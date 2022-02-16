Автор хита «Кислород» Артем Пивоваров: «Редко говорю о личном, потому что и так живу у всех на виду»

Passion.ru: Какая ваша песня вам нравится больше всего?

Артем Пивоваров: Это один из самых тяжелых вопросов. Каждую песню, которую я исполняю и буду исполнять в будущем, я написал сам. И мне действительно сложно выбрать одну.

Passion.ru: Про всех знаменитостей часто сочиняют небылицы. Часто из-за того, что артисты не любят рассказывать о личном, поэтому поклонники и пресса придумывают все сами. Какие самые нелепые или забавные слухи о себе вы читали?

Артем Пивоваров: Что у меня есть серые кардиналы, которые за меня все делают — пишут музыку, вкладывают деньги, и что у меня богатый отец.

Passion.ru: Как на вас влияет критика? Мотивирует совершенствоваться, вгоняет в уныние, что-то еще?

Артем Пивоваров: Если мы сейчас говорим о конструктивной критике, то только положительно. Мне интересно мнение людей о моем творчестве.

Passion.ru: К чьему мнению о работе вы прислушиваетесь?

Артем Пивоваров: Для меня важно мнение моей семьи, моих близких и друзей. Важно мнение моей команды. И, наверное, в первую очередь моих слушателей. Но финальный выбор всегда за мной.

Passion.ru: Артем, кто следит за вашим стилем? Вы сами? Или есть личный стилист?

Артем Пивоваров: Я не работаю с личным стилистом и занимаюсь этим вопросом сам. В моем гардеробе одежда преимущественно украинских дизайнеров. На Украине много талантливых и творческих людей. Наша страна переживает сейчас лучшие времена в плане развития культуры. Я все чаще встречаю новые имена с креативной и собственной независимой точкой зрения, со своим внутренним миром и взглядом. И это не может не радовать.