В начале июня стартовали съемки фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» — третьей части популярной кинокомедии от «Квартета И», покорившей зрителей искренностью, юмором, жизненными и душевными мужскими разговорами

Камиль Ларин 1 / 18

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша отправится в Питер. Зачем – знает только один из них. Да это и неважно, ведь дома осталась масса нерешенных проблем, и очень здорово, что можно не думать о них хотя бы до понедельника. В дороге с друзьями случится много интересного. По следам главных героев в Санкт-Петербург отправился Passion.ru, чтобы лично увидеть, как рождаются искрометные диалоги и снимается любимая всеми киноистория.

Культурная столица встретила нас по-настоящему летней погодой. Мы приехали на место съемок ранним утром. Команда под руководством режиссера уже активно готовилась к рабочему процессу: устанавливались многочисленные камеры, мониторы, звукозаписывающие устройства. Ожидая актеров, мы успели оценить съемочную площадку фильма, которая расположилась на крыше роскошного отеля в центре Санкт-Петербурга с прекрасным видом на город.

Спустя некоторое время прибыли Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов и Ростислав Хаит. К звездному составу присоединился Алексей Барабаш. На этот раз снимали сцену встречи героев в одном из ресторанов Петербурга. Помощник режиссера объявил о начале репетиции, во время которой, по признаниям актеров, они иногда импровизируют, но в целом стараются строго следовать сценарию. «Мы делаем упор на текст. Если, например, получается хорошая импровизация, то мы ее оставляем, - рассказал Камиль Ларин. - А вообще, нам кажется, что если мы донесем то, что написано, и произнесем, так как задумано - это уже должно быть очень смешно».

Звучит команда «Стоп», и актеры начинают активно обсуждать отснятую сцену: дают друг другу советы, указывают на ошибки, подсказывают, как лучше обыграть тот или иной момент. После небольшого «консилиума» съемочный процесс продолжается. К слову, по такому же принципу пишутся и диалоги для фильма, темы для которых появляются на основе собственных переживаний актеров, жизненных ситуаций, ну и, конечно, рассказов друзей и знакомых.

«Мы садимся за стол и начинаем обсуждать те истории, которые действительно волнуют нас сейчас. Постепенно набрасываем темы, стараемся продумать сюжетные линии для каждого нашего персонажа, тем самым закладывая основу для большого сценария. Наше новое кино про нас. Мы всегда снимаем про себя. Про то, что нам интересно. Часто в компаниях обсуждают курс доллара, машины, рестораны. В лучшем случае – погоду. А вот когда начинается человеческий, душевный разговор – это же самое главное. Это настоящая радость общения», - поделился с нами актер, продюсер и один из сценаристов фильма Леонид Барац.

Несмотря на то, что количество разговоров о женщинах в третьем фильме сократилось, излюбленной темой мужчин всегда остается взаимоотношения сильного и слабого пола. Пользуясь удобным случаем, в перерыве между съемками спрашиваем у «Квартета И», кто для них идеальная женщина. И, честно признаемся, ответы актеров нас очень растрогали, а некоторые весьма удивили.

«Я раньше думал, что мой идеал - это брюнетка с голубыми или серыми глазами. Но, уже несколько лет в отношениях с блондинкой, - рассказал Ростислав Хаит. – Все зависит от человека, а не от цвета волос, маникюра, прически… Хотя, конечно, мужчины любят глазами. И женщины это знают».

«Мой идеал воплощен в моей жене. Она моя Маргарита, моя муза, моя подруга, моя любовь, моя нежность. Всем этим она меня и покорила. Я долго искал сочетание, казалось бы, не сочетаемого. Но сейчас я уверен, что нашел. А если в женщине ты находишь все, что тебе нужно, то тебе и бежать никуда не хочется. Ты приходишь к определенной семейной идиллии, гармонии», - поделился Александр Демидов.

«У меня есть какой-то сложившийся образ — то, на что я реагирую и на что обернусь, если определенная девушка пройдет мимо. Это брюнетка с карими глазами. Даже не жгучая брюнетка, а между брюнеткой и шатенкой. Мне нравятся девушки, как, например, Софи Лорен – женственные. И, что самое важное, с отсутствием категоричности. Категоричность сужает взгляды. Ну, и было бы неплохо, если бы она умела готовить», - смеется Леонид Барац.

«А для меня идеал - моя мама. Сколько себя помню, она всегда была с юмором, с шутками, со стихами, с песнями. В прошлом году она лихо танцевала на своем юбилее, говорила невероятные и смешные речи, а ей, между прочим, 81 год. Вообще, для меня, как для татарина, очень важны трудолюбие, верность, внимание к мужчине и к себе. Конечно, важно, чтобы женщина следила за собой. Хоть я и злюсь иногда, вот, мол, помчалась в свой салон красоты, зато, когда потом приходит, говорит: «Смотри», - а у нее, например, перышко на ноготке красивое, или прическа новая - стильная. А я хожу и, как павлин, довольный на нее смотрю», - заключил Камиль Ларин.