Ирина Дубцова: «Многие думают, что я железная леди, а у меня просто взгляд тяжелый»

Passion.ru: Ирина, 14 февраля вы отпраздновали свой юбилей. Как себя ощущаете, переступив новый возрастной рубеж?

Ирина Дубцова: Возраст — это лишь цифра, которая совершенно ничего не значит. Это мое твердое убеждение, которое подкреплено жизненным опытом. Возраст — это внутреннее состояние. Это то, насколько горят глаза. То, насколько человек энергичен. Я умею радоваться разным мелочам — например, одуванчикам, которые распускаются каждую весну, хоть и вижу их уже 40 лет подряд. (Смеется.) Эта яркость впечатлений от привычных вещей помогает нам оставаться молодыми и даже в чем-то детьми. У меня эта способность радоваться и удивляться никуда не делась. Возможно, мне повезло, но нельзя потерять ее. Это очень важно.

Passion.ru: С возрастом 40 лет почему-то связано множество поверий: и что это переломный возраст в жизни женщины, и что праздновать нельзя. Вы разделяете эти страхи? Праздновать будете?

Ирина Дубцова: Ну, во-первых, это просто суеверия — этого уже достаточно. Во-вторых, 40 лет не празднуют только мужчины. Насколько я знаю, к женщинам это отношения не имеет.

Passion.ru: Ваш последний сольный альбом вышел 15 лет назад, после этого были лишь синглы. Потому поклонники с особым нетерпением ждут ваш новый большой релиз, который вы обещали выпустить в день своего рождения. С чем связан такой перерыв? И почему для релиза вы выбрали именно день вашего рождения?

Ирина Дубцова: Я действительно очень давно не выпускала альбом. Сначала было принято их выпускать, потом долгое время нет — все перешли на историю с синглами, и я тоже. Но альбом очень просили мои поклонники, которые со мной уже много лет. Они очень ждали. Я долго решалась на этот шаг, но при этом как-то очень легко и достаточно быстро его написала. В него вошли не те песни, которые я писала в течение 15 лет, а новые, которые я сочинила за довольно короткий срок.