается на неверности? Можете описать собирательный образ?
Денис Гребенюк: Это сложно. Я думаю, что такого собирательного образа не существует. Я бы сказал, что всех тех, кто попадает в такие неприятные жизненные ситуации, объединяет необдуманность своего шага. Может быть, человек неправильно выбрал себе партнера или уже погас к нему и никак не может решиться поговорить. И вместо этого начинает вести вторую жизнь, которая все равно разрушительна.
Поэтому собирательный образ такой: человек не может решиться на что-то или в чем-то заблуждается, ему не хватает одного шага, чтобы принять правильное решение. Например, поговорить с партнером и расстаться. Это запутавшиеся люди. И если наша программа помогает им осознать свою ошибку, я рад. Это все к лучшему, несмотря на то, что сначала бывает больно и неприятно. Даже то, что тайное становится явным.
Passion.ru: Обращаются ли к вам близкие и друзья за советом, если у них в отношениях возникают трудности?
Денис Гребенюк: Со стороны всегда виднее. Мы все любим давать советы в ситуациях, которые нас не касаются. Поэтому я бы и рад своим друзьям и знакомым что-то подсказать, но они не обращаются ко мне. Люди предпочитают сами набивать шишки. Даже когда мои близкие друзья проходят испытания в жизни, они предпочитают пробираться через них сами. Я вообще не советчик. Бесплатные советы — это худшее, что можно придумать. Поэтому и опыт — сын ошибок трудных для каждого из нас.
Passion.ru: Как реагируют герои программы, когда узнают, что их любимый человек неверен? Какие эмоции появляются чаще остальных: разочарование, гнев, что-то еще?
Денис Гребенюк: Кстати, если собирательный образ изменника сложно сформулировать, то собирательный образ человека, которому изменили, можно обрисовать. Измена — это всегда неожиданно, несмотря на то, что герой себе это представлял уже сто раз, подозревал своего партнера и уже решал, что будет делать, когда узнает. Но когда факт предательства подтверждается по-настоящему, у человека нет никакой возможности прийти в себя. Это объединяет всех. Герой растерян, не может поверить в очевидное. Конечно же, это гнев. Конечно же, это разочарование. И я редко вижу случаи, когда человек, узнавший об измене, говорит: «Ну да, я этого ждал, все так и должно было быть. Я, конечно, спокоен, все нормально. Так и должно было случиться». Таких реакций я не припоминаю. Это всегда удар, не важно, насколько ты был к этому готов или нет.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Как вы находите персонажей для съемок? Легко ли люди идут на контакт и раскрываются перед посторонними?
Денис Гребенюк: Героев мы не ищем, они сами нам пишут. Отсев довольно простой, это стандартная телевизионная редакторская работа: сотрудники беседуют с человеком, который хочет принять участие в программе. Прислушиваются к нему, смотрят на него, решают, насколько он правдив, заблуждается или нет в том, с чем к нам обратился.
Если человек написал нам, а потом пришел на встречу для отбора, он уже преодолел некий барьер, он уже готов к тому, чтобы его снимали в шоу. Те, кто решился прийти, понимают, что назад пути нет, и раскрываются достаточно легко.
Passion.ru: Случалось ли вам лично сталкиваться с подобным предательством? Если да, то как вы пережили этот непростой период?
Денис Гребенюк: К счастью, Бог миловал. Я не сталкивался с подобным предательством. Может быть, в юношеские годы кто-то из моих девушек не могла до конца определиться с тем, кто ей молодой человек: я или не я. Могли быть такие курьезы. Я тогда понимал, что есть еще кто-то помимо меня. Это было неприятно, конечно. Но гораздо неприятнее узнать об измене, прожив с человеком много лет, но я через такое не проходил.
Недавно через это прошел один мой знакомый. Он мне рассказывал, что у них с женой не ладилось. Понимал, что что-то происходит, и ему пришлось поставить — по своей воле, не по моему совету — прослушку в машину. И когда он услышал, как его жена общается со своим любовником, у него просто перехватило дыхание. Его трясло, корежило, он не мог собраться с мыслями, это физически было больно. Им пришлось развестись, жалко больше всего детей в такой ситуации. Но все будет хорошо: ребенок уже взрослый, когда-нибудь он все поймет. Я рассказал эту историю как пример: переживать предательство супруга всегда больно и просто физически невыносимо.
Фото: Фото из личного архива Дениса Гребенюка
Passion.ru: Вы работаете в проекте, который вытаскивает наружу подробности личной жизни людей, при этом сами оберегаете личное от посторонних глаз. Почему?
Денис Гребенюк: Я не оберегаю личное от посторонних глаз. На самом деле я не принимаю никаких суровых мер для того, чтобы что-то скрывать. Считаю, что пока (я адекватно оцениваю собственную медийность и публичность) я не являюсь предметом живого интереса всех журналистов в России. У меня достаточно локальная известность. Если я захочу, чтобы она стала больше и шире, я, может быть, как-то по-другому буду воспринимать свою личную жизнь и ее выставление или не выставление напоказ. То есть сейчас я ничего не скрываю.
Passion.ru: Расскажите о вашей семье хотя бы коротко. Кто ваша супруга? Как она относится к тому, что ее муж — медийная личность?
Денис Гребенюк: Моя супруга — удивительная девушка, я в этом не сомневался с самого первого дня нашего знакомства и до сих пор не изменил мнение. Она не связана с телевидением, но иногда бывает связана с медиа: когда-то работала в глянце. Сейчас супруга работает в смежной сфере: между медиа и визионерским бизнесом.
Как она относится к тому, что ее муж — медийная личность? Она относится к этому терпеливо, очень великодушно. Работать в медиа — это иногда испытание. Проекты бывают разные: они бывают выматывающими, бывают нестабильными. Все, кто работает в медиа, понимают, что сегодня у тебя есть проект, а завтра нет. Поэтому очень много сложных моментов приходится преодолевать в жизни, и в профессиональной, и в семейной. Но без этого никуда, это жизнь.
Моя жена мудрая и желает мне только лучшего, она мотивирует меня. Мне кажется, для этого и созданы жены и мужья: чтобы вдохновлять друг друга и направлять в нужную сторону. Помогать достигать новых высот.
Фото: Фото из личного архива Дениса Гребенюка
Passion.ru: Вы работали и на радио, и на ТВ в криминальной хронике, сейчас у вас шоу о человеческих страстях. А в каком жанре вы бы хотели проявить себя еще?
Денис Гребенюк: Я считаю, что моему поколению немыслимо повезло: в детстве мы звонили по дисковому телефону, а сейчас по Аирдропу передаем файлы по 200 мб и листаем ТикТоки. Опыт у меня действительно самый разный, и не знаю пока, куда меня занесет дальше. Есть определенные планы. Невероятное развитие YouTube и других площадок (помимо телевидения) представляет для меня большой соблазн: все время хочется что-то сделать. Я время от времени снимаю пилотные проекты, экспериментирую, смотрю, как это выглядит. Но пока откладываю их в долгий ящик. Думаю, с чем-то я обязательно еще стрельну. Уж не знаю, в цифровой это будет сфере или на телике, но пока ни от чего не зарекаюсь. Мне очень нравилось в свое время участвовать в тревел-шоу, мы сняли несколько сезонов для одного канала, и это был очень классный опыт. Может быть, когда-нибудь я его повторю. Хотя это очень выматывающе на самом деле. Поэтому так: с телевидением я не прощаюсь. Мне нравится проект, в котором я работаю сейчас, а что будет дальше — посмотрим.
Passion.ru: Несколько лет назад вы рассказывали, что хотите снять фильм. Эти планы реализовались?
Денис Гребенюк: Когда говорил о желании снять фильм, я сказал правильную вещь (и до сих пор считаю так): снимать нужно тогда, когда ты не можешь не снимать. Когда этот месседж настолько для тебя горящий и важный, что ты просто не можешь не высказаться.
Я понимаю, что существует много коммерческих фильмов, можно просто снять какую-то симпатичную комедию на потребу публики, заработать на этом денег и кануть в небытие. Но у меня другой взгляд. Я еще набираюсь жизненной мудрости и сниму фильм тогда, когда пойму, что мне за него будет не стыдно. Когда это будет затрагивать струны не только моей души, но и еще чьей-то. Тем более столько шедевров кинематографа вокруг, на этом фоне совсем не хочется выпускать какой-то фантик.
Passion.ru: Нынешняя реальность такова, что границы личного размыты: большинство людей есть в соцсетях, по ТВ демонстрируют откровенные или жестокие сцены с пометкой 18+. Как вы относитесь к такой открытости?
Денис Гребенюк: Действительно, иногда это кажется шокирующим и безнравственным, но я предпочитаю не брюзжать по-старчески и считаю, что все, что вокруг нас развивается, все, к чему мы приходим — это неумолимый прогресс. Можно долго говорить, что ТикТоки — ерунда для тупых, но отчего же это тогда многомиллиардный бизнес? Потому что это нужно людям. Тем, кто такой контент потребляет. И никто нас не зомбирует — мы сами смотрим. И в итоге это к чему-то естественным образом придет, во что-то переродится.
Думаю, что человечество рано или поздно пресытится обилием жести и информационного шума. Это такая синусоида: сейчас мы где-то на ее верху, когда малейшая новость разлетается стократным эхом, и в соцсетях очень много жести. Но мы от этого устанем и придем к балансу. Это так же неизбежно и глобально, как вращение Земли. И необязательно, что это приведет к чему-то плохому.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Все большую популярность набирают YouTube-шоу, телевидение сдает свои позиции, ведь все больше фильмов, программ, новостей смотрят в Сети. Не пугает ли вас такая тенденция? Есть ли планы по открытию собственного проекта в Интернете?
Денис Гребенюк: Да, как я и сказал раньше, YouTube действительно перестал быть просто видеохостингом. Сейчас это медиа, поисковик, средство коммуникации. И это не может не привлекать. Многие мои коллеги уже ушли туда из телика. Время от времени я провожу эксперименты, думаю, в какой-то момент я все-таки окажусь и там, но это не значит, что я уйду с телевидения.
Телевидение действительно меняется и становится гибридным: ТВ-контент сейчас смотрят в Сети. Я буквально вчера поймал себя на интересной мысли. Смотрел телевизионные шоу на YouTube и понял, что такие проекты уже неплохо туда вписались. То есть телик начинает конкурировать с YouTube, будучи одним из его каналов. Это уже не конкуренция между видеохостингом и телевидением, это конкуренция каналов телевизионных и нетелевизионных внутри одной платформы. И это классно.
Мне кажется, YouTube, как и телевидение, тоже приходит к определенному переломному моменту. На российском телевидении самые популярные и трендовые передачи сейчас состоят только из одних и тех же лиц, так же происходит и в ютубовских проектах. И это ожидаемый процесс. Все кризисы так или иначе приводят к новым формам и форматам, и это круто. Наблюдать за этим безумно интересно.
Passion.ru: Какие истории из нового сезона «Опасных связей» стали самыми впечатляющими, если об этом уже можно говорить?
Денис Гребенюк: Можно. Наверное, меня особенно удивила история, когда муж решил простить супругу за измену и помириться, а она наговорила ему в ответ гадостей. Обычно люди, которых уличили в предательстве, себя так не ведут.
Или вот еще: оказалось, что учительница изменяла мужу со своим учеником. Не переживайте, парню уже было 18. Но он был троюродным племянником супруга! Вот это настоящая семейная драма в нескольких действиях. Так что не пропустите новый сезон «Опасных связей» с 25 октября на «ЧЕ!», будем удивляться вместе. Потом расскажете мне, узнали ли в эфире выпуски, которые я сейчас проспойлерил.
Фото из личного архива Дениса Гребенюка и пресс-службы телеканала