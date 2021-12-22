Татьяна Устинова — о личной жизни: «Я счастливая. Люблю лучшего в мире мужчину»

Passion.ru: Татьяна, вышел ваш новый роман «Судьба по книге перемен», главная героиня которого — автор детективов. У Мани Поливановой и у вас есть что-то общее? Наделили ли вы ее какими-то чертами своего характера?

Татьяна Устинова: Дааа, конечно! У нас с моей героиней очень много общего! Она высокого роста и в очках. Как и я.

Passion.ru: Известно, что Маню никогда и ничего не расстраивало, ей всегда все нравилось. По вашему мнению, существуют ли такие люди в реальной жизни? Или все-таки больше тех, кто унывает и вечно всем недоволен?

Татьяна Устинова: Разумеется, такие люди существуют, их полным-полно вокруг меня. Всегда и всем доволен мой муж. Сейчас, бывает, ворчит, поругивает прессу и московские пробки, а также коронавирус и бюрократов, а в молодости был жизнерадостен, как молодой слон!

Когда он принимается ворчать, я тотчас же сообщаю ему, что он, мол, стар стал, оттого и бухтит, и он моментально перестает бухтеть. Всегда и всем довольны сыновья — оба, хотя они очень разные, и довольны по-разному. Невестка тоже все время радуется — апельсину, букету, пирожному, она у нас лакомка, предстоящим праздникам.

Мои подруги в основном все время ликуют — правда. Несмотря на то что у всех работы, мужья, взрослые дети, у многих внуки, болезни, кругом карантин, локдаун, ненормальные политики и всем вечно ни на что не хватает денег. Но никто не пребывает в отчаянии и дурном настроении. Все радуются как могут.

Passion.ru: Главная героиня иногда изо всех сил старалась выглядеть несчастной, чтобы не расстраивать своей жизнерадостностью возлюбленного Алекса. Приходилось ли вам в жизни менять себя и свои привычки, чтобы кому-то соответствовать?

Татьяна Устинова: Приходилось. Это очень трудно, если делать это… без лицемерия, не напоказ, а изнутри. Это огромная работа, подчас совершенно провальная — стараешься измениться, стараешься изо всех сил, а не получается ничего!

Passion.ru: А вообще должен ли человек так делать ради того, чтобы угодить другому, пусть даже близкому?

Татьяна Устинова: Видите ли, на мой взгляд, любой человек должен — именно должен! — жить так, чтобы не мешать окружающим, близким и дальним. Это труднее, чем кажется.