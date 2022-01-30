Евгения Толстая: «Любовь и творчество помогают нам с мужем держаться вместе»

Passion.ru: Евгения, как вам работается со стендап-комиком и телеведущим Владимиром Маркони?

Евгения Толстая: Во-первых, с ним мне очень весело, но на самом деле не важно, какая у человека профессия. Главное — это желание и стремление, у Володи они есть. Ему реально хочется научиться танцевать и сделать это все лучше с каждой тренировкой.

Passion.ru: Как быстро вы поладили с вашим партнером по шоу? Расскажите про вашу первую встречу.

Евгения Толстая: Это был connect с первого взгляда. Он очень открытый человек, и с ним сразу было легко и непринужденно общаться. Он создает вокруг себя положительную энергетику, в которой очень приятно находиться и работать.

Passion.ru: В прошлом сезоне вашим партнером был Александр ST, в этом — телеведущий Владимир Маркони. С кем сложнее работалось, если объективно?

Евгения Толстая: Я безмерно благодарна нашему кастинг-директору: он подбирает партнеров, с которыми мне так здорово работается! Они оба с удовольствием ходили на тренировки, с удовольствием шли на контакт, и при этом оба с юмором. Два очень талантливых мужчины, у которых к тому же развито чувство ритма. Володя хоть и не музыкант, как Саша, но он очень чутко воспринимает музыку. У Вовы есть такая творческая черта — он чувствует, куда стоит добавить какие- то элементы, а какие лучше убрать из танца. Эти попадания всегда в десяточку, что очень круто. Трудностей у нас нет, иногда мы оба опаздываем, так что это не считается. Вова всегда красиво стилистически одет, что с точки зрения бальных танцев редкое качество для мужчины.