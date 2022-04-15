Наталья Подольская — о секретах своей красоты: «Я удачно вышла замуж по любви»Эксклюзивно для Passion.ru
Passion.ru: Наталья, вы стали одной из самых ярких и узнаваемых участниц шоу «Маска». Члены жюри, да и зрители практически сразу вас раскусили. Не обидно было попасть в номинацию раньше экватора программы? Хотя, с другой стороны, то, что вас так быстро узнали, говорит об уникальном голосе, который невозможно перепутать ни с каким другим…
Наталья Подольская: С большой радостью и творческим порывом отнеслась к шоу «Маска». Это один из самых рейтинговых проектов на телевидении, и первый сезон просто взорвал эфир. Мне было интересно с творческой стороны узнать проект. В студии, когда мы записывали материал, происходил волшебный процесс. Когда ты ищешь новые краски своего голоса, новые приемы, фишки, — это очень увлекательно. Этот процесс мне понравился больше всего.
На сцене концентрируешься на движениях. Зрители тебя не видят под маской, это необычно, так я выступала впервые. Понятно, что все поют под фонограмму. Не думаешь ни про текст, ни про ноты — это очень удобно. При этом костюм был достаточно легкий и не сковывал слишком движения.
А к раннему выбыванию из проекта я отношусь позитивно. Я была уверена, что первой меня узнает Валерия. Она знает краски моего голоса. В жюри сидят музыканты с острым слухом. Мне приятно, что мой голос не перепутать с другим. Для артиста это важно.
Passion.ru: Вы сразу согласились участвовать в шоу? Трудно было совмещать репетиции, съемки с семейными делами и уходом за детьми?
Наталья Подольская: Нетрудно. Я работающая мама, я никогда не останавливалась. У меня даже декрет был условный. Работа так же важна для меня, как и семья. Никогда не хотела сидеть дома и заниматься только мужем и детьми. Я без сцены не могу жить.
Правда, в первое время сложно было выдумать, куда я еду и зачем. Это приносило мне душевный дискомфорт. Я почувствовала облегчение, когда все открылось и семья поняла, что я снимаюсь. Это случилось после первого эфира.
Passion.ru: Кого из артистов, кто уже выбыл из шоу, вы узнали под маской сразу, а кто так и остался нераспознанным до самого конца? Были ли для вас сюрпризы?
Наталья Подольская: Мы подписывали договор о конфиденциальности, и меня до сих пор мучает совесть, как я обманула ученика школы Николая Агутина. У меня был мастер-класс с детьми, и во время беседы ребенок меня в лоб спросил: я ли Осьминог. Я, глядя ему в глаза, сказала, что нет. Мне до сих пор безумно стыдно за это.
Из тех, кто выбыл раньше меня, я узнала только Альбину Джанабаеву, она была в маске Павлина. И все, больше никого не распознала. Но я подозревала, что в Леопарде прячется Мари Краймбрери, которую я считаю талантливой артисткой. У нее не только невероятный голос, она еще и сама пишет потрясающие стихи к песням, которые действительно трогают.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Недавно вы отметили день рождения Владимира Преснякова. Как прошел праздник? Какие подарки он получил? Артемий приготовил сюрприз для папы?
Наталья Подольская: Мы очень любим праздники. Любим собирать друзей, семью. Дети всегда с нами. В подарок папе Тема сделал открытку. Вырезал буквы, разукрашивал — все сам делал. Ванечка подарил свою нарисованную на листе ладошку. Тема приготовил трогательный тост. Несколько раз сказал, что у него самый лучший папа, папа самый лучший и самый лучший папа (смеется).
Passion.ru: Наталья, вы с Владимиром уже давно вместе. Но вы не устаете признаваться ему в чувствах. Поздравляя его в Сети, вы написали: люблю безгранично! Как изменились ваши чувства друг к другу за годы, прожитые вместе?
Наталья Подольская: Мне повезло в жизни встретить такого мужа. Надеюсь, одного на всю жизнь. Вместе мы уже 17 лет, из которых женаты 12. Я не устаю говорить ему о любви. Я эмоциональный человек, не могу держать свои чувства в себе.
Фото: личный архив
Терпеть не могу поговорку, что счастье любит тишину. Я не такой человек. Если меня распирает от счастья, я хочу делиться им.
Passion.ru: Какой Владимир отец? Он помогает вам?
Наталья Подольская: Володя очень хороший отец. У нас получился идеальный вариант. Мы вместе были 10 лет до появления Темы. Много путешествовали, кутили, загуливали, чего только не делали. И вот через годы у нас появился ребенок, и мы перешли на новый этап наших отношений — очень правильный и нужный.
Теперь все наше свободное время мы посвящаем детям. После работы — только домой, только к мальчикам. Путешествуем тоже с ними.
Мне нравится поговорка: когда в семье появляется второй ребенок, первый переходит отцу. Это абсолютная правда. Теме почти 7 лет, он взрослый мальчик, и ему интересно с папой. Меня это устраивает, так я могу посвящать больше времени Ване без ревности старшего сына.
Passion.ru: Как у вас с мужем распределены домашние обязанности? У вас много помощников по дому?
Наталья Подольская: У нас хорошо налажен быть. Чего уж греха таить, это большая заслуга моя и Володи. Мы много работаем, и у нас есть возможность его максимально наладить с финансовой точки зрения. У нас есть домработница, которая три раза в неделю убирает наш большой дом. И с нами живут две няни, которые сменяют друг друга.
У нас бывают и вечерние, и ночные выходы и съемки. Еще случаются и совместные гастроли. В последний раз ездили со старшим сыном, а Ванечку оставляли дома. Рановато его еще куда-то на четыре дня тянуть. И в таких случаях с ним остается еще моя мама, которой я очень благодарна за все. Она родной человек, контролирующий все процессы в доме.
Passion.ru: Кстати, у вас же недавно у вас вышла трогательная песня «Мама»...
Наталья Подольская: Когда авторы мне прислали песню, я расплакалась. Она настолько меня впечатлила, что сразу ее записала. Слезы — это сильные эмоции. Все мы любим своих мам, это самое трогательное чувство — любовь к маме. Уверена, что песня тронет каждого. И судя по отзывам, которые оставляют в интернете, это действительно так.
Мне очень нравится клип, который мы сняли с моей мамой в главной роли. Хотелось в непростое эмоциональное время привнести свет, любовь, истину. Любовь к маме — чистая, незапятнанная, трогательная и очень важная.
Passion.ru: У вас сложились прекрасные отношения со свекром и свекровью. Какие они бабушка и дедушка?
Наталья Подольская: Петровичи регулярно приезжают к нам в гости. Особенно хочется сказать про дедушку Владимира Петровича. Он оказался настолько нежным, заботливым и сентиментальным… Он без внуков жить не может. И если ему пару дней не прислать видео или фото, он пишет: «Что-то ты давно ничего нового не показывала». Он купается в детях.
Леночка у нас работающая бабушка, и деловая в хорошем смысле. Она любит с Темой и Ваней подурачиться. Они потрясающие бабушка с дедушкой и свекры они потрясающие. Они любят меня не меньше, чем Вову. И они никогда не влезают в наши личные моменты, но они всегда рядом, чтобы нас любить и оберегать, заботиться о нас. Никакой критики, никаких ссор, никаких высказываний. Просто самые прекрасные свекры, какие могут быть.
Фото: личный архив
Passion.ru: Часто ли к вам в гости приезжает Никита? Как встречают его младшие братья?
Наталья Подольская: Никитон самый любимый старший брат Темы. Ваня пока его еще только узнает. Я его обожаю, он настолько теплый и талантливый. Мне очень нравится Алена, они такая хорошая сложившаяся пара. Видно, как они нежно друг к другу относятся, заботятся.
Тема Никиту обожает. Мы с мужем катаемся на лыжах, а Никитон — на сноуборде. И Тему мы учим кататься на лыжах, нам так удобнее, все вместе. Но сын в этом году заявил, что хочет кататься на сноуборде, как старший брат. Но мы пока держим оборону. Говорим, что научишься на лыжах, потом на сноуборде.
Когда Никита приезжает, у нас получаются потрясающие вечера. Он любит утку, которую я готовлю, хот я до недавнего времени он вообще не ел мясо. Но теперь вдруг стал пробовать птицу.
Фото: личный архив Натальи Подольской
Passion.ru: Наталья, недавно вы жаловались, что недовольны фигурой, что вам мешает животик. Но вы в прекрасной форме! Вы всегда такая требовательная к себе?
Наталья Подольская: К телу я отношусь как к рабочему инструменту. Очень слежу за ним. И любые, на мой взгляд, неидеальности выводят из психологического равновесия. У меня такое строение фигуры — с выпирающим животиком. Стоит немножко лишнего съесть, как он уже – оп! – типа беременный. Это сводит меня с ума. Я пытаюсь это как-то принять, от этого никуда не деться, но все равно над этим работаю. Хожу на тренировки три раза в неделю. Считаю, что это просто необходимо.
Passion.ru: Год за годом вы становитесь все краше. Как вы сохраняете молодость и привлекательность?
Наталья Подольская: Спасибо, мне очень приятно. Секрет в том, что я очень удачно вышла замуж — по любви. Я пребываю в женской гармонии, у меня все хорошо, я любима, счастлива. Может, нескромно, но моя гармония и красота исходят изнутри. И это отражается на внешности. И, конечно, спасибо маме с папой.
Passion.ru: Любит ли Владимир мужские бьюти-процедуры?
Наталья Подольская: Володя, может, и любит бьюти-процедуры, но не делает (улыбается).
Passion.ru: Кстати, как быстро вы вернули форму после родов?
Наталья Подольская: Я не сильно поправлялась во время беременностей. Мне кажется, все женщины делятся на две категории. Кто-то после родов и грудного вскармливания сильно поправляется, а кто-то худеет.
Я просто таяла. Но это палка о двух концах: потому что, когда гормональный фон восстанавливался, я приходила в свою обычную форму. И мне это не нравилось, я бы хотела быть худее, как во время кормления.
Я люблю спорт. После вторых родов я буквально через три месяца начала заниматься пилатесом дома и почти каждый день. И через год вернулась к групповым занятиям в фитнес-зале.
Фото: личный архив
Passion.ru: Если вам предложат принять участие в суперкрутом проекте да еще и за приличный гонорар, но поставят условие: вы едете на съемки на полгода одна, семья остается дома…. Что будете делать?
Наталья Подольская: Конечно, я откажусь. В первую очередь ради детей и Володи. Семья для меня приоритет. Я думала, что мне мешает быть такой же реализованной в творчестве, как и в семье… Когда мы станем старенькие, творческая реализованность станет ненужной, а семья будет важна.
Passion.ru: Любите ли вы встречать гостей и ходить в гости? Кто чаще остальных бывает у вас дома? Как вы проводите дружеские вечера?
Наталья Подольская: Очень люблю принимать гостей и ходить в гости. Но мы бываем только у самых старинных друзей, с кем можем расслабиться. Их не так много: это Леонид Агутин и Анжелика Варум, у них потрясающий дом. Недавно Леня был в гостях, они обсуждали свой новый с Володей дуэт «ДНК».
Есть еще несколько друзей, кто приходит к нам. Я люблю готовить, это что-то такое из детства, когда накрывается большой стол, все собираются. Это классно…
Фото и видео: личный архив Натальи Подольской, пресс-служба телеканала НТВ