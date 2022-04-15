Наталья Подольская — о секретах своей красоты: «Я удачно вышла замуж по любви»

Passion.ru: Вы сразу согласились участвовать в шоу? Трудно было совмещать репетиции, съемки с семейными делами и уходом за детьми?

Наталья Подольская: Нетрудно. Я работающая мама, я никогда не останавливалась. У меня даже декрет был условный. Работа так же важна для меня, как и семья. Никогда не хотела сидеть дома и заниматься только мужем и детьми. Я без сцены не могу жить.

Правда, в первое время сложно было выдумать, куда я еду и зачем. Это приносило мне душевный дискомфорт. Я почувствовала облегчение, когда все открылось и семья поняла, что я снимаюсь. Это случилось после первого эфира.

Passion.ru: Кого из артистов, кто уже выбыл из шоу, вы узнали под маской сразу, а кто так и остался нераспознанным до самого конца? Были ли для вас сюрпризы?

Наталья Подольская: Мы подписывали договор о конфиденциальности, и меня до сих пор мучает совесть, как я обманула ученика школы Николая Агутина. У меня был мастер-класс с детьми, и во время беседы ребенок меня в лоб спросил: я ли Осьминог. Я, глядя ему в глаза, сказала, что нет. Мне до сих пор безумно стыдно за это.

Из тех, кто выбыл раньше меня, я узнала только Альбину Джанабаеву, она была в маске Павлина. И все, больше никого не распознала. Но я подозревала, что в Леопарде прячется Мари Краймбрери, которую я считаю талантливой артисткой. У нее не только невероятный голос, она еще и сама пишет потрясающие стихи к песням, которые действительно трогают.