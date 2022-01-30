Евгения Толстая: «Любовь и творчество помогают нам с мужем держаться вместе»Эксклюзивно для Passion.ru
Passion.ru: Евгения, как вам работается со стендап-комиком и телеведущим Владимиром Маркони?
Евгения Толстая: Во-первых, с ним мне очень весело, но на самом деле не важно, какая у человека профессия. Главное — это желание и стремление, у Володи они есть. Ему реально хочется научиться танцевать и сделать это все лучше с каждой тренировкой.
Passion.ru: Как быстро вы поладили с вашим партнером по шоу? Расскажите про вашу первую встречу.
Евгения Толстая: Это был connect с первого взгляда. Он очень открытый человек, и с ним сразу было легко и непринужденно общаться. Он создает вокруг себя положительную энергетику, в которой очень приятно находиться и работать.
Passion.ru: В прошлом сезоне вашим партнером был Александр ST, в этом — телеведущий Владимир Маркони. С кем сложнее работалось, если объективно?
Евгения Толстая: Я безмерно благодарна нашему кастинг-директору: он подбирает партнеров, с которыми мне так здорово работается! Они оба с удовольствием ходили на тренировки, с удовольствием шли на контакт, и при этом оба с юмором. Два очень талантливых мужчины, у которых к тому же развито чувство ритма. Володя хоть и не музыкант, как Саша, но он очень чутко воспринимает музыку. У Вовы есть такая творческая черта — он чувствует, куда стоит добавить какие- то элементы, а какие лучше убрать из танца. Эти попадания всегда в десяточку, что очень круто. Трудностей у нас нет, иногда мы оба опаздываем, так что это не считается. Вова всегда красиво стилистически одет, что с точки зрения бальных танцев редкое качество для мужчины.
Фото: пресс -служба телеканала «Россия 1»
Passion.ru: У вас с мужем Николаем есть свой клуб танцев. Сложно ли постоянно быть рядом, проводить столько времени вместе?
Евгения Толстая: Я сама не могу за супруга ответить. Как так получается, что мы 24 часа в сутки вместе и при этом еще оба живы? Ответ кроется в том, что у нас не рутинная работа, как у многих офисных работников, например. Танцы — творческий процесс, у нас бывают разногласия, иногда в подходе или видении чего-то конкретного. Думаю, это и плюс: если всегда присутствует лишь одна точка зрения, то сложно дойти до истины. В нашем случае, в спорах рождается танец, плюс мы любим друг друга и стараемся не надоедать. Любовь и творчество нам помогает держаться вместе.
Passion.ru: Сегодня вы не только танцор, но и преподаватель. С какой возрастной категорией вам нравится работать?
Евгения Толстая: Я с 16 лет преподаю танцы, и со временем решила, что хочется создать свой коллектив и растить детей с нуля. Вкладывать в ребят определенную базу и доводить до мирового уровня очень здорово. Те, кто обучается в нашем коллективе, — это дети, которые воспитаны нами с первого класса. Их успехи — наш вклад в них, и это очень радует. Всегда приятно видеть горящие глаза как у детей, так и у взрослых. Да, они все проходят через трудности, но и достигают вершин и результатов, и они их вдохновляют. Меня очень воодушевляют наши ученики, которые с горящими глазами приходят на тренировки и упорно идут к своей мечте.
Фото: пресс -служба телеканала «Россия 1»
Passion.ru: Самое романтичное свидание, по вашему мнению?
Евгения Толстая: Самое главное — не то, где это происходит, а с кем. Все зависит от того, какие чувства ты испытываешь к человеку, тогда и любое место сразу становится невероятно романтичным и запоминающимся. У нас было свидание и на Эйфелевой башне, и во многих других красивых местах, все были по-своему особенные для нас.
Passion.ru: Вы невероятно хорошо выглядите. Расскажите о своем питании и любимых салонных процедурах.
Евгения Толстая: Спасибо, очень приятно. У меня есть любимый косметолог, она советует мне, как поддерживать молодость кожи. Эксперт подбирает мне кремы, пилинги и увлажняющие процедуры. Я полностью доверяю ей и знаю, что она настоящий профессионал своего дела.
Про питание очень сложный вопрос. Когда мы тренируемся, бывает, успеваю только позавтракать, а потом ближе к 12 ночи могу позволить себе ужин. В перерывах у меня может быть кофе с шоколадкой, если повезет. Это не совсем правильный режим для спортсмена, я знаю. На каникулах или в отпуске у меня обязательно присутствует завтрак, обед и ужин. С нашим ритмом жизни сложно контролировать своевременный прием пищи, но что поделать. Я стараюсь меньше есть шоколадных конфет, это моя большая любовь. Вы не представляете, как сильно я их обожаю, хотя знаю, какой это вред для фигуры. Всем хочу пожелать активнее следить за питанием, ведь от этого напрямую зависит наше самочувствие.
Passion.ru: В соцсетях вы публикуете много разных блюд, любите готовить?
Евгения Толстая: Да, я очень люблю готовить. Если не успеваю поесть сама, то накормлю кого-то с удовольствием. Обожаю готовить салат «Нисуаз», пасту с морепродуктами, например. Красивая сервировка — мой фетиш, для меня это очень важно.
Фото: пресс -служба «Россия 1»
Passion.ru: Что бы вы хотели пожелать читательницам нашего портала?
Евгения Толстая: Наслаждайтесь жизнью и радуйтесь каждому дню. По возможности рекомендую заняться танцами, это будет заряжать вас. Танцы с партнером или в группе подарят общение, которое наполнит вас невероятной энергией и новыми положительными эмоциями. Танцы — это не только искусство, но и спорт, который поможет держать себя в тонусе. Кайфуйте от любимого дела, а если его еще нет, то обязательно найдите то, что подарит вам удовольствие!
Фото: пресс-служба телеканала