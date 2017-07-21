Миссис Passion.ru Наталья Василенко: «Мы с мужем все делаем вместе и друг от друга не устаем»
Каким своим поступком вы больше всего гордитесь?
Больше всего я горжусь тем, что я мама. Тем, что у меня есть дочка. Я думаю, что в скором будущем еще появятся дети. Самые главные мои достижения — семья и ребенок, которыми я не перестаю гордиться и которые не перестают меня радовать.
Как удается держать себя в такой потрясающей спортивной форме?
Очень люблю спорт с детства. Еще в школе мама отвела меня в секцию художественной гимнастики, с того момента не перестаю заниматься спортом. Жизнь сложилась так, что я замужем за мужчиной, который так же любит спорт, как и я, относится к тренировкам с небольшим фанатизмом. Он мастер спорта, бывший фитнес-тренер, так что занимаемся мы вместе.
Какие качества в женщине считаете главными?
Доброту, женственность, целеустремленность. И, конечно, женщина должна быть успешной.
А в мужчине?
Первое — это ум. Лично для себя я выбирала мужчину умного, надежного, спортивного, уверенного в себе.
Какой недостаток вы мечтаете побороть?
Я себя не очень уверенно чувствую на сцене, именно из-за этого недостатка я решила принять участие в конкурсе. Чувствую себя неуверенно, когда на меня смотрит большое количество людей, когда чувствую пристальное внимание, снимаюсь в фотосессиях. Пытаюсь бороться с комплексами, считаю, что нужно раскрепощаться, не стесняться. Пока для меня это испытание, которое я пытаюсь по шажочкам проходить. Работаю над собой и стараюсь самосовершенствоваться.
Участие в конкурсе помогло на этом пути?
Очень помогло. Я теперь себя чувствую более уверенной.
Есть у вас секрет красоты, который помогает привести себя в порядок в кратчайшие сроки?
Пожалуй, нет. Возвращаясь к теме спорта, считаю, что уделять немного времени себе надо каждый день, и тогда и завтра, и послезавтра будешь выглядеть шикарно. Совершенствовать себя по крупинкам надо ежедневно. Помимо тренировок я три раза в неделю хожу на массаж.
Как относитесь к пластике?
Есть женщины, которые хотят что-то изменить в себе — я ничего плохого в этом не вижу. Если человек комплексует из-за формы носа или размера бюста, то почему бы и нет? Для себя я не вижу сейчас необходимости обращаться к пластическим хирургам. Не могу сказать, что будет через лет десять или пятнадцать. В целом, я не отношусь негативно к пластике. Женщины всегда хотят быть красивыми — и в пятьдесят, и в шестьдесят.
Любите готовить?
Готовить обожаю. Мы в семье любим традиции. К примеру, каждые выходные мы готовим пельмени, и этот, казалось бы, простой процесс очень сплачивает семью: у каждого свое задание, ребенок уже знает, чем он занимается. Муж раскатывает тесто, дочка лепит, я слежу за процессом. Получается такое коллективное увлекательное мероприятие, которое в итоге перетекает в обед.
Вы с мужем вместе работаете (Наталья вместе с супругом руководит интернет-магазином по продаже мебели), занимаетесь спортом и проводите выходные. Не устаете друг от друга?
Да, есть такое мнение, что мужчина и женщина должны заниматься каждый своим делом, иначе остается мало воздуха в отношениях, огонь между ними не может разгореться. У нас такого нет, мы десять лет вместе, и мне пока не хотелось провести время без мужа и от него отдохнуть. Я его, например, сегодня хотела взять на интервью и фотосессию, но он не смог.
Тогда расскажите о самом вашем романтичном приключении.
У нас было много интересных поездок, полетов на вертолете, но из последнего запомнился романтический вечер вдвоем. Мы поднялись на крышу нашего девятиэтажного дома и любовались закатом. Было немного экстремально, так как перед этим прошел дождь, а крыша пологая. Но в итоге все было очень романтично и мне очень запомнилось. Романтичной получилась поездка на конкурс «Миссис Россия». Муж проявил себя со стороны, с которой я даже не ожидала. Он меня очень поддержал и помог мне. Там было 48 женщин, а из мужей — он один. Мы стараемся вместе участвовать в мероприятиях, которые объединяют нас одной целью.
Какая у вас любимая книга?
Последнее время очень мало читаю для себя, читаю в основном для дочки. Последние наши книги — «Незнайка» и «Алиса в стране чудес».
Фильмы тоже только детские смотрите?
Нет, мы с мужем большие поклонники сериалов — скачиваем сразу по несколько сезонов. Очень любим «Игру престолов», ждали с нетерпением последний сезон и даже приняли вместе с друзьями участие в фотосессии в образе героев сериала. Я была королевой Серсеей Ланнистер. Примерила очередную корону.
А какую музыку любите?
Я закончила музыкальную школу и очень люблю джаз. Люблю живую музыку, Beatles и Элвиса Пресли.
Фото: Александра Погиба/passion.ru
Стиль: Диана Гербер
Макияж и укладка: Игорь Ванешин (L'Oreal Paris)