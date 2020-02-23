Passion.ru: Расскажите, как ваша жизнь и карьера изменились после того, как вы стали участницами проекта SOPRANO Турецкого?Дарья Львова: Моя жизнь изменилась кардинально. Все другое: люди, места, времяпрепровождение. Этот коллектив дал мне все, что у меня есть на данный момент. 10 лет - это немалый срок! И нам удается все это под чутким контролем нашего бессменного руководителя Михаила Турецкого. Он очень хорошо чувствует каждую из нас, солисток, и помогает из частичек разных историй собрать одну глубокую. Passion.ru: В проекте много талантливых, красивых, харизматичных и амбициозных девушек. Насколько сильна конкуренция в коллективе?Екатерина Мурашко:Так как мы работаем в женской команде, я изначально понимала, что мне придется находить подход к девочкам, чтобы влиться в этот коллектив. С большинством общение сложилось прекрасно, но были и те солистки, с которыми ну никак не получалось найти общий язык. С их стороны я чувствовала какую-то стену. Но эти люди уже покинули группу, так что сейчас в этом плане все хорошо, никакого недопонимания на почве личной неприязни у меня ни с кем из девочек нет. Дарья Львова: Каждая солистка Soprano Турецкого – это воплощение уникальной женской энергии, каждая из нас представляет свой жанр, направление, занимает свою нишу. Мы умеем по-настоящему восхищаться друг другом, и при этом каждая из нас может чувствовать себя самой лучшей! У каждой есть сольный номер в программе, сделанный по-особенному: красиво и талантливо. Мы - грани одного бриллианта под названием Soprano. Passion.ru: Общаетесь ли вы с коллегами вне проекта? Какие вас связывают отношения кроме профессиональных?Екатерина Мурашко: Да, вне работы мы с девочками дружим. Мы часто отдыхаем вместе – может, не всем коллективом, а втроем, вчетвером, по-разному. Порой даже на два дня можем собраться компанией солисток и махнуть в классное путешествие, это абсолютно реально! Passion.ru: Возникают ли в вашем коллективе творческие разногласия, споры на какие-либо темы, борьба за главное место?Евгения Фанфара: За 10 лет нашей работы мы стали ближе друг к другу настолько, что понимаем все с полуслова, а трудности и неудобства, связанные с частыми перелетами и недосыпами во время гастролей, только укрепляют наши отношения. Это понимаешь не сразу, все происходит само по себе. Иногда нервы, как говорят, на пределе, и можно «взорваться» из-за любой мелочи, но все проходит, как только вспоминаешь, что ты не одна, и все должно работать слаженно и красиво. Passion.ru: А конфликты? Евгения Фанфара: Да у кого их нет! Это все рабочие моменты - нагрузка все-таки большая. А на ссоры и выяснение отношений времени просто нет - вспыхнуло и погасло.Passion.ru: Вы вообще верите в женскую дружбу? Много ли у вас подруг?Анна Королик: В женскую дружбу я верю, мы с девочками из Soprano стали друг для друга семьей - а это даже больше, чем дружба! Еще я общаюсь со своими подругами из Гнесинки. Passion.ru: : Есть ли человек, к мнению которого вы всегда прислушиваетесь (даже если оно разнится с вашим)?Татьяна Богданчикова: Помню, что в подростковом возрасте я всегда спорила с мамой, яростно отстаивала свою точку зрения и считала, что она неправа. А вот сейчас, если у меня в жизни появляется сложная ситуация, первым делом я звоню именно ей. Я точно знаю, что этот человек всегда поддержит и поймет, даст мудрый совет и успокоит, поскольку «материнская любовь других сильней»!Passion.ru: Есть ли у вас желание начать сольную карьеру?Ивета Рогова: На данный момент – нет. До Soprano у меня была в Санкт-Петербурге собственная рок- группа, где я исполняла свои песни. Поэтому я знаю, что такое быть одной, без финансирования, продюсирования и так далее – а это очень сложно в нашей стране. Passion.ru: Какую музыку вы слушаете? Какие артисты загружены у вас в плейлисте? Анна Королик: Музыку я слушаю совершенно разную. Из русских исполнителей это: Хор Турецкого, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Макс Фадеев; из зарубежных: Adele, Enigma, Фрэнк Синатра, Sam Smith, Billie Eilish, KAZKA, Sting, Maroon5, The Weeknd, Шопен.Passion.ru: Как относитесь к современным певческим шоу («Голос», «Народный артист» и другим)? Татьяна Богданчикова: Отношусь положительно! Если вам есть, что сказать и спеть, почему бы не попробовать свои силы? Это шанс для артиста быть услышанным, показать себя, получить известность! И это здорово, что обычные люди могут себя проявить!Passion.ru: Решились бы на участие в таких проектах?Татьяна Богданчикова: Если бы не попала в Soprano, обязательно пробовала, ходила бы на все кастинги, искала свой путь.Passion.ru: Актуальный для всех целеустремленных и успешных женщин вопрос: как удается совмещать карьеру и личную жизнь?Евгения Фанфара: Глядя на наших солисток, понимаешь, что можно совмещать работу с браком, с семьей, с воспитанием детей. Да, безусловно, это сложнее, чем когда ты работаешь по 8 часов 5/2, но если тебе это действительно нужно – все под силу! Passion.ru: Какие вы в быту? Легко ли с вами уживаться вашим близким, насколько вы требовательны? Ивета Рогова: Совмещать быт, личную жизнь и работу, конечно, очень непросто при таком плотном графике как у нас. Да что там - почти невозможно! Спасает помощь бабушек и няни. Стандартный рабочий день, если он в Москве, выглядит у меня примерно так: подъем около 8 утра (мой будильник – это ребенок). Готовлю завтрак, кормлю дочку, делаю минимальный комплекс упражнений. Потом идем с ребенком на прогулку, после чего я бегу на репетицию. Прибегаю - укладываю малышку и пытаюсь часа за 1,5 успеть убраться и немного заняться собой. Как в таком распорядке я успеваю с домашними делами? Да никак! Единственное, что я успеваю делать по дому – это мыть каждый день полы и раскидывать игрушки от центра к периферии. Муж меня, конечно, старается понимать. Но все же конфликты по этому поводу у нас происходят на регулярной основе. Хотя мы пытаемся всегда идти на компромисс.Passion.ru: Вы бы согласились, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам, пустили бы их на эстраду?Ивета Рогова: Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив и реализован в том, что ему по душе. А музыка это, журналистика или вышивание крестиком – не имеет значения. Хотелось бы финансовой защищенности, конечно. Но что будет дальше – посмотрим. Passion.ru: Все участницы SOPRANO Турецкого всегда шикарно выглядят. Как вам удается сохранять такой цветущий вид и поддерживать себя в форме? Раскройте свои секреты красоты: как ухаживаете за лицом, волосами, телом? Какие процедуры любите?Евгения Фанфара: В современном мире у девушки много испытаний в виде стрессов, плохой экологии и других факторов, препятствующих тому, чтобы выглядеть красивой и здоровой. С другой же стороны, у нас появилась масса возможностей, помогающих нам поддерживать нашу внешность и душевный настрой: качественное питание, здоровый отдых и физическая активность – те простые вещи, которые выручают нас каждый день. Если говорить обо мне, то это регулярная йога, диета и выбор только качественной косметики для волос, лица и тела.Passion.ru: У вас наверняка есть секреты, которые помогают вам выглядеть потрясающе во время гастролей, несмотря на перелеты, плотный график?Анна Королик: Самое главное – это качественный сон. Когда устаю, также я могу позволить себе съесть что-то сладкое, это поднимает настроение! А еще в любом городе, где бы ни оказались, если есть свободный час времени, обязательно пойду на массаж – общий, расслабляющий или тайский.Passion.ru: Как бережете свой голос? Что делаете для поддержания голосовых связок в форме?Дарья Львова: Я очень внимательно отношусь к своим голосовым связкам, и могу дать такие советы на эту тему: обязательно необходимо щадить голос во время простуды, не перенапрягать свои связки и по максимуму стараться молчать; не есть острое, потому что это раздражает гортань; достаточно спать; поменьше употреблять алкоголя и побольше пить воды.Passion.ru: Все участницы проекта могут похвастаться естественной красотой… А как вы относитесь к пластической хирургии? Екатерина Мурашко: Я считаю, что во всем нужно соблюдать грань разумного. Если во внешности есть какой-то явный дефект, который мешает жить, постоянно заставляет чувствовать себя неуверенно, то почему бы от него не избавиться? Но в том случае, если и так все в порядке, зачем злоупотреблять пластикой? Passion.ru: Как сохраняете идеальную фигуру? Каким спортом занимаетесь, какие делаете упражнения, посещаете ли спортзал?Татьяна Богданчикова: Любовь к спорту ко мне пришла не сразу. В школе я терпеть не могла физкультуру, но лет пять назад влюбилась в здоровый образ жизни! Сейчас я хожу в спортзал для поддержания своей формы. А вот для души, растяжки мышц, психологического равновесия занимаюсь йогой - к нам на репетиционную базу приходит тренер, и мы с девочками с удовольствием практикуемся. Я уже даже умею стоять на голове!Passion.ru: Придерживаетесь ли диет? Ограничиваете ли себя в чем-то? Расскажите о своем рационе для поддержания себя в форме.Анна Королик: С утра я ежедневно пью натощак теплую воду, до принятия пищи делаю дыхательные упражнения, ограничиваю сладкое и молочные продукты, по возможности занимаюсь йогой – ну и устраиваю прогулки на свежем воздухе не менее 30 минут в день. А еще нам недавно подарили сертификат «Голодный марафон» – вот хочу попробовать, что это такое, сесть на несколько дней на «правильное» голодание. Passion.ru: Михаил Турецкий назвал ваш проект женским лицом России нового поколения. А какое, по-вашему мнению, женское лицо России нового поколения сейчас? Какой должна быть женщина, чтобы соответствовать этому званию, какими качествами обладать?Евгения Фанфара: Любая девушка сегодня должна быть одновременно женственной и сильной, уязвимой и независимой, хрупкой и готовой постоять за себя. Наш мир дает всем равные возможности для того, чтобы заявить о себе и сказать о том, что тебя волнует. Поэтому, в моем представлении, современное лицо женщины – это собирательный образ, в котором слились воедино сила и готовность действовать – с одной стороны, и открытость к тому, чтобы любить и доверять, с другой. Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!