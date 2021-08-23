Популярный блогер Илья Милохин: «Только любимая девушка поможет мне поверить в будущее»
Passion.ru: Илья, вы приняли участие в съемках реалити-шоу «Лето — это деревня». Этот проект отличается от тех, в которых вы принимали участие ранее? Если да, то чем?
Илья Милохин: Во время съемок проекта мы жили в деревне Ольховец Лебедянского района Липецкой области, это в 500 км от Москвы. Я привык к такой атмосфере и деревенскому, свободному стилю жизни. Нет чего-то особенного, что меня прямо впечатлило. Есть общее ощущение удовольствия от таких съемок. До этого лета я принимал участие в интервью и своих влогах. В реалити-шоу я никогда не участвовал. Опыт необычный с точки зрения процесса создания, но не самый сложный. Нам же нужно было оставаться собой, быть настоящими, такими же как в своих соцсетях.
Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru
Passion.ru: Раскройте некоторые секреты реалити-шоу и расскажите о самых интересных моментах на съемках.
Илья Милохин: Не знаю, насколько этот секрет будет интересным, но мы реально снимали ежедневно все, что с нами происходило, сразу после нашего подъема. Мы с ребятами почти все время были на улице, стояла адская жара (каждый день больше 30 градусов), например, у участницы проекта Леры Кантур случались даже солнечные удары, она несколько раз падала в обморок. Со стороны кажется, наверное, что мы только веселились, но были и сложные моменты. Мы провели в деревне две недели. Я говорю «мы», имея ввиду всех тиктокеров — Леру Кантур, Кристину, Кирилла Волика, близняшек. У каждого из нас не было четкой «роли», мы были собой. Поэтому, наверное, и получился такой честный проект. Премьера состоится 24 августа в онлайн-кинотеатре KION.
Passion.ru: 6 августа вам исполнился 21 год. Как изменился мальчик Илья за последние годы после того, как жизнь стала публичной и он повзрослел?
Илья Милохин: Я все еще живу моментом. Не знаю, повзрослел ли мальчик, но точно стал опытнее и лучше разбираться в людях. Мне становится неловко, когда слышу про «публичность», я себя таким не считаю. Я обычный парень, история которого после пары выпусков ток-шоу стала известна на всю страну. Точно изменился один конкретный факт — теперь, если я ошибаюсь, об этом тут же знает вся страна. Любой мой конфликт, любая моя ссора становится всем известна, начинается обсуждение. После этого мне с каждым таким разом сложнее доверять людям. Ведь именно от них после ссор и «выплывает» информация о них.
Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru
Passion.ru: Как отметили день рождения?
Илья Милохин: В сам день рождения я был в кругу друзей, а через несколько дней улетел с Даней и семьей на Мальдивы. Эта поездка стала для меня подарком, я никогда не был за границей, тем более в таком красивом месте.
Passion.ru: У вас сейчас насыщенный график съемок. Какие проекты еще планируются?
Илья Милохин: График зависит от желания и сил самого блогера. До конца лета я привожу голову в порядок, пытаюсь понять, что хочу от этой жизни сейчас. Я пока не так сильно загрузился съемками, больше ушел в музыку и себя. Но еще планирую вернуться со своим контентом осенью в массы.
Passion.ru: Кто вас поддерживает? Есть рядом с вами близкие люди? Кто?
Илья Милохин: Я достаточно одинокий человек на самом деле, мне тяжело делиться своими эмоциями, я привык их проживать один. Рядом со мной всегда есть люди, в данный момент я нахожусь на отдыхе с семьей и братом (интервью Илья Милохин давал, находясь на Мальдивах, — прим. ред.).
Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru
Passion.ru: Вы общаетесь со своими семьями — родными родителями и приемными? Как изменились ваши отношения после выхода нескольких ток-шоу с вашим участием?
Илья Милохин: Я не общаюсь с биологическим отцом. После ток-шоу на федеральных каналах у нас с ним была всего одна встреча, на которой я понял, что это давно чужой мне человек. Меня можно не понимать в этом вопросе, но я принял для себя решение не поддерживать общение и этой позиции буду придерживаться. С биологической матерью есть связь, но, честно говоря, больше инициативы от нее. Вот с младшей сестрой по матери я очень плотно общаюсь, мы стараемся каждый день списываться или созваниваться по фейстайму. Можно подумать, что я не простил биологических родителей. Это не так. Я ни на кого уже давно не держу зла.
Я научился жить один и рассчитывать только на себя.
Комментировать отношения с братом или приемными родителями я бы сейчас не хотел. Мы только в поездке сейчас начали выстраивать эти отношения заново.
Passion.ru: Часто молодые люди не задумываются о будущем, живут одним днем. У вас тоже такой взгляд — все здесь и сейчас, или у вас представление о том, каким и где вы будете, допустим, через 10 лет?
Илья Милохин: Да, я тоже отношусь к тем людям, кто живет здесь и сейчас. Именно поэтому я так часто «срываюсь» и попадаю в неприятные ситуации. Я поддаюсь эмоциям и не всегда думаю о последствиях. Именно в такие моменты я бросаю заниматься музыкой, ухожу из хаусов… Но! Когда найдется тот самый человек, я имею в виду девушку, который возьмет меня за руку и скажет: «Илья, остановись. Мы справимся. Загляни в будущее, посмотри, что там», тогда я задумаюсь. Когда я не в отношениях, когда я один, мне не кажется, что будущее есть.
Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru
Passion.ru: У вас очень яркая внешность. Не задумывались над тем, чтобы стать профессиональным манекенщиком и моделью?
Илья Милохин: Я не считаю себя суперкрасавчиком или человеком с модельной внешностью. Я занимаюсь спортом и слежу за собой не больше, чем любой активный парень.
Passion.ru: Если бы не блогерство и музыка, то что? Кем бы вы еще могли или хотели бы стать?
Илья Милохин: Я бы хотел попробовать себя в роли актера. Мне кажется, что эта профессия может помочь мне справиться со своими загонами.
Passion.ru: У вас есть любимая девушка? Если да, то кто она? Вы вообще влюбчивый человек?
Илья Милохин: После съемок проекта «Лето — это деревня» я для себя решил, что буду меньше делиться информацией о своей личной жизни, чем раньше. А то потом еще раз придется оказаться в ситуации, когда ты живешь в одном доме с двумя своими бывшими…
Passion.ru: Каждый человек, достигая определенного успеха, ставит перед собой новые цели: заработать больше денег, купить большой дом, получить «Грэмми», набрать миллиард подписчиков и т.д. Какова ваша цель?
Илья Милохин: Я точно знаю, что хочу развиваться в творчестве, будь то съемки или музыка. Для меня главное — видеть обратную связь от аудитории. Если моим подписчикам «заходит» мое творчество, значит, я это делаю не зря. Награды и миллионы в «ТикТок» только подтверждают любовь аудитории, а не являются основной целью.
Passion.ru: На что вы любите тратить деньги? Вы рационально или эмоционально подходите к этому вопросу?
Илья Милохин: Вопрос интересный, конечно. Как любой мужчина, я бы хотел тратить деньги на какие-то основательные вещи, как покупка своего жилья или машины. Это точно должен быть рациональный подход. Пока я не обладаю такими доходами.
Фото: из личного архива Ильи Милохина для Passion.ru
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