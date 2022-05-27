Надежда Ангарская: «Если не везет в любви, может быть, стоит обратить внимание на себя»Эксклюзивно для Passion.ru
Passion.ru: Надежда, в новом проекте AMORE MORE, который выходит в онлайн-кинотеатре KION, вы играете Веру. Расскажите о своей героине.
Надежда Ангарская: Моя героиня Вера – обычная женщина, у которой в жизни все достаточно традиционно. Она в поиске мужчины. В каждом из них она видит своего потенциального партнера по жизни. Это такая женщина в поиске, скажем так.
Passion.ru: Сложно было согласиться на участие в таком провокационном проекте? Чем руководствовались, когда соглашались? Надежда Ангарская: Сейчас снимают много разных фильмов и сериалов с совершенно разной направленностью, на разные темы, и каждый проект находит своего зрителя. И сериал AMORE MORE снят по реальным историям людей, они правдивы. Мне самой в целом хотелось сняться в кино, и когда мне предложили эту роль, я согласилась, так как она подходила по моему образу и подобию. Я играю, можно сказать, отчасти саму себя. Хотя некоторые вещи в сценарии меня действительно повергли в шок, если можно так выразиться.
Passion.ru: В AMORE MORE, если верить трейлеру, будет много откровенных сцен. Как вы относитесь к ним?
Надежда Ангарская: К таким сценам я не имею никакого отношения, поэтому меня это никоим образом не беспокоило. Я сохранила образ простой русской женщины, такой, какую мы привыкли видеть на экране.
Фото: Кадр из сериала AMORE MORE
Passion.ru: А что вы сами думаете об институте брака в целом и о полиамории в частности? Согласны с популярным сегодня утверждением, что традиционная модель отношений исчерпала себя?
Надежда Ангарская: Я воспитана в традиционной семье. Что мне дали родители, то я и приняла. Для меня институт семьи в том виде, в котором он существовал в момент моего рождения и до настоящего времени, существует и у меня в голове. Про институт семьи я спорить не буду, каждый живет так, как он хочет. Если кому-то так удобно, и все счастливы — пожалуйста. Единственно, я не очень люблю, когда люди насаждают свое мнение. Я ведь не хожу с плакатом: «Я натуралка, я за институт семьи».
Passion.ru: Одна из основных проблем полигамных отношений – заставить себя не ревновать партнера к другим. Вы сами ревнивая?
Надежда Ангарская: Не ревновать трудно, без ревности никуда, когда мы говорим о партнере — будь это муж, гражданский муж или сожитель. Мне кажется, я бы так не смогла.
Passion.ru: В одном из интервью вы говорили, что сталкивались с ревностью со стороны бывшего мужа. Как вы относились к такому проявлению чувств? И как пытались справиться с его ревностью?
Надежда Ангарская: Я считаю, что ревность — это неуверенность в себе. Если ты не уверен в себе и постоянно ревнуешь, ты делаешь плохо и себе, и другому человеку. Ревновать можно, наверное, но без превращения в паранойю. С ревностью бывшего мужа я не боролась, я просто развелась.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Какая модель семьи вам ближе: патриархальная или все же вы за равноправие партнеров?
Надежда Ангарская: Я больше выступаю за равноправие партнеров. Мир меняется, хотим мы этого или нет. Женщины начинают и зарабатывать больше, и амбиции проявлять. Начинается шествие к власти. Поэтому я за равноправие, но на свиданиях пусть платит мужчина.
Passion.ru: Как вы считаете, нужно ли пытаться сохранить семью, если кажется, что чувства ушли и огонь страсти угас?
Надежда Ангарская: Отношения – это не только огонь и страсть. Это еще и уважение, дружба, привязанность. Это может случиться с любым. Сколько мы знаем историй, когда разводятся и женятся на стороне. Потом все равно сохраняются дружеские отношения, и на закате жизни женщины начинают жить с первыми мужьями. Это жизнь, это не кино, предугадать и рассмотреть варианты очень сложно.
Passion.ru: В последние годы часто поднимается тема насилия в семье, и женщин постоянно упрекают в том, что они не уходят от абьюзеров. Как думаете, почему они страдают, но терпят?
Надежда Ангарская: Потому что боятся остаться одни. «Кому я нужна, еще и с ребенком?» Это больше какая-то закомплексованность, низкая самооценка. Если человек знает себе цену, то все складывается по-другому. Нужно просто разложить, как тебе лучше, с ним или без него. Зависимость от мужчины угнетает.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Каким должен быть мужчина, чтобы он смог покорить сердце Надежды Ангарской?
Надежда Ангарская: Чтобы покорить сердце Надежды Ангарской, нужно быть мужчиной. Если не можешь заработать, то хотя бы не мешай зарабатывать мне, не вставляй палки в колеса. Смотри со мной в одну сторону и не вставляй палки в колеса – многого я не прошу.
Passion.ru: Какой совет вы могли бы дать одиночкам, которые постоянно жалуются, что им не везет в любви?
Надежда Ангарская: Если не везет в любви, может быть, стоит обратить на себя внимание, может быть, вы многого хотите, многого требуете. Если мужчина хочет купить кольцо с бриллиантом, он купит сам. Две половинки должны встретиться.
Passion.ru: Вы не раз честно признавались, что весили 136 килограммов. Подвергались ли вы бодишеймингу со стороны окружающих? А сами себя упрекали из-за веса?
Надежда Ангарская: Я себя никогда не упрекала за вес до того момента, когда меня не начали упрекать окружающие. Когда ты замечаешь в человеке, что он какой-то не такой, а ты идеальный – это удивительная история. Общество было злым по отношению ко мне. Но я всегда принимала это с юмором, верила, что что-то изменится. Не было особых комплексов, что я какая-то большая. Было желание надевать ту одежду, которую я хочу. Я очень сильно подвергнута влиянию углеводов, надо всю жизнь себя держать в руках. Это многие знают, но не делают по каким-то причинам.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: После похудения у вас стало меньше комплексов или ничего в этом плане не изменилось?
Надежда Ангарская: Не было особо комплексов. Они рождаются, когда люди начинают указывать вам на ваши недостатки. Идеальных людей не бывает, всякие комплексы навязываются. Здоровье превыше всего. Если у вас есть вопросы по отношению к здоровью, конечно, их надо решать.
Passion.ru: Разделяете ли вы идеи бодипозитива?
Надежда Ангарская: Я не особо разделяю эти идеи. Они про внешность и уверенность в себе, но никак не про то, как прожить намного дольше, быть здоровым и счастливым и находиться в балансе с собой. Все остальное приходит и уходит, но здоровье важнее всего.
Passion.ru: Как относитесь к plus-size моделям на обложках журналов? Некоторые считают это не способом принять себя, а пропагандой нездоровья… Вы с этим согласны или нет?
Надежда Ангарская: Я считаю, что лишний вес не несет здоровье, а несет расхлябанность, поэтому, конечно, запускать себя нежелательно. С этой точки зрения я постоянно упрекаю себя в лишней булочке или пирожке. Именно поэтому 150-килограммовые женщины на обложках лично для меня не очень привлекательны.
Passion.ru: Трудно ли вам придерживаться режима? Как сохраняете мотивацию и бывают ли срывы?
Надежда Ангарская: Срывы бывают у всех, даже у компьютеров. Я не машина, где масло залил, и она дальше едет. Мы люди, у нас есть эмоции, есть раздражающие факторы, есть суета, информация, работа, переживания. Это все накладывает свои отпечатки. Срывы – это нормально. Если человек никогда не срывался, это машина.
Passion.ru: Вы очень занятой человек. И многие востребованные артисты жалуются на то, что из-за загруженности постоянно испытывают вину перед детьми и близкими за то, что уделяют им недостаточно времени. У вас есть такие чувства или вам удается сохранять баланс между работой и семьей?
Надежда Ангарская: Сейчас очень многие, кто был очень сильно занят – на съемках, на телевидении, на гастролях – открыли для себя возможность посмотреть в сторону семьи. Я не могу сказать, что я обделяю вниманием своего ребенка. Очень часто езжу с ним на футбол, вожу его на какие-то мероприятия. Гораздо больше времени с ним провожу сейчас. Появился баланс.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Какой мамой вы себя считаете? Строгой или мамой-подружкой?
Надежда Ангарская: Я очень хочу верить и надеяться, что мой ребенок считает меня мамой-подружкой, нежели строгой мамой. Я могу, конечно, прикрикнуть, но самое большое наказание – лишить телефона на пару дней. Я стараюсь быть подружкой, говорю, что со мной можно все обсудить и обо всем поговорить.
Passion.ru: Ваши главные принципы в воспитании ребенка?
Надежда Ангарская: Про принципы можно говорить что угодно, начитавшись умных книжек. Главное – то, как вы ведете себя в жизни. Плохой пример нельзя показывать детям, если вы не хотите, чтобы ваши дети пили, не пейте при них. Принцип такой: все равно он где-то что-то увидит, скажет, важно воспитывать в семье. Показать ребенку мир, рассказать, что есть вот такое. Если он задает вопросы – не отнекиваться. Сейчас есть интернет, можно найти ответы на все вопросы. Родители старше детей, многое понимают в жизни.
Passion.ru: Вы сейчас счастливы?
Надежда Ангарская: Безусловно да. Моя семья со мной, все живы-здоровы. Дай Бог, что так будет дальше. Счастье не безграничное, оно здесь и сейчас. Можно быть счастливым человеком на работе, а дома какой-то ужас. Думаю, я умею балансировать между тем и тем.
Фото: личный архив певицы