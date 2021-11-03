Макар Запорожский — об участии в «Ледниковом периоде»: «Главное — остаться здоровым»
Недавно Макар Запорожский стал участником нового сезона шоу «Ледниковый период» и за несколько выпусков вместе со своей партнершей Екатериной Бобровой сумел войти в число фаворитов. Все это неспроста: актер уже давно и уверенно стоит на коньках и играет в хоккей в любительской команде. Но поскольку фигурное катание — это совсем другой вид спорта, Макару практически пришлось учиться катанию заново. В интервью Passion.ru актер рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время подготовки к проекту, о взаимоотношениях с партнершей, а также о своем отношении к американскому кинематографу.
Passion.ru: Макар, сейчас вы участвуете в проекте «Ледниковый период». Как вы приняли это предложение, не было ли у вас сомнений? Ведь фигурное катание и хоккей — это совсем разные виды спорта.
Макар Запорожский: Я с радостью принял это предложение, потому что давно хотел попробовать что-то новое и интересное. Когда тебе еще в жизни предложат побывать фигуристом? Конечно, это интересно, поэтому сомнений у меня не было. Единственное — сомнения уже по ходу возникали, потому что очень много времени это все требует. Чтобы хорошо что-то делать, этому время надо уделять, а его совсем нет. Вообще — ни сил, ни времени. Поэтому как-то пытаемся сводить концы с концами.
Фото: Личный архив Макара Запорожского
Passion.ru: Тренировки даются вам с трудом? Помнится, во время съемок «Молодежки» вы говорили, что после тренировок чувствуете себя так, будто побывали на шахте.
Макар Запорожский: Да, с трудом, конечно. С большим трудом. Фигурное катание — это совсем не просто, это очень трудный координационный вид спорта. По мне, так еще такой туговатый — суставы, зажимы, очень много проблем у меня. Так что не все просто дается.
Passion.ru: В фигурном катании очень много сложных элементов, например, поддержки. В такие моменты вы не боитесь уронить Екатерину?
Макар Запорожский: Боюсь и роняю периодически. Но как же без этого? Поддержки — это не самый сложный элемент для меня. Всякие дорожки, перекладывания с внешнего на внутренний, тройки, на одном коньке крутиться — вот это мне куда сложнее дается. А Катю можно на себя уронить, и тогда она ударится об меня, а не об лед.
Passion.ru: А как вы относитесь к критике членов жюри? Рэпер Дава поставил не очень высокие оценки за номер Crazy и отметил, что катались вы больше как хоккеист, а не фигурист. Обидно после большой и трудной проделанной работы слышать такие слова?
Макар Запорожский: Нет, конечно. Ни в коем случае не обижаюсь, потому что мы действительно там совершили ряд ошибок, я совершил. Оценка была абсолютно справедлива, никаких проблем. Честно говоря, оценки членов жюри для меня не так важны, главное, что скажут мне партнер и тренер.
Фото: Личный архив Макара Запорожского
Passion.ru: Со своей партнершей, олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой, вы уже успели подружиться? Она вас ругает, если что-то делаете не так?
Макар Запорожский:Бывает, что она нервничает, особенно перед выступлением. Но она же девушка, что тут поделаешь? Мы замечательно ладим, никаких проблем у нас не возникает. Я и с мужем ее подружился, и с сынишкой, поэтому все совершенно спокойно.
Passion.ru: Стремитесь ли вы к победе в этом шоу или придерживаетесь мнения, что «главное — не победа, а участие»?
Макар Запорожский: Главное — остаться здоровым, а не даже участие. Нет, к победе не стремлюсь, таких амбиций у меня нет. Просто победить хочется Кате, а мне приходится соответствовать ее стремлениям, потому что по большому счету все, что я хотел, я уже получил от этого проекта. А остальное — надо докатать, дотянуть лямку.
Фото: Личный архив Макара Запорожского
Passion.ru: Многие зрители после просмотра «Молодежки» стали заниматься хоккеем. Как думаете, заинтересуются ли ваши поклонники фигурным катанием после «Ледникового периода»?
Макар Запорожский: Мне кажется, «Ледниковый период» уже столько делают, что все уже давно заинтересовались, кто мог заинтересоваться. А так, дай бог. Почему бы нет? Пусть интересуются. Но не думаю, что мое участие окажет какое-то знаковое влияние.
Passion.ru: Макар, интересно узнать, как вы пришли в актерскую профессию. Ведь вы всегда очень любили спорт: занимались баскетболом, имеете разряд по тяжелой атлетике. Не было желания связать свою жизнь с большим спортом, или вы просто решили пойти по стопам отца, известного актера театра и кино?
Макар Запорожский: Да, хотел быть профессиональным спортсменом. В принципе у меня был путь — либо спорт, либо творчество. Но в спорте жизнь недолгая, как правило. Я хотел помогать людям, разговаривать с ними — психологом или психотерапевтом каким-то быть. Но пошел по проторенной дорожке, по легкой. Испугался, наверное, и вот, как все в моей семье, все-таки решил заняться этим делом.
Фото: Личный архив Макара Запорожского
Passion.ru: На коньки вы встали благодаря картине «Легенда №17»: на протяжении полугода ходили на пробы и параллельно учились играть в хоккей. Почему в итоге вы не получили роль в этом проекте?
Макар Запорожский: Потому что тогда Верещагин привел Козловского. Потому что я не имел опыта работы в таких больших проектах. По-моему, был 2010-2011 год, а у Данилы за спиной были фильмы Garpastum, «Шпион» и другие. Так что на месте продюсеров я поступил бы абсолютно так же. Они правильно сделали, что взяли более опытного артиста, да и актер он тоже хороший в принципе. Что они потеряли? Ничего!
Passion.ru: Зато вам посчастливилось сыграть одну из главных ролей (вратаря Дмитрия Щукина) в популярном сериале «Молодежка», в котором вы уже уверенно стоите на коньках. Благодаря этому проекту вы так полюбили хоккей, что даже стали играть в любительской команде? Ведь до этого вы не особо интересовались этим видом спорта и не могли уследить за шайбой.
Макар Запорожский: Я с тех пор начал тренироваться, когда было свободное время, до рождения детей. Потом дети родились, и на это времени не оставалось. Но я дошел до приличного уровня и даже мог зарабатывать на катке: просто сидишь в Ледовом дворце, а там команды любительские приходят. У кого-то из них вратаря нет, нужен второй человек, и за денежку ты можешь постоять с ними на воротах. В день можно было заработать тысяч по десять, если сутками, конечно, на катке сидеть.
Так что дело это было интересное и хорошее: и занимаешься тем, что тебе нравится, и денежку получаешь. Все это было на таком особом уровне, ты не сильно затрачивался, потому что был весь такой молодой и здоровый.
Фото: Личный архив Макара Запорожского
Passion.ru: Сейчас вы тоже играете в хоккей в любительской команде?
Макар Запорожский: Да, сейчас тоже играю в команде, где у нас много артистов, деятелей кино, продюсеров, композиторов. Сначала была команда «Комар» Саши Морозова, но там они немножко разорились, и все перешли в команду Сергея Дзебаня, мужа Олеси Судзиловский. Он хороший бизнесмен, он человек, который не разорится. Он оплачивает лед на год вперед, и мы все ходим бесплатно. Это такая радость, у нас такие замечательные условия, что там просто грех не тренироваться с ними, и народ очень приятный.
Passion.ru: «Молодежка» принесла вам большую популярность. Как вы относились к тому, что вас узнавали на улице, в магазинах и даже в больнице?
Макар Запорожский: К популярности относился нормально. Сначала было неожиданно, потом даже приятно в каком-то смысле. Но сейчас это все уже немного тяготит, потому что лишней информации много. Люди знакомятся с тобой, а вы понимаете, что на самом деле друг другу не нужны и все это лишние знакомства по большей части.
Мне кажется, что я совсем не та персона, которая стоит такого внимания. Люди появляются, я, конечно, благодарен, когда они что-то хорошее говорят. Но я все-таки беру на себя право как-то попытаться их склонить к тому, что есть более интересные предметы, личности.
Passion.ru: Вы говорили, что успех — это собственное отношение к тому, чем ты занимаешься. А как вы относитесь к своим киноработам, считаете их успешными? Вообще, вы часто себя хвалите или склонны больше к критике?
Макар Запорожский: Хвалю, но и критика присутствует. Мне кажется, это единственный двигатель к какому-то совершенствованию себя в профессии. Это как зло и добро: то есть не было бы зла, если не было бы добра. Также не было бы критики, если не было бы за что себя похвалить.
Некоторые свои работы я считаю действительно успешными, но понятие успеха не означает какой-то прокатный успех. Нет, я конкретно оцениваю свой небольшой вклад и стараюсь его соотнести с тем, что мне кажется хорошим, качественным. Я стараюсь честно работать. Слава богу, мне периодически удается достичь успеха.
Passion.ru: Но участием в создании американского фильма «Красный воробей», в котором вашей партнершей была Дженнифер Лоуренс, вы точно должны гордиться. После этих съемок у вас не было желания направить все силы на развитие своей актерской карьеры в голливудской киноиндустрии?
Макар Запорожский: Нет, такого желания не было, потому что то, что я там увидел, ни коем образом не превознесло зарубежную киноиндустрию в моих глазах. Потому что там абсолютно то же самое, что и здесь. Но здесь у тебя больше возможностей, а там все очень-очень жестко. В большом студийном кино все придерживаются букв, договора — во всем, везде. Что-то свое творить или придумывать что-то на месте особо не получится.
Фото: Личный архив Макара Запорожского
Passion.ru: По вашему мнению, есть что-то общее у российского и американского кинематографа, и какие основные различия?
Макар Запорожский: Мне кажется, что кинематограф в любой стране одинаковый по своим свойствам, потому что законы работы этого большого завода по изобретению кино те же. Разница только в масштабах индустрии. Это как считать, сколько настольных теннисистов в Китае, сколько хоккеистов в Канаде и сколько их у нас. То же самое: сколько денег крутится внутри американской индустрии и сколько у нас.
У нас индустрия в 15 раз меньше, специалистов меньше, оборота меньше, спроса меньше, предложений меньше, а вот по мастерству абсолютно все то же самое. У нас есть выдающиеся, у них есть выдающиеся, только у них в десять раз больше их, но и невыдающихся в десять раз больше, это тоже надо понимать. Так что все вполне соотносимо.
Passion.ru: Макар, хотелось бы немного поговорить о вашей семье. Вы строгий отец или любите баловать своих дочек, выполнять их желаю, закрывать глаза на капризы?
Макар Запорожский: Я не строгий отец и баловать не люблю. Я стараюсь слышать своих детей, чувствовать и думать, чего они хотят. Как-то соответствовать этому, чтобы у нас все было обоюдно и полюбовно.
Passion.ru: Вы говорили, что мечтаете построить дом для своей семьи. Это пока остается мечтой, или вы уже что-то делаете для ее осуществления?
Макар Запорожский: Делаю. Квартиру уже купил, землю хочу приобрести. Но пока стало понятно, что дом не нужен. Дома есть, дачи всякие — их полно. Поэтому еще один дом будет лишним.
Passion.ru: Ваши поклонники, наверное, часто ассоциируют вас с героями, в которых вы перевоплощаетесь. А какой вы человек за кадром, в реальной жизни?
Макар Запорожский: Это надо спрашивать окружающих меня людей. Но, судя по тому, как обо мне отзывались вновь приобретенные товарищи и знакомые, я вполне удобоваримый персонаж. В конце октября я побывал в Нальчике на кинофестивале «Кабардино-Балкария 100», приуроченном к столетию региона. Там я лично познакомился с артистами, которых я раньше просто знал. Мне удалось посидеть с ними за одним столом.
Сидел в одной гримерке с Рустамом Сагдуллаевым, которого я — к своему стыду — сначала не признал, а потом оказалось, что это артист, который снимался в фильме «В бой идут одни “старики”». В курилке побеседовал с Игорем Скляром, задал ему один вопрос: почему он ушел из МДТ, как и когда это случилось.
Это вопрос, который меня давно интересовал. Это знакомство подтолкнуло нас на достаточно длинную и интересную беседу. Поэтому этот кинофестиваль — большая удача. Почему я могу сказать, что я не негодяй? Потому что мои коллеги пили за меня. Мне было неловко, но, может, это о чем-то говорит.
Фото: личный архив Макара Запорожского