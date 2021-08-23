Популярный блогер Илья Милохин: «Только любимая девушка поможет мне поверить в будущее»

Passion.ru: Раскройте некоторые секреты реалити-шоу и расскажите о самых интересных моментах на съемках.

Илья Милохин: Не знаю, насколько этот секрет будет интересным, но мы реально снимали ежедневно все, что с нами происходило, сразу после нашего подъема. Мы с ребятами почти все время были на улице, стояла адская жара (каждый день больше 30 градусов), например, у участницы проекта Леры Кантур случались даже солнечные удары, она несколько раз падала в обморок. Со стороны кажется, наверное, что мы только веселились, но были и сложные моменты. Мы провели в деревне две недели. Я говорю «мы», имея ввиду всех тиктокеров — Леру Кантур, Кристину, Кирилла Волика, близняшек. У каждого из нас не было четкой «роли», мы были собой. Поэтому, наверное, и получился такой честный проект. Премьера состоится 24 августа в онлайн-кинотеатре KION.

Passion.ru: 6 августа вам исполнился 21 год. Как изменился мальчик Илья за последние годы после того, как жизнь стала публичной и он повзрослел?

Илья Милохин: Я все еще живу моментом. Не знаю, повзрослел ли мальчик, но точно стал опытнее и лучше разбираться в людях. Мне становится неловко, когда слышу про «публичность», я себя таким не считаю. Я обычный парень, история которого после пары выпусков ток-шоу стала известна на всю страну. Точно изменился один конкретный факт — теперь, если я ошибаюсь, об этом тут же знает вся страна. Любой мой конфликт, любая моя ссора становится всем известна, начинается обсуждение. После этого мне с каждым таким разом сложнее доверять людям. Ведь именно от них после ссор и «выплывает» информация о них.