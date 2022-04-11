Стас Пьеха: «С отцом разговариваю раз в два года, но помогаю финансово»

Passion.ru: 22 марта вашему сыну исполнилось 8 лет. Что вы пожелали ему? Какое напутствие на жизнь дали?

Стас Пьеха: Пожелал ничего не бояться, чувствовать поддержку мамы, папы и всей большой семьи, и не обращать внимание на то, что думают о нем другие. Скорее всего, в этом возрасте сын не поймет эти слова, но он должен чувствовать, что мы его любим и ценим.

Passion.ru: В недавнем интервью вы признались, что не знаете, в разводе вы уже или нет, стоит ли печать в паспорте о расторжении брака. Ранее Виктор Дробыш рассказывал, что долгие годы вы работали без подписанного контракта — на доверии. Не кажется ли вам такое отношение к документам легкомысленным?

Стас Пьеха: В конкретно этих двух случаях договоры ничего не решали в моей жизни. Когда же документ является важной ступенькой для получения чего-то, я отношусь к ним менее легкомысленно. А к простым, формальным бумагам я, как правило, равнодушен.

Passion.ru: Какие отношения вы сохранили с Натальей Горчаковой после развода?

Стас Пьеха: У нас дружеские отношения. Мы прекрасно контактируем, общаемся.

Passion.ru: Были ли у вас в жизни разочарования из-за женщин? Какие необдуманные, смелые, отчаянные или впечатляющие поступки вы совершали ради любимых девушек?

Стас Пьеха: Как у всех, и я был разочарован в женщинах, и они во мне. Не могу сказать, что я по натуре своей романтик, совершал ради женщин какие-то невероятные поступки. У меня не было такого. Как и все мужчины, я старался делать подарки, удивлять, но ничего грандиозного, выходящего за рамки классического подхода в отношениях, не делал.

Passion.ru: Идеальная девушка глазами Стаса Пьехи — это…

Стас Пьеха: Привлекательная, блондинка или брюнетка, мне не важно. Заботливая, теплая, мне нравятся такие девушки. Умная, но в меру, не чересчур. С понятными жизненными взглядами, принципами. И, наверное, с чувством юмора, чтобы легко относилась ко многим вещам, не накручивала себе.