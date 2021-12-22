Татьяна Устинова — о личной жизни: «Я счастливая. Люблю лучшего в мире мужчину»
Passion.ru: Татьяна, вышел ваш новый роман «Судьба по книге перемен», главная героиня которого — автор детективов. У Мани Поливановой и у вас есть что-то общее? Наделили ли вы ее какими-то чертами своего характера?
Татьяна Устинова: Дааа, конечно! У нас с моей героиней очень много общего! Она высокого роста и в очках. Как и я.
Passion.ru: Известно, что Маню никогда и ничего не расстраивало, ей всегда все нравилось. По вашему мнению, существуют ли такие люди в реальной жизни? Или все-таки больше тех, кто унывает и вечно всем недоволен?
Татьяна Устинова: Разумеется, такие люди существуют, их полным-полно вокруг меня. Всегда и всем доволен мой муж. Сейчас, бывает, ворчит, поругивает прессу и московские пробки, а также коронавирус и бюрократов, а в молодости был жизнерадостен, как молодой слон!
Когда он принимается ворчать, я тотчас же сообщаю ему, что он, мол, стар стал, оттого и бухтит, и он моментально перестает бухтеть. Всегда и всем довольны сыновья — оба, хотя они очень разные, и довольны по-разному. Невестка тоже все время радуется — апельсину, букету, пирожному, она у нас лакомка, предстоящим праздникам.
Мои подруги в основном все время ликуют — правда. Несмотря на то что у всех работы, мужья, взрослые дети, у многих внуки, болезни, кругом карантин, локдаун, ненормальные политики и всем вечно ни на что не хватает денег. Но никто не пребывает в отчаянии и дурном настроении. Все радуются как могут.
Passion.ru: Главная героиня иногда изо всех сил старалась выглядеть несчастной, чтобы не расстраивать своей жизнерадостностью возлюбленного Алекса. Приходилось ли вам в жизни менять себя и свои привычки, чтобы кому-то соответствовать?
Татьяна Устинова: Приходилось. Это очень трудно, если делать это… без лицемерия, не напоказ, а изнутри. Это огромная работа, подчас совершенно провальная — стараешься измениться, стараешься изо всех сил, а не получается ничего!
Passion.ru: А вообще должен ли человек так делать ради того, чтобы угодить другому, пусть даже близкому?
Татьяна Устинова: Видите ли, на мой взгляд, любой человек должен — именно должен! — жить так, чтобы не мешать окружающим, близким и дальним. Это труднее, чем кажется.
Фото: Фото из личного архива Татьяны Устиновой
Passion.ru: В романе есть очень интересное умозаключение: «Любой мало-мальски приличный писатель просто обязан воспринимать жизнь как трагедию». Вы действительно так думаете? Сами склонны больше радоваться жизни или все-таки часто обращаете внимание на какие-то трагичные моменты?
Татьяна Устинова: Эээ… как бы сказать… Не то чтобы я обращала внимание, а я живу с самого детства в глубоко трагическом ощущении окружающего мира. Я и росла совсем не жизнерадостным ребенком!.. Видите ли, человечество — единственный вид в природе, который догадался о том, что смертен.
Вся культура создавалась и сейчас создается с единственной целью — чтобы хоть ненадолго, хоть на полчаса забыть об ужасе смерти. Если это удается — победа, торжество! Если нет — тьма, беспросветность.
Радость жизни не имеет решительно никакого отношения к ощущению ее трагичности, это вещи из разных систем координат. Лев Толстой утверждал, что день, прожитый без мыслей о смерти, прожит напрасно. Иногда мне удается ненадолго забыться — это самые счастливые и легкие моменты в жизни. Как правило, они бывают, только когда я в тексте.
Passion.ru: Татьяна, несмотря на то что ваши произведения многие с удовольствием читают, у вас есть свои поклонники, вы не считаете свои тексты гениальными. Почему?
Татьяна Устинова: О! Очень просто! Потому что я не гений, и отсюда простой вывод — тексты мои гениальными быть не могут!
Passion.ru: Вы говорили, что гениальными могут быть только мужчины. Почему? А какая же участь у женщин?
Татьяна Устинова: На мой взгляд, гениальность принадлежит исключительно к мужскому началу, никак не к женскому. Гениальность — это бесстрашие и отсутствие границ и горизонтов. Гений, будь он физик, философ или писатель, ничего не боится, не в бытовом смысле, разумеется, а в метафизическом. Он думает по-другому, не так, как думаем мы, обычные люди. Его разум ничем не скован, границ нет! Вот, например, мой муж умеет так думать. За ним не то что не угнаться, подчас вообще невозможно понять, с какой стороны он зашел, обдумывая какие-то совсем несложные, привычные вопросы!
Женская природа требует созидания и охраны — мира, возлюбленных, детей. Женщина не может «всматриваться в бездну», как писал Ницше, у нее тьма других задач. Женщине никогда не придет в голову тушить пожар керосином, а гениальному мужчине может, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет.
Passion.ru: Но ведь многие женщины-писательницы тоже способны создавать замечательные произведения? Вспомним хотя бы Жорж Санд, Шарлотту и Эмили Бронте, Джейн Остин и других.
Татьяна Устинова: Безусловно, способны! Безусловно, замечательные! Только гениальность-то тут при чем?.. Замечательное произведение отличается от гениального как небо от земли! Можно написать замечательную повесть о том, как молодая замужняя красавица полюбила бравого военного, рассталась с мужем, страдала, мучилась, и назвать, скажем, «Синеглазая плутовка». Другое дело, что Лев Толстой уже написал на эту тему гениальный роман, и называется он «Анна Каренина».
Passion.ru: Возможно, у вас было сожаление из-за того, что вы не родились мужчиной? Ведь в таком случае, следуя вашим заключениям, был бы шанс стать гением. Или из-за этого вы никогда не переживали?
Татьяна Устинова: Если бы родилась мужчиной, был бы шанс! А так — никаких!
Фото: Фото из личного архива Татьяны Устиновой
Passion.ru: Татьяна, многие исполнители рассказывали, что их песни спасали людей, даже от смерти. А в вашей жизни были такие истории? Есть произведения, которые как-то повлияли на ваших читателей?
Татьяна Устинова: Я не люблю об этом говорить, правда. Мне кажется, это слишком интимные истории и их нельзя выносить на публику. Ведь люди, которые рассказывают об этом, рассказывают мне на ухо, а не, допустим, по радио. Мне очень страшно, когда человек говорит: «Я хотел повеситься, курил и думал, собирался с силами, а на подоконнике страницами вниз лежал ваш роман, я стал читать, дочитал до конца и не повесился, вот он я». Это правда очень страшно.
Passion.ru: Свой первый рассказ вы написали в детстве, но любимая бабушка его не оценила и выбросила. Как вы отнеслись к ее реакции? Было обидно, что она так отнеслась к вашему произведению?
Татьяна Устинова: Конечно, обидно, а как же!.. Но бабушка была очень убедительна. Она сказала, что писать имеет право человек, который что-то знает о жизни, кроме того, у него должен быть талант! «У тебя, — сказала бабушка, — нет ни того, ни другого. Ни знаний о жизни, ни таланта. Давай выбросим этот рассказ, он никуда не годится». И мы выбросили.
Passion.ru: Во многих интервью вы вспоминали, что в детстве родные часто говорили о ваших недостатках. Комплексы из-за этого появлялись? И как удавалась с ними справляться уже во взрослой жизни?
Татьяна Устинова: Разумеется, появились, да еще какие!!! Кстати сказать, они никуда не делись, просто взрослой я научилась не обращать на них внимания, да и мы с ними как-то сроднились, с комплексами! С ними интересней. Они тебе говорят: «Стой, куда, ты для этого не годишься!» А ты им: «Накося выкуси, все равно пойду!» И иду. А комплексы остаются с носом!
Passion.ru: На вашу самооценку повлияла и несчастная первая любовь. Помните, как приняли новость возлюбленного о вашем расставании? Как оно повлияло на вашу дальнейшую жизнь?
Татьяна Устинова: Я впала в отчаяние такого сорта, в какое можно впасть только в 18 лет. В 20 впадать в такое отчаяние уже стыдно, к этому времени немножко голова начинает соображать. Это было самое натуральное отчаяние, горе — тяжелое, как свинцовая плита, которую берут с собой водолазы, чтобы не всплывать, а, наоборот, погружаться. И, честно сказать, чувства ненужности, отвергнутости, стыда потом мешали мне очень долго, я изживала их не один год.
Passion.ru: За ту сложную ситуацию вы получили вознаграждение — мужа Евгения. Но ведь изначально он не был вам мил. Правда, что вы вышли за него замуж лишь потому, что хотели отомстить тому парню?
Татьяна Устинова: Правда! Чистая правда! Это тоже поступок, который можно совершить только в очень ранней молодости, — взять и выйти замуж назло другому! Это как крестьянин, который, чтобы насолить барину, повесился у него на воротах. Понимаете?..
Причем мне еще хватило ума, когда Женя, мой будущий муж, сделал предложение, заявить трагическим тоном: «Но ведь я тебя не люблю!» В полном соответствии с традициями великой русской литературы!
На что мой будущий муж жизнерадостно ответил, что наплевать на это, зато у нас будет очень хорошая семья! У нас правда отличная получилась семья. Он был прав, как всегда.
Passion.ru: А как он отреагировал, когда узнал, что вы собираетесь отправиться под венец? Хотел ли он вас вернуть?
Татьяна Устинова: Кавалер, вы имеете в виду? Он приехал с каникул и страшно удивился, что я нынче замужняя дама. Вернуть он меня не хотел. Вздохнул с облегчением, ведь страшная участь его миновала!..
Фото: Фото из личного архива Татьяны Устиновой
Passion.ru: Как к вашему замужеству и вашему избраннику отнеслись родные? Ведь многие из них не верили, что этот союз будет долгим.
Татьяна Устинова: Родители достаточно спокойно. Женя Устинов, аспирант, гордость института, радость деканата, гений и умница, глубоко отрицательных эмоций у них не вызывал. Впрочем, мама, разумеется, считала, что он мне не пара, могла бы получше найти, и вообще он «похож на пэтэушника», смеется громко, дурацкие анекдоты рассказывает, волосы сальные, брюки короткие.
Была такая история, тоже подпортившая мне жизнь: моя тетя перед свадьбой устроила нас, меня и моего жениха, в дорогой парикмахерский салон на Большой Полянке, чтобы мы … улучшились. Я была у Миши, знаменитого на всю Москву мастера причесок, днем, а жених поехал вечером, после работы. Наведя красоту на жениха, мастер Миша принялся звонить моей тете и говорить испуганно: «Викторина, что это за жених у Танечки? Это же ужас! Он такой… странный! Викторина, вы должны найти для племянницы другого, этот никуда не годится!»
Passion.ru: И все-таки через десять лет вы поняли, что очень любите Евгения. Как изменилась ваша жизнь после встречи с ним? Можно ли сказать, что благодаря его поддержке вы начали больше времени уделять любимому делу и стали известной писательницей?
Татьяна Устинова: Смотрите, в объяснении в любви слово «очень» всегда лишнее! Я Женю просто люблю, без «очень». Мне трудно сейчас сообразить, стала ли другой моя жизнь с ним, потому что я жила без него очень коротко — двадцать лет всего! Я совершенно точно знаю, что, если бы он на мне не женился, никогда и ничего из меня бы не вышло!
К вопросу о гениальности: гению никто не может ни помочь, ни помешать, только он сам себе друг и враг. А мне очень повезло — Женька поддерживает меня всю жизнь и делает это как-то на редкость смешно и ненавязчиво. Никогда, ни разу он не сказал мне, когда я принималась за что-то новое и непонятное: «Куда ты лезешь, дура?!» А всегда только: «Ты молодец! Сейчас не получилось, шут с ним, потом получится!» И на самом деле всегда получается.
Passion.ru: А почему в какой-то момент вы все-таки захотели жить отдельно и расстались? Как это расставание повлияло на вас с Евгением?
Татьяна Устинова: В какой-то момент я стала всем нужна, понимаете?.. Меня стали звать на эфиры, на разные встречи и конференции, брать интервью и автографы! А в моей личной, собственной, домашней жизни не изменилось ничего! То есть вообще ничего! Муж мой морщился, когда я собиралась на очередное интервью, пожимал плечами и говорил: «Охота тебе болтологией этой заниматься!» Работу на телевидении, которую я люблю страстно, он считал дурацкой тратой времени, ерундой, пустословием.
В домашней жизни Женя человек трудный. Он ничего не помнит, не знает, где вещи, дети, паспорт и очки, в котором часу нужно приехать к школе, а когда к врачу!.. И я решила — это правда! — его проучить! Мне страшно захотелось, чтобы он меня… оценил! Оценил по-новому, вот в этой новой жизни, где я всем нужна, меня всюду зовут, автографы берут опять же… Мы ругались, я все его воспитывала, все призывала оценить, потом объявила, что «мы должны пожить отдельно», классика жанра! Мы разъехались, я начала рыдать, мне кажется, уже в ту секунду, как он дошел до калитки, мы жили за городом. Рыдала я много месяцев подряд, потом мы стали бегать друг к другу на свидания, потом он приехал из командировки ко мне и больше не уезжал.
Фото: Фото из личного архива Татьяны Устиновой
Passion.ru: Кстати, у вас же есть роман «Развод и девичья фамилия». Можно сказать, что вы сами напророчили расставание?
Татьяна Устинова: Можно так сказать. Я после этого романа стала осторожней в пророчествах. О близких не пишу и никогда писать не буду.
Passion.ru: Правда, что вы ревнивый человек? Часто ревнуете мужа?
Татьяна Устинова: Ой, я страшно ревнивая, ужасно просто! Ревную то и дело. Он страшно веселится.
Passion.ru: Одним из главных достижений в своей жизни вы считаете рождение детей. По вашему мнению, кто из сыновей больше похож на вас внешне и характером — Михаил или Тимофей?
Татьяна Устинова: Мишка, старший, внешне очень похож на отца, а характером, пожалуй, больше на меня. Он все время нервничает, очень старается всем угодить, всех охватить вниманием, улучшить жизнь окружающих.
Тимофей похож как-то одновременно на нас с папой, а характером вообще ни на кого из нас, пожалуй, на дядю, брата моего мужа. Он философ, лентяй, разгильдяй, миротворец — ради мира и спокойствия готов на все. Самое страшное в его жизни — ссоры или когда его ругают за двойки по английскому! Самое любимое — когда он приезжает из университета, его встречает собака корги по имени Черри — это собака Тимона, у нас в семье у каждого по собаке, — он обнимает ее, не раздеваясь, валится в кресло, качается из стороны в сторону и что-то шепчет ей на ухо, шепчет. А она слушает, замерев.
Passion.ru: А чем занимаются ваши дети?
Татьяна Устинова: Миша, старший, работает в Объединенной судостроительной корпорации, он спичрайтер, пишет тексты руководству. Подрабатывает сценаристом документального кино. Тимофей, младший, учится в МГУ на отделении востоковедения, учит суахили, это язык Центральной Африки.
Passion.ru: Татьяна, не можем не спросить о том, как вам удалось похудеть почти на сто килограммов? И самое главное: как после этого удержать вес?
Татьяна Устинова: Рада бы я набрехать, что у меня такая сильная воля и я такой собранный человек, что вот собралась с силами и похудела, но это неправда. Я пошла по врачам, когда поняла, что дело плохо. Я не могу дышать, ходить, стоять, лежать, вес был 198 кг! Эндокринолог, флеболог, кардиолог, невролог; препараты, назначения, целый курс. Диета ни при чем совершенно!
Похудеть, сидя на диете, можно ну килограммов на десять! На сто нельзя, это медицинский процесс. Он занял у меня много лет, я не стала никакой стройной ланью, но похудела, конечно.
И вес в моем случае не нужно «держать», он уже такой, какой есть. Система питания изменилась, я стала по-другому есть и привыкла. Ни на какой диете я не сижу! Ем все подряд, только меньше, чем раньше. Значительно.
Passion.ru: Считаете ли вы себя счастливым человеком? И в чем это счастье заключается?
Татьяна Устинова: Я счастливый человек. Я люблю самого лучшего человека на свете, и у нас получились превосходные дети.
Я делаю то, что мне страшно нравится, — пишу тексты! Это такое счастье! Такой огромный подарок судьбы! В текстах я свободна, иногда у меня даже получается забыть обо всех трагедиях, которые случились с нами, о том, что всему придет конец, и это самые лучшие моменты.
У нас прекрасные друзья, наши точки опоры. Мне есть с кем поговорить и есть о чем поговорить. Мне страшно нравится жить: писать, брать интервью, давать интервью. Слушать Женькины рассуждения. Хохотать по утрам, мы любим хохотать под одеялом над какими-нибудь глупостями почему-то именно по утрам. Готовить вкусно, пироги печь, елки наряжать, гулять вдоль речки, вдевать в уши серьги, нюхать, как пахнет свежевыстиранное белье, когда его приносишь с мороза, играть с собакой, целовать ее в морду.
Мне нравится обедать с племянницей Саней, покупать Тимофею яблоки — он страшно любит яблоки, может съесть целый пакет, — смотреть по телевизору детективы, надкусывать эскимо, самое сказочное — первый укус, когда шоколад ломается и хрустит тихо-тихо.
Читать страшно люблю.
Это такое счастье — жить.
Фото из личного архива Татьяны Устиновой