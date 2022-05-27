Надежда Ангарская: «Если не везет в любви, может быть, стоит обратить внимание на себя»

Passion.ru: Надежда, в новом проекте AMORE MORE, который выходит в онлайн-кинотеатре KION, вы играете Веру. Расскажите о своей героине.

Надежда Ангарская: Моя героиня Вера – обычная женщина, у которой в жизни все достаточно традиционно. Она в поиске мужчины. В каждом из них она видит своего потенциального партнера по жизни. Это такая женщина в поиске, скажем так.

Passion.ru: Сложно было согласиться на участие в таком провокационном проекте? Чем руководствовались, когда соглашались? Надежда Ангарская: Сейчас снимают много разных фильмов и сериалов с совершенно разной направленностью, на разные темы, и каждый проект находит своего зрителя. И сериал AMORE MORE снят по реальным историям людей, они правдивы. Мне самой в целом хотелось сняться в кино, и когда мне предложили эту роль, я согласилась, так как она подходила по моему образу и подобию. Я играю, можно сказать, отчасти саму себя. Хотя некоторые вещи в сценарии меня действительно повергли в шок, если можно так выразиться.

Passion.ru: В AMORE MORE, если верить трейлеру, будет много откровенных сцен. Как вы относитесь к ним?

Надежда Ангарская: К таким сценам я не имею никакого отношения, поэтому меня это никоим образом не беспокоило. Я сохранила образ простой русской женщины, такой, какую мы привыкли видеть на экране.