Татьяна Полякова: «Стервы, может, и бывают успешны, но счастливых среди них я не встречала»

Несмотря на то что вы специализируетесь на детективных романах, люди, которые вас знают лично, отзываются о вас как о невероятно оптимистичном и позитивном человеке. Как вам удается сохранять такой настрой?

С годами начинаешь понимать, что в этом мире стоит волноваться только из-за двух проблем: жизни и здоровья, своего и близких. Все суета сует и затеи ветреные, уж точно не стоящие нервов. Быть, а не казаться. Большинство из нас весьма болезненно переживают по поводу мнения других о своей особе, оттого делают глупости и переживают еще больше. У меня этот этап далеко позади, хотя и раньше чужое мнение не особо меня занимало, то есть я всегда соглашалась с тем, что оно может быть, но при этом у меня есть свое. Когда ты это понимаешь, жизнь легка и радостна. Добавьте к этому интригу: одному Богу ведомо, сколько дней у нас осталось, и начинаешь по-настоящему ценить каждый. Если совсем просто: я радуюсь обычной жизни. Поверьте, в ней много приятного.

Вы всегда стремитесь к большему или довольствуетесь тем, что подарила вам судьба?

Человек так устроен, что всегда к чему то стремится. Главное, чтобы отсутствие того, чего очень желаешь, не отравляло жизнь сейчас. Путь к мечте должен приносить радость, даже если это тернистый путь. Так что я стремлюсь и при этом радуюсь тому, что уже подарила судьба.

Есть ли у вас заветная мечта?

Есть, и не одна. Надеюсь, есть еще и время, чтобы мечты осуществить.

Как вы познакомились со своим мужем и сразу ли поняли, что он именно тот человек, с которым вы бы хотели прожить всю жизнь?

Мы познакомились весьма банально, в гостях у подруги (они дружили с детства, еще в один садик вместе ходили и жили рядом), интерес возник сразу, но я довольно долго к нему приглядывалась. Мы много общались, вот тогда и стало ясно: при всей разности характеров нас объединяет главное — мы смотрим на этот мир одинаково. И то, что хотели бы получить от жизни, тоже весьма схоже. Отношение к браку, к любви, к друзьям. То, что мы тогда уделили друг другу немало времени и смогли разглядеть друг друга, и позволило нам до сих пор не разочароваться в своем выборе. Парадоксально, но мне кажется, что сейчас мы любим друг друга даже больше, чем в молодости. Так что не верьте, когда вам говорят, что любви на всю жизнь не бывает. Бывает.