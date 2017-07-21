Участница конкурса «Миссис России мира-2017» и победительница читательского голосования на портале Passion.ru Наталья Василенко из города Бронницы рассказала нам о семейных традициях, любимом муже, борьбе с комплексами, ежедневной работе над собой и своем главном достижении.

Каким своим поступком вы больше всего гордитесь? Больше всего я горжусь тем, что я мама. Тем, что у меня есть дочка. Я думаю, что в скором будущем еще появятся дети. Самые главные мои достижения — семья и ребенок, которыми я не перестаю гордиться и которые не перестают меня радовать.

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Как удается держать себя в такой потрясающей спортивной форме? Очень люблю спорт с детства. Еще в школе мама отвела меня в секцию художественной гимнастики, с того момента не перестаю заниматься спортом. Жизнь сложилась так, что я замужем за мужчиной, который так же любит спорт, как и я, относится к тренировкам с небольшим фанатизмом. Он мастер спорта, бывший фитнес-тренер, так что занимаемся мы вместе. Какие качества в женщине считаете главными? Доброту, женственность, целеустремленность. И, конечно, женщина должна быть успешной. А в мужчине? Первое — это ум. Лично для себя я выбирала мужчину умного, надежного, спортивного, уверенного в себе.

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Какой недостаток вы мечтаете побороть? Я себя не очень уверенно чувствую на сцене, именно из-за этого недостатка я решила принять участие в конкурсе. Чувствую себя неуверенно, когда на меня смотрит большое количество людей, когда чувствую пристальное внимание, снимаюсь в фотосессиях. Пытаюсь бороться с комплексами, считаю, что нужно раскрепощаться, не стесняться. Пока для меня это испытание, которое я пытаюсь по шажочкам проходить. Работаю над собой и стараюсь самосовершенствоваться. Участие в конкурсе помогло на этом пути? Очень помогло. Я теперь себя чувствую более уверенной. Есть у вас секрет красоты, который помогает привести себя в порядок в кратчайшие сроки? Пожалуй, нет. Возвращаясь к теме спорта, считаю, что уделять немного времени себе надо каждый день, и тогда и завтра, и послезавтра будешь выглядеть шикарно. Совершенствовать себя по крупинкам надо ежедневно. Помимо тренировок я три раза в неделю хожу на массаж.

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Как относитесь к пластике? Есть женщины, которые хотят что-то изменить в себе — я ничего плохого в этом не вижу. Если человек комплексует из-за формы носа или размера бюста, то почему бы и нет? Для себя я не вижу сейчас необходимости обращаться к пластическим хирургам. Не могу сказать, что будет через лет десять или пятнадцать. В целом, я не отношусь негативно к пластике. Женщины всегда хотят быть красивыми — и в пятьдесят, и в шестьдесят. Любите готовить? Готовить обожаю. Мы в семье любим традиции. К примеру, каждые выходные мы готовим пельмени, и этот, казалось бы, простой процесс очень сплачивает семью: у каждого свое задание, ребенок уже знает, чем он занимается. Муж раскатывает тесто, дочка лепит, я слежу за процессом. Получается такое коллективное увлекательное мероприятие, которое в итоге перетекает в обед. Вы с мужем вместе работаете (Наталья вместе с супругом руководит интернет-магазином по продаже мебели), занимаетесь спортом и проводите выходные. Не устаете друг от друга? Да, есть такое мнение, что мужчина и женщина должны заниматься каждый своим делом, иначе остается мало воздуха в отношениях, огонь между ними не может разгореться. У нас такого нет, мы десять лет вместе, и мне пока не хотелось провести время без мужа и от него отдохнуть. Я его, например, сегодня хотела взять на интервью и фотосессию, но он не смог.

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