Ирина Дубцова: «Многие думают, что я железная леди, а у меня просто взгляд тяжелый»Эксклюзивно для Passion.ru
Passion.ru: Ирина, 14 февраля вы отпраздновали свой юбилей. Как себя ощущаете, переступив новый возрастной рубеж?
Ирина Дубцова: Возраст — это лишь цифра, которая совершенно ничего не значит. Это мое твердое убеждение, которое подкреплено жизненным опытом. Возраст — это внутреннее состояние. Это то, насколько горят глаза. То, насколько человек энергичен. Я умею радоваться разным мелочам — например, одуванчикам, которые распускаются каждую весну, хоть и вижу их уже 40 лет подряд. (Смеется.) Эта яркость впечатлений от привычных вещей помогает нам оставаться молодыми и даже в чем-то детьми. У меня эта способность радоваться и удивляться никуда не делась. Возможно, мне повезло, но нельзя потерять ее. Это очень важно.
Passion.ru: С возрастом 40 лет почему-то связано множество поверий: и что это переломный возраст в жизни женщины, и что праздновать нельзя. Вы разделяете эти страхи? Праздновать будете?
Ирина Дубцова: Ну, во-первых, это просто суеверия — этого уже достаточно. Во-вторых, 40 лет не празднуют только мужчины. Насколько я знаю, к женщинам это отношения не имеет.
Passion.ru: Ваш последний сольный альбом вышел 15 лет назад, после этого были лишь синглы. Потому поклонники с особым нетерпением ждут ваш новый большой релиз, который вы обещали выпустить в день своего рождения. С чем связан такой перерыв? И почему для релиза вы выбрали именно день вашего рождения?
Ирина Дубцова: Я действительно очень давно не выпускала альбом. Сначала было принято их выпускать, потом долгое время нет — все перешли на историю с синглами, и я тоже. Но альбом очень просили мои поклонники, которые со мной уже много лет. Они очень ждали. Я долго решалась на этот шаг, но при этом как-то очень легко и достаточно быстро его написала. В него вошли не те песни, которые я писала в течение 15 лет, а новые, которые я сочинила за довольно короткий срок.
Фото: личный архив певицы
Релиз был запланирован в день моего рождения, потому что так делаю всегда — это уже традиция. Обычно в этот день я всегда выпускаю сингл, а в этом году сделала подарок всем на День влюбленных и себе на день рождения и выпустила целый альбом.
Passion.ru: Каким получился альбом? Сложно ли он вам дался?
Ирина Дубцова: Мне не сложно писать песни, я их не вымучиваю, потому что всегда могу найти для них сюжет в окружающем меня мире, а уж муза меня не подведет и посетит именно в тот момент, когда я испытываю эмоции от увиденных фильмов, прочитанных книг, историй подруг или моей собственной истории. Не всегда мои песни автобиографичны. Очень часто они совпадают с тем, что происходит в жизни других людей. Я просто пишу о любви, чувствах и о том, что происходит с человеком. Все люди любят, страдают и испытывают яркие эмоции. Даже когда они счастливы, боятся, что это вдруг закончится, а если несчастливы из-за неразделенной любви, их страдания — это тоже почва для песен. Так что альбом мне дался несложно, но, конечно, я переживаю за него, как за своего ребенка. Но я уже получила невероятное количество прекрасных отзывов и позитивных комментариев от знакомых и незнакомых людей. Альбом на первом месте в iTunes и в пятерке топовых на Apple Music — это очень здорово! Такая реакция людей для меня лучший подарок на день рождения, безусловно.
Passion.ru: Ирина, расскажите о своем участии в шоу «Маска»: вам сразу предложили костюм Единорога или вы выбрали его сами?
Ирина Дубцова: «Маска» — прекрасный проект, в котором я с удовольствием принимала участие. Скажу вам честно, в костюме находиться было нелегко. Но нет никакого секрета в том, что мне случайно выпала шикарная возможность первой выбирать костюмы, и я решила в пользу единорога, потому что это волшебное существо мне, как и, наверное, всем девочкам, очень нравится. Костюм невероятно тяжелый по весу и в носке — в нем сложно двигаться и невозможно танцевать. Но ничего — я справилась!
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: К каким приемчикам прибегали, чтобы скрывать от близких свое участие в шоу?
Ирина Дубцова: Врать было очень сложно! Меня, например, узнали мои музыканты. Пыталась расколоть Бузова. Она мне писала голосовые сообщения, когда посмотрела, как Единорог поет песню «Комета», и спрашивала: «Ира, ну скажи мне, это же ты? Ты мне можешь сказать! Я тебя узнала!» Но я не кололась! Я сдерживалась. Мы соблюдали все правила, которые были прописаны проектом, и я в общем-то не сдала себя до того момента, как исполнила песню Ларисы Александровны Долиной «Стена». Я просто не смогла спеть ее другим голосом! Это одна из моих любимых песен, которую я очень хотела исполнить, поэтому вышла на сцену и не стала пытаться изменить голос. Конечно, в этот день меня раскрыли, сняли маску и отпустили домой — из этой темницы шикарного костюма. (Смеется.)
Passion.ru: 13 февраля на НТВ — новый сезон шоу «Маска». Будете следить? Уже видели новые маски? Если да, то кто понравился?
Ирина Дубцова: Из-за дня рождения и концертов я не успела посмотреть премьерный выпуск третьего сезона «Маски». Но как только у меня будет свободный выходной день, я обязательно сяду и посмотрю. Это шикарное шоу, и мне очень интересно, кого я узнаю. Вообще, прятать голос было для меня самым сложным на проекте. У меня вокально очень узнаваемый тембр голоса, и как-то скрыть его технические возможности, манеру исполнения практически невозможно… Мне, конечно, лучше даются проекты, где я пою своим голосом. (Смеется.)
Фото: архив пресс-служб
Passion.ru: Единорог был любимцем дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. После «разоблачения» встречались с девочкой? Что она вам говорила?
Ирина Дубцова: Да, Алла-Виктория за меня очень болела и переживала. Мы, конечно же, виделись сразу после того, как с меня сняли маску. И у нас с ней куча фотографий. Она такая хорошая девочка, расплакалась, что я ухожу из проекта. Такая она лапочка!
Конечно, неподдельные эмоции детей — это бесценно и дорогого стоит. Уже ради детских переживаний и искренней поддержки не только Аллы-Виктории, но и других деток, которые болели за моего Единорога, стоило участвовать в проекте! Сколько рисунков они мне нарисовали! Сколько прислали в соцсетях благодарностей! Мне на каждой программе передавали их подарки! Я очень рада, что была любимцем именно детишек.
Passion.ru: У вас всегда было много поклонников, но и недоброжелателей тоже немало. Кто-то считает, что это один из показателей успеха…
Ирина Дубцова: Вы знаете, не могу сказать, что у меня много недоброжелателей. К счастью, их немного. А знаете, почему? Я не занимаю чье-то место. Никого не вытесняю. Я занимаю свою нишу, поскольку я автор, композитор и исполнитель своих песен в одном лице. Поэтому конкурировать со мной кому-то достаточно сложно, да и не имеет смысла. Никто же не может за меня написать мои же песни! Поэтому я, надеюсь, никому не мешаю. Но и мое место никто занять не может, ведь все мое творчество и мой творческий путь держатся на том, что я пою свои песни. Так что явных недоброжелателей у меня немного. Возможно, есть завистники, но они есть не только у артистов, они есть у любого человека. Это просто качество, которым одни люди обладают, а другие — нет. Я им не обладаю, к счастью, за что могу только сказать огромное спасибо.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: А как вы сами оцениваете свой творческий путь: он легкий или все же больше через тернии к звездам?
Ирина Дубцова: Творческий путь, как и любой другой, не бывает легким. Ни у одного человека, ни в одной профессии не бывает все гладко, как мне кажется. Все мы через что-то проходим, чего-то себя лишаем ради мечты, ради цели. Главное — не идти по головам, вот такого в моей жизни, к счастью, не было.
До личного знакомства очень многие обо мне думают, что я идеальная леди с железным стержнем внутри, а у меня просто тяжелый взгляд, но это из-за разреза глаз всего-навсего — это моя физиология, так распорядилась природа. А люди, которые знакомятся со мной ближе, потом прямо говорят: «Ой, мы думали, ты стерва, а ты нормальная».
Passion.ru: Сталкивались ли вы когда-нибудь с творческими кризисами?
Ирина Дубцова: С творческими кризисами, когда не пишутся песни, не сталкивалась — я всегда найду почву и повод для вдохновения — оно не зависит от моего состояния души. То есть я могу написать песню и когда мне очень хорошо, и когда очень плохо.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: А с личностными?
Ирина Дубцова: Кризисы, конечно, случаются. И трагедии личные были. И папа, я считаю, очень рано ушел, но я верю, что он все видит и радуется моим успехам и успехам своего внука. В общем, конечно, все люди так или иначе на своем пути сталкиваются с кризисами. Это неизбежно. Это делает нас сильнее и напоминает о том, что мы вообще-то люди.
Passion.ru: Давайте вернемся к истокам: вы с детства хотели связать свою жизнь с музыкой или это осознание пришло к вам уже в более позднем возрасте? Родители поддерживали ваше решение?
Ирина Дубцова: Конечно, с детства! Как я люблю говорить, с бессознательного возраста я была уверена, что буду артисткой и буду жить в Москве, о чем и заявляла родителям, будучи еще совсем маленькой. И конечно же, родители поддерживали мое решение. Мой папа — потрясающий музыкант, которому я очень благодарна за мою любовь к музыке, музыкальный вкус, музыкальное развитие и образование. У мамы тоже достаточно творческое образование — архитектурное, и хотя она сама не артистка, всю жизнь проработала с детскими музыкальными коллективами, театром. В общем, я ребенок творческих родителей, поэтому и профессию выбрала рано и всю свою жизнь посвятила музыке.
Passion.ru: Вы родились в День всех влюбленных, о чем вам, наверное, часто напоминают в интервью…
Ирина Дубцова: Да, я родилась 14 февраля, но этот праздник в нашей стране стали отмечать гораздо позже. Но вообще так складывается, что у меня все в семье родились в какие-то праздники или около них.
Passion.ru: Вы сами влюбчивая по натуре?
Ирина Дубцова: Раньше думала, что влюбчивая. Но это вообще присуще всем творческим людям. Нам это необходимо для вдохновения, наверное.
Passion.ru: В одном из очень давних интервью вы обмолвились, что настоящая любовь бывает лишь однажды. Сегодня по-прежнему так считаете?
Фото: личный архив певицы
Ирина Дубцова: Нет, конечно! Я считаю, что у человека его половинки, то есть подходящие, свои люди, несколько раз в жизни могут встретиться. (Смеется.) И если вы любили один раз и потом долгое время никого не можете встретить, мне кажется, не стоит отчаиваться. Это значит лишь, что еще не пришло время для появления в вашей жизни близкого вам человека, с которым вы были знакомы в прошлых жизнях, — я в это очень верю. В любовь вообще надо верить! Если не верить, ничего и происходить не будет! Я всем желаю, если вы влюбчивы, не стесняйтесь этого — влюбляйтесь, живите на полную катушку, ни в чем себе не отказывайте, а уж в чувствах — тем более, потому что очерстветь мы всегда успеем. Меня это пока обходит стороной, хотя разные бывали влюбленности — и удачные, и неудачные, от которых я, казалось бы, могла очерстветь, но не дай бог!
Passion.ru: Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы сегодня вы обратили на него внимание? И сложно ли стало знакомиться сейчас?
Ирина Дубцова: Он должен быть просто нормальным, хорошим человеком. Не стоит перечислять эти хорошие качества — все и так понятно. А мужчина просто должен оказаться ТЕМ САМЫМ, и вы полюбите его недостатки, достоинства и маленькие изъяны. Конечно, в отношениях не должно быть страшных крайностей типа абьюза… Лично для меня важны доброта, искренность, эмпатия, участие, забота, внимание, ум, безусловно, чувство юмора — в общем, обычные качества любого нормального воспитанного человека.
Passion.ru: Как распознать настоящую любовь, когда кажется, что это чувство несколько обесценено обществом из-за появления этих самых приложений для знакомств?
Ирина Дубцова: Не распознать настоящую любовь невозможно! Вы всегда это почувствуете. Вы всегда это поймете. У меня, по крайней мере, всегда так. Никакие сайты знакомств, времена доступных женщин, эскорта, инстаграмных девочек этого не изменят. Любовь как была, так и будет. Просто сейчас больше свободы и вседозволенности, а любовь — это чувство, которое несколькими уровнями выше всего этого. Кстати, и на сайте знакомств можно встретить настоящую любовь, в жизни всякое бывает — и сказки, и чудеса. Любовь не меняется с течением времени и с появлением доступности и сайтов знакомств. И вы всегда поймете, что рядом ваш человек, если, конечно, вы изначально не настроены на деньги или улучшение уровня жизни. Если вы верите в любовь и цените ее, вы никогда не ошибетесь.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Вы сегодня счастливы?
Ирина Дубцова: Я вообще оптимистка, потому всегда счастлива. Не 24 часа в сутки, конечно, но меня может сделать счастливой вкусный кофе утром, а несчастной — отмена или перенос концерта из-за ковидных ограничений. Но потом мой ребенок, который уже на две головы выше меня, подходит ко мне, обнимает и говорит: «Привет, маманчик», — и все, я опять счастлива. И так далее. Счастье состоит из каких-то сиюминутных мелочей, которые с нами происходят постоянно. А нытье и постоянные разговоры о том, что ты несчастен, — это путь в никуда и полная ерунда. Нужно уметь, а если не умеете — учиться быть счастливым сегодня, здесь и сейчас.
Post Scriptum
Passion.ru: В метро ездите?
Ирина Дубцова: В метро была в последний раз со съемочной группой и Лешей Воробьевым, мы там снимали часть клипа для Татьяны Мавроди на мою песню для проекта «Ты супер!». До этого не была очень давно. Не езжу в метро, потому что живу за городом, и у меня его нет рядом с домом.
Passion.ru: Женская дружба существует?
Ирина Дубцова: Существует, но с некоторыми поправками.
Passion.ru: Лучший отдых, он какой?
Ирина Дубцова: Это отдых от мегаполиса на острове с минимумом людей… На пустом пляже с моей абсолютно счастливой семьей.
Passion.ru: Если аромат, то…
Ирина Дубцова: Тут у меня проблема. Я недавно переболела ковидом, и запахи восстановились процентов на 40, сейчас пытаюсь с этим бороться, поэтому про ароматы не спрашивайте, не давите на больное. (Смеется.)
Фото: личный архив Ирины Дубцовой