Ольга Медынич — об идеальной семье, откровенных сценах и возможности «оставаться на плаву»
Фото: архив пресс-службы
Passion.ru: Уже 30 ноября с вами и Павлом Деревянко в главных ролях на ТНТ стартует новый сериал «Идеальная семья» о участии неидеальной семьи в реалити-шоу. Кто ваша героиня?
Ольга Медынич: Моя героиня Катя очень не любит публичность. Поэтому сам факт того, что ее запихнули в реалити-шоу «Идеальная семья» на всеобщее обозрение без согласия — катастрофа. Она уверена, что ее семья не имеет права участвовать в этом шоу. Но в процессе начинает понимать, что идеальных семей не бывает. И какие они есть, такими и должны быть под камерами. Это только подкупает людей.
Passion.ru: В сериале есть и откровенные, и трогательные сцены — какая из них особенно запомнилась вам и почему?
О. М.: У нас была сцена, во время съемок которой мы всей семьей прыгали в бассейн. В одежде. А потом был милый разговор с мужем (Павел Деревянко), после которого Катя выдохнула и поняла: пусть будет так, как будет. Снимали осенью, нам пару дней нагревали бассейн, чтобы мы не прыгали в ледяную воду. Нас очень берегли. Слава богу, снять удалось без потерь.
Passion.ru: На ваш взгляд, понятие «идеальная семья» существует или это миф?
О. М.: Мне кажется, что нет идеальной семьи. Это понятие может жить внутри конкретной семьи. То есть, к примеру, лично для меня — это то, что я считаю идеальным. То есть моя семья. Потому что для меня это так. И для любого человека должно быть так. Нельзя подстраиваться или оглядываться на соседей и говорить: «Ой, как красиво в соцсетях они живут, вот мне бы так!». Но ты ничего толком не знаешь про эту пару. Как они живут в самом деле? Картинки — всего лишь иллюстрации. А твоя жизнь – это твой путь, и что для тебя идеально — знаешь только ты.
Фото: архив пресс-службы
Passion.ru: Считаете ли что женщинам в профессии тяжелее, чем мужчинам в России? И почему?
О. М.: Среди женщин конкуренция гораздо больше. У мальчиков в этом смысле проще. Девочек-актрис больше. Поэтому и зарплата у нас меньше. Это естественная пропорция. Часто слышу кастинг-директоров, которые буквально ищут героев мужского пола после 40 лет. Их не так много. Некоторые не так известны, некоторые уходят из профессии, потому что не дождались. Вот сейчас он был бы дико востребован, но поскольку мужик должен обеспечивать семью, он не дождался своего времени и поменял вектор, ушел в другое плавание. Такое тоже бывает. Все очень индивидуально.
Passion.ru: Насколько важно для вас «оставаться на плаву» - вести инстаграм, сниматься, давать интервью. Или запросто могли бы взять паузу на, скажем, пару лет?
О. М.: Паузы нам подкидывает сама жизнь. У меня были моменты простоя, которые выбирала или желала не я. Когда я переехала в Москву, полгода сидела без работы. Когда была пандемия, мы тоже несколько месяцев просидели. Жизнь подкидывает моменты для перезагрузки! А если жизнь подкидывает работу, надо этим пользоваться. Потому что паузы... о Боже, сколько их было в молодости, когда мы ждали ролей, и сколько их еще будет, когда мы начнем переходить в другую возрастную категорию! Мне кажется, жизнь умнее нас. Надо прислушиваться к ней, а не менять все волевым решением. Потому что вот так задумаешь паузу, а жизнь тебе скажет: «Хочешь посидеть? Ну посиди еще три годика на паузе». Нужно уметь прислушиваться к вибрациям жизни. Устала я — началась пандемия, три месяца наслаждалась безработицей. Пока достаточно.
Фото: архив пресс-службы
Passion.ru: Ранее в одном интервью вы говорили, что обожаете смотреть зарубежные сериалы, какие последние картины оставили сильное впечатление от просмотра?
О. М.: Вообще, я в последнее время восхищаюсь тем, что происходит в России. Честно говорю. С появлением онлайн-платформ у сценаристов и режиссеров открылось второе дыхание. Выходит, огромное количество русских сериалов, которые я смотрю. Американские, конечно, смотрю. Всем известные. Но интереснее наблюдать за нашими: «Эпидемия», к примеру. Покупка Netflix, оценка от Стивена Кинга, вход в топ-100 самых популярных сериалов по версии IMDB. Как это может быть? Когда русские актеры уезжают за границу, они всегда спокойно отдыхают, потому что их никто не знает. Даже если он очень популярен. А теперь, мы смеялись, что, когда поедем за границу с Сашей Робаком, все будут тыкать пальцем: «О, это же актер из "Эпидемии"». Хохочем на эту тему. Это радостная актерская победа. Мы, Россия, наконец пошли на мир, а не просто делаем тут местечковые сериалы. Огромная гордость.
Passion.ru: Примеряете ли на себя роли в любимых сериалах? Бывают ли мы мысли «вот если будут снимать русскую версию проекта» эта роль мне очень подойдет!»
О. М.: Бесконечно восхищаюсь актерскими работами зарубежных коллег. Без зависти. Восхищаюсь сценариями, потому что это основа успеха. Как не вертись на пупе, если зрителю будет неинтересно, он переключит. Но что касается адаптаций, мне кажется, это сомнительная история. Новый сериал — да. А адаптация... это как одежду донашивать за кем-то. Масса неудачных примеров, к сожалению, есть. Лучше пусть у нас снимаются крутые русские сериалы по нашим сценариям. И в них с удовольствием сыграю.
Фото: архив пресс-службы
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