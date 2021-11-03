Макар Запорожский — об участии в «Ледниковом периоде»: «Главное — остаться здоровым»

Недавно Макар Запорожский стал участником нового сезона шоу «Ледниковый период» и за несколько выпусков вместе со своей партнершей Екатериной Бобровой сумел войти в число фаворитов. Все это неспроста: актер уже давно и уверенно стоит на коньках и играет в хоккей в любительской команде. Но поскольку фигурное катание — это совсем другой вид спорта, Макару практически пришлось учиться катанию заново. В интервью Passion.ru актер рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время подготовки к проекту, о взаимоотношениях с партнершей, а также о своем отношении к американскому кинематографу.

Passion.ru: Макар, сейчас вы участвуете в проекте «Ледниковый период». Как вы приняли это предложение, не было ли у вас сомнений? Ведь фигурное катание и хоккей — это совсем разные виды спорта.

Макар Запорожский: Я с радостью принял это предложение, потому что давно хотел попробовать что-то новое и интересное. Когда тебе еще в жизни предложат побывать фигуристом? Конечно, это интересно, поэтому сомнений у меня не было. Единственное — сомнения уже по ходу возникали, потому что очень много времени это все требует. Чтобы хорошо что-то делать, этому время надо уделять, а его совсем нет. Вообще — ни сил, ни времени. Поэтому как-то пытаемся сводить концы с концами.