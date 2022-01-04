Певица Anna Green — о спасении дочери от рака: «Это не приговор. Надо брать себя в руки и бороться!»
Passion.ru: Анна, сейчас время новогодних праздников. Это особый период в году, когда все, даже те, кто не верит в чудеса, в глубине души надеются, что и с ними случится непременно что-то хорошее. А вы верите в чудеса, они случались в вашей жизни?
Anna Geen: Чудеса… Знаете, случались! И много. Не такие чудеса, что загадала миллион, и он поступил на счет. Или шла-шла, клад нашла. Нет. Но мой ребенок вылечился в свое время от онкологии — чудо. Или когда на моих глазах умер мальчик, за жизнь которого я очень переживала и помогала бороться как могла, мне было невероятно плохо… И чудесным образом его душа простилась со мной в виде белого голубя. Многие сочтут это полным бредом, но, как говорится, по вере вашей вам воздастся.
Passion.ru: Каким был для вас 2021 год? Вы выпустили альбом, сняли несколько клипов… Чем еще запомнился вам год Быка?
Anna Green: 2021-й в творческом плане был очень плодотворным. В начале года я выпустила свой дебютный альбом, дебютировала на сцене Кремля, несколько раз в течение года выступала на большой сцене, что для меня, конечно же, было ново и волнительно. Сейчас заканчиваю работу над вторым альбомом, мы с командой сняли два клипа, мои песни звучат на многих радиостанциях.
Фото: Из личного архива героини для Passion.ru
С семьей много путешествовали в открытые для россиян страны, были в ЮАР, невероятная по впечатлениям поездка получилась! Сбылась также наша давняя мечта — мы увидели замерзший Байкал, насладились неземной красотой этого потрясающего озера еще и зимой! У меня появилось за этот год два новых питомца: щенок немецкой овчарки и кошечка…
Вся моя семья в начале года переболела ковидом, слава богу, в легкой форме. В целом год был очень неплохим, но не обошлось без потерь, к сожалению. В марте от онкологии умерла наша первая собака, немецкая овчарка. Ему было всего 7 лет. Для всей семьи это была трагедия, невероятно умный пес был.
А летом мы похоронили нашего близкого друга, нашего дайвинг-инструктора, человека, с которым мы объездили полмира! Еще в феврале он отплясывал у меня на дне рождения, а в июне его не стало — коронавирус… Три недели в реанимации… Надеялись до последнего, что его жизнелюбие, оптимизм помогут ему справиться, но….
Passion.ru: Как вы обычно встречаете Новый год? Какие подарки делаете детям и мужу, а какие они вам?
Anna Green: Уже много лет мы встречаем Новый год в нашем загородном доме. Наряжаем обязательно живую елку, чтобы ее аромат разносился по всему дому. Встречаем с близкими друзьями и родными. Обычно утром 31 декабря у нас уличные гулянья, с песнями, плясками, приглашаем детям аниматоров, на улице пьем глинтвейн. Затем плавно перебираемся в русскую баньку. Здесь у нас на столе обязательно вареные раки по рецепту ростовских друзей.
После бани обычно все идут отдыхать, чтобы часам к 9-10 вечера собраться за праздничным столом и начать провожать старый год. На новогоднем столе у нас обязательно салат оливье, селедка под шубой, сырный салат, холодец. Ближе к полуночи к нам приходят Дед Мороз со Снегурочкой, устраивают небольшие конкурсы для взрослых и детей, дарят всем подарки, которые я заблаговременно покупаю каждому гостю и складываю в два огромных мешка.
Мы с мужем очень старались, чтобы наши дети как можно дольше верили в Деда Мороза! Mне кажется, вера в сказку, в чудо очень положительно влияет на детские души, на их взрослеющее сознание.
Фото: Павел Шелковников/ из личного архива героини
Поэтому сын и дочь еще в начале декабря писали письма Деду Морозу (я их все бережно храню!), клали их на окно, чтобы снежинки доставили это письмо адресату. Пару раз были забавные моменты, когда дети, желая проверить, точно ли не мы приносим подарки, писали эти письма, не показывая содержание нам, и клали на окно многоэтажного дома. Вот потом была задачка — найти это письмо под окном!
Или однажды сын заказал костюм Человека-муравья (фильм про него только вышел тогда на экраны), а этот костюм был только в американских интернет-магазинах! Но, к счастью, костюм успел прийти до Нового года.
В ночь на 1 января моей главной задачей было дождаться, когда дети уснут, не заснуть самой при этом и положить подарки под елку. Но подарки всегда были детские: игрушки, костюмы, какие-то машины. Я объясняла детям так: Дед Мороз дарит исключительно детские подарки, все остальное — от родителей. Иначе как было объяснить, почему кто-то может заказать Деду Морозу новый iPhone, планшет, а кто-то нет. Так что ряженый Дед Мороз из мешка доставал то, что покупали родители (и дети это знали), а утром под елкой был подарок от настоящего, которого никто никогда не видит. Дети же нам всегда дарили что-то сделанное своими руками: открытки, картины, поделки. Дочка наша одно время изготавливала очень неплохие украшения из полимерной глины, дарила мне, а я их на отдыхе носила.
Passion.ru: Сколько лет вашим детям и чем они занимаются?
Anna Green: Дочке 16 лет, сыну скоро 13 будет. Дочка одно время вела свой Instagram, очень успешно вела, писала отличные посты о путешествиях. Она гуманитарий у нас, очень хорошо пишет! А потом как-то Instagram ее без причин заблокировал, она расстроилась и особо там теперь не пишет ничего, зато очень много читает, увлекается психологией, даже онлайн-курс по психологии провела в телеграм-канале.
Сын у нас математического склада ума, увлекается программированием, компьютерной графикой, очень спортивный: катается хорошо на горных лыжах, на кроссовом мотоцикле неплохо, занимается бразильским джиу-джитсу и тайским боксом. В школе пока куча проблем, ибо лень уроки делать. Так что, как я говорю, эдакий спортивный разгильдяй, уверенный в себе, умеющий за себя постоять, со своим мнением обо всем — доставляет проблемы учителям, но нравится девочкам.
Фото: Павел Шелковников/ из личного архива героини
Passion.ru: Как себя чувствует ваша дочь, за жизнь которой вы боролись?
Anna Green: Дочка чувствует себя неплохо. Конечно, есть проблемы со здоровьем плюс диабет. Но, как я ей всегда говорю, это проблемы, с которыми можно жить!
Passion.ru: Анна, вы пережили немало… С вами случилось самое страшное, о чем только могут подумать родители, — болезнь ребенка… Как пережить момент, когда тебе сообщают, что у твоего самого дорогого человека на свете онкология?
Anna Green: Ох… Это действительно самое страшное, что может случиться. Думаю, каждый, кто с подобным сталкивался, знает, что нельзя дать какой-то совет, как это пережить. Единственное, что нужно помнить, онкология — это не 100% смертный приговор! Сейчас многие раковые заболевания поддаются лечению (пусть и непростому!), даже на последней стадии. Поэтому мой совет один: как можно быстрее переходите от стадии отрицания к стадии принятия. И начинайте действовать!
Passion.ru: Как потом собрать себя в кулак и начать бороться? Ведь немногим это под силу… Порой люди в шоковом состоянии опускают руки и отдаются на волю злого рока.
Anna Green: Опять же очень сложно дать какой-то совет, ибо действительно все люди разные. Лично я в критических ситуациях мобилизую все свои внутренние силы и ресурсы. А кто-то теряется. Просто нужно четко понимать, что слезами горю не поможешь, нужно действовать, действовать быстро и решительно.
Passion.ru: Как вас поддерживал супруг и близкие? Не секрет, что некоторые «мужчины», узнав о болезни ребенка, делают ноги…
Anna Green: Да, к сожалению, истории о «слившихся» в сложных ситуациях мужчинах нередки. Но это, к счастью, не про моего мужа.
В тот сложный период он разрывался между работой, больницей, где лечили дочку, и новорожденным сыном. Именно он постоянно повторял, что мы справимся со всем этим.
И мы справились! Надо еще отдать должное моим родителям, моей сестре, родителям мужа — все они по мере своих сил и возможностей помогали нам в то непростое время. Мне кажется, не объединись мы тогда все, исход был бы иным.
Фото: Павел Шелковников/ из личного архива героини
Passion.ru: Вы ушли из медицины, как когда-то ваш отец. Вы рассказывали, что он, проработав 20 лет хирургом, вынужден был расстаться с любимым делом, чтобы прокормить семью. А что стало для вас стимулом?
Anna Green: Ну, у нас с моим отцом абсолютно разные ситуации были. Он ушел из медицины не по доброй воле — реально нечем было кормить семью, это были 90-е годы. Прекрасный хирург с двадцатилетним стажем вынужден был заняться предпринимательством, чтобы начать зарабатывать. А я не планировала уходить из медицины. Наоборот, я как раз планировала вернуться к работе после декрета, но заболела дочка и жизнь реально в один день перевернулась с ног на голову. На лечение ушли годы, и я понимала, что вернуться в профессию мне будет уже просто нереально, медицина сейчас развивается семимильными шагами.
Passion.ru: Наверняка у вас есть мечты, какой артисткой вы себя видите, допустим, через пять лет… Расскажите.
Anna Green: Конечно, мечты есть! Я бы, например, хотела, чтобы песни в моем исполнении чаще звучали на радиостанциях, чтобы они нравились людям, чтобы дарили положительные эмоции. Хотелось бы полностью побороть свой страх сцены, с детства очень волнуюсь перед выступлениями! Очень хочется организовать свой сольный концерт.
Passion.ru: В клипах вам пришлось проявить актерское мастерство. Сложно было?
Anna Green: Да, было нелегко. Я настолько далека была от всего этого всю свою сознательную жизнь! Если бы мне кто-то еще года три назад сказал, что я буду сниматься в клипе, выступать на сцене Кремля, я бы рассмеялась и ни за что не поверила. Но я люблю пробовать что-то новое, не боюсь экспериментов и, конечно же, прислушиваюсь к мнению профессионалов, с которыми работаю. На съемках обоих клипов у меня были очень классные команды! Абсолютно разные, но каждая по-своему прекрасна. Я внимательно слушала режиссера, сценариста, делала все, что они говорили. В итоге получилось, по-моему, очень неплохо.
Фото: Павел Шелковников/ из личного архива героини
Passion.ru: Анна, многие известные личности в открытую показывают детей, продвигают их в шоу-бизнес. Какие у вас планы насчет сына и дочери?
Anna Green: Нет никаких планов. Для меня важно, чтобы они были здоровыми, счастливыми, ответственными, самодостаточными личностями со своими взглядами на жизнь. Пусть они сами строят планы на свое будущее. Мы лишь проводники до определенного возраста.
Каждый ребенок уникален по-своему, у него есть сильные и слабые стороны: сильные надо развивать, над слабыми работать. Я пока не вижу никаких предпосылок к тому, что кто-то из моих детей окажется на сцене. Но кто знает, как сложится их жизнь. Какой бы путь они ни выбрали, мы с мужем всегда их поддержим.
Passion.ru: И возвращаясь вновь к праздникам… Чего вы ждете от 2022-го? Чего желаете лично себе?
Anna Green: Чего жду? Чтобы был не хуже уходящего 2021-го. Очень жду открытия всех границ! Я два года не видела племянницу. Жду, что в воздухе перестанет витать страх и напряжение! Жду, что с людей снимут маски и мы сможем видеть улыбки встречных. Себе же я желаю не терять никогда оптимизма, продолжать следовать интуиции, идти своей дорогой, не отвлекаясь на завистников, и чаще улыбаться.
Фото: Павел Шелковников/ личный архив героини