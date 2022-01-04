Певица Anna Green — о спасении дочери от рака: «Это не приговор. Надо брать себя в руки и бороться!»

С семьей много путешествовали в открытые для россиян страны, были в ЮАР, невероятная по впечатлениям поездка получилась! Сбылась также наша давняя мечта — мы увидели замерзший Байкал, насладились неземной красотой этого потрясающего озера еще и зимой! У меня появилось за этот год два новых питомца: щенок немецкой овчарки и кошечка…

Вся моя семья в начале года переболела ковидом, слава богу, в легкой форме. В целом год был очень неплохим, но не обошлось без потерь, к сожалению. В марте от онкологии умерла наша первая собака, немецкая овчарка. Ему было всего 7 лет. Для всей семьи это была трагедия, невероятно умный пес был.

А летом мы похоронили нашего близкого друга, нашего дайвинг-инструктора, человека, с которым мы объездили полмира! Еще в феврале он отплясывал у меня на дне рождения, а в июне его не стало — коронавирус… Три недели в реанимации… Надеялись до последнего, что его жизнелюбие, оптимизм помогут ему справиться, но….

Passion.ru: Как вы обычно встречаете Новый год? Какие подарки делаете детям и мужу, а какие они вам?

Anna Green: Уже много лет мы встречаем Новый год в нашем загородном доме. Наряжаем обязательно живую елку, чтобы ее аромат разносился по всему дому. Встречаем с близкими друзьями и родными. Обычно утром 31 декабря у нас уличные гулянья, с песнями, плясками, приглашаем детям аниматоров, на улице пьем глинтвейн. Затем плавно перебираемся в русскую баньку. Здесь у нас на столе обязательно вареные раки по рецепту ростовских друзей.

После бани обычно все идут отдыхать, чтобы часам к 9-10 вечера собраться за праздничным столом и начать провожать старый год. На новогоднем столе у нас обязательно салат оливье, селедка под шубой, сырный салат, холодец. Ближе к полуночи к нам приходят Дед Мороз со Снегурочкой, устраивают небольшие конкурсы для взрослых и детей, дарят всем подарки, которые я заблаговременно покупаю каждому гостю и складываю в два огромных мешка.