logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Татьяна Полякова: «Стервы, может, и бывают успешны, но счастливых среди них я не встречала»

Она написала более 85 детективных романов, некоторые из которых были экранизированы. Совсем недавно в издательстве «Эксмо» вышел новый роман Татьяны Поляковой «В самое сердце» — продолжение популярной серии «Таинственная четверка», и мы решили поговорить с автором о том, как увлечение «кровожадным» жанром отражается на ее обычной жизни, не влияет ли это на отношения с супругом и каких, по ее мнению, качеств не хватает современным женщинам для того, чтобы почувствовать себя счастливыми.

Несмотря на то что вы специализируетесь на детективных романах, люди, которые вас знают лично, отзываются о вас как о невероятно оптимистичном и позитивном человеке. Как вам удается сохранять такой настрой?

С годами начинаешь понимать, что в этом мире стоит волноваться только из-за двух проблем: жизни и здоровья, своего и близких. Все суета сует и затеи ветреные, уж точно не стоящие нервов. Быть, а не казаться. Большинство из нас весьма болезненно переживают по поводу мнения других о своей особе, оттого делают глупости и переживают еще больше. У меня этот этап далеко позади, хотя и раньше чужое мнение не особо меня занимало, то есть я всегда соглашалась с тем, что оно может быть, но при этом у меня есть свое. Когда ты это понимаешь, жизнь легка и радостна. Добавьте к этому интригу: одному Богу ведомо, сколько дней у нас осталось, и начинаешь по-настоящему ценить каждый. Если совсем просто: я радуюсь обычной жизни. Поверьте, в ней много приятного.

Вы всегда стремитесь к большему или довольствуетесь тем, что подарила вам судьба?

Человек так устроен, что всегда к чему то стремится. Главное, чтобы отсутствие того, чего очень желаешь, не отравляло жизнь сейчас. Путь к мечте должен приносить радость, даже если это тернистый путь. Так что я стремлюсь и при этом радуюсь тому, что уже подарила судьба.

Есть ли у вас заветная мечта?

Есть, и не одна. Надеюсь, есть еще и время, чтобы мечты осуществить.

Как вы познакомились со своим мужем и сразу ли поняли, что он именно тот человек, с которым вы бы хотели прожить всю жизнь?

Мы познакомились весьма банально, в гостях у подруги (они дружили с детства, еще в один садик вместе ходили и жили рядом), интерес возник сразу, но я довольно долго к нему приглядывалась. Мы много общались, вот тогда и стало ясно: при всей разности характеров нас объединяет главное — мы смотрим на этот мир одинаково. И то, что хотели бы получить от жизни, тоже весьма схоже. Отношение к браку, к любви, к друзьям. То, что мы тогда уделили друг другу немало времени и смогли разглядеть друг друга, и позволило нам до сих пор не разочароваться в своем выборе. Парадоксально, но мне кажется, что сейчас мы любим друг друга даже больше, чем в молодости. Так что не верьте, когда вам говорят, что любви на всю жизнь не бывает. Бывает.

1 из 3

ПредыдущаяО секретах семейного счастья и взаимной любви
Arrows-right
О секретах семейного счастья и взаимной любви
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, сколько раз вы выйдете замуж
«Я не буду облучаться, я выживу»: астролог Тамара Глоба рассказала о своей борьбе с онкологией
«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
Тест: узнайте, какое древнерусское имя вам подходит по характеру
Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии