Новая звезда «Дневника экстрасенса» Дария Воскобоева — о бывших мужьях, дружбе со Свами Даши и местах силы

Дария, что вас подтолкнуло к тому, чтобы впустить телекамеры в святая святых — за порог собственного дома?

Я сделала это, чтобы зрители и зрительницы, посмотрев на мою жизнь, сделали для себя выводы и, возможно, избежали ошибок. В этом шоу я впервые отважилась показать, как далеко зашли мои конфликты в отношениях с бывшими мужьями. У многих одиноких женщин с детьми были драмы, может быть, после этой программы им станет легче дышать. Возможно, я смогу убедить мужчин больше заботиться о своих женщинах, не обижать их и детей. И если кому-то моя программа поможет принести мир в семью, я буду счастлива.

Невозможно помочь всем, но благодаря «Дневнику экстрасенса» я могу обратиться к большому количеству людей сразу. Я хочу рассказать, что такое магия и кто такой экстрасенс, показать что и как я делаю, какими способностями могут обладать люди. Герои программы приходят ко мне, потому что хотят знать правду. Правда исцеляет души, очищает от всего плохого, что мешает жить дальше, дает дыхание жизни. Их боль закрывает им возможность двигаться вперед, и только правда может излечить от горя — пусть не сразу, но это начало пути исцеления.

Насколько вы по природе закрытый человек? И не отвлекают ли вас камеры во время работы?

Есть часть моего личного пространства, куда я не пускаю практически никого, кроме своих детей. И даже там есть маленький уголочек моего личного пространства — для мастера, для экстрасенса, для эзотерика это очень важно. И в какие-то моменты съемки я просила съемочную группы выключить камеру и покинуть помещение. Все-таки личное есть личное. А когда я работаю, я не замечаю камер. Настолько я сосредоточена на работе, на людях, на себе и на ритуале.