Ольга Медынич — об идеальной семье, откровенных сценах и возможности «оставаться на плаву»

Passion.ru: Уже 30 ноября с вами и Павлом Деревянко в главных ролях на ТНТ стартует новый сериал «Идеальная семья» о участии неидеальной семьи в реалити-шоу. Кто ваша героиня?

Ольга Медынич: Моя героиня Катя очень не любит публичность. Поэтому сам факт того, что ее запихнули в реалити-шоу «Идеальная семья» на всеобщее обозрение без согласия — катастрофа. Она уверена, что ее семья не имеет права участвовать в этом шоу. Но в процессе начинает понимать, что идеальных семей не бывает. И какие они есть, такими и должны быть под камерами. Это только подкупает людей.

Passion.ru: В сериале есть и откровенные, и трогательные сцены — какая из них особенно запомнилась вам и почему?

О. М.: У нас была сцена, во время съемок которой мы всей семьей прыгали в бассейн. В одежде. А потом был милый разговор с мужем (Павел Деревянко), после которого Катя выдохнула и поняла: пусть будет так, как будет. Снимали осенью, нам пару дней нагревали бассейн, чтобы мы не прыгали в ледяную воду. Нас очень берегли. Слава богу, снять удалось без потерь.

Passion.ru: На ваш взгляд, понятие «идеальная семья» существует или это миф?

О. М.: Мне кажется, что нет идеальной семьи. Это понятие может жить внутри конкретной семьи. То есть, к примеру, лично для меня — это то, что я считаю идеальным. То есть моя семья. Потому что для меня это так. И для любого человека должно быть так. Нельзя подстраиваться или оглядываться на соседей и говорить: «Ой, как красиво в соцсетях они живут, вот мне бы так!». Но ты ничего толком не знаешь про эту пару. Как они живут в самом деле? Картинки — всего лишь иллюстрации. А твоя жизнь – это твой путь, и что для тебя идеально — знаешь только ты.