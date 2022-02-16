Автор хита «Кислород» Артем Пивоваров: «Редко говорю о личном, потому что и так живу у всех на виду»
Passion.ru: Артем, вы называли свой стиль new wave pop. Чем ваша музыка отличается от музыки других исполнителей?
Артем Пивоваров: Мой жанр люди называют «нью-вейв» — новая волна музыки, у которой нет границ. Я не могу сказать, что это поп или рок, как обычно принято. Мой стиль музыки неконтролируем, как и мы сами, наше поведение на сцене. Всему тому, что мы делаем, стараемся не давать названия. Музыка для меня едина, она может быть разной.
Passion.ru: Как-то вы рассказывали, что своими делами — написанием музыки, съемками клипов да и вообще организацией всего — занимаетесь сами, что у вас нет продюсера. Сейчас он появился или вы все так же работаете в одиночку?
Артем Пивоваров: Не работать с продюсером совершенно не означает работать в одиночку. У меня прекрасная команда, которая состоит из особенных людей, мы горим единой идеей. В принципе, вопрос о работе с продюсером давно неактуален в моей деятельности, впрочем, как и не был актуален даже в начале моей карьеры (улыбается).
Фото: Фото из личного архива Артема Пивоварова
Passion.ru: Мама хотела, чтобы вы были медиком. Вы стали, даже работали в одном из самых сложных отделений — в реанимации. Как мама отреагировала, когда вы все-таки забросили медицину и окончательно повернули в сторону музыки?
Артем Пивоваров: Да, моя мама хотела, чтобы я был медиком, но также мама всегда хотела, чтобы я был счастлив и нашел дело, которое пришлось бы мне по душе. Этим делом стала музыка. И мама с пониманием отнеслась к моему выбору.
www.instagram.com/pivovarovmusic/
Passion.ru: Кстати, ваши медицинские знания и опыт работы пригодились когда-либо в жизни?
Артем Пивоваров: Безусловно, да, те знания, что я получил в процессе обучения, мне пригодились.
Passion.ru: Артем, ваши песни «Кислород», «Карма» известны давно. А с выходом какой песни вы поняли: все, слава пришла, стал известным?
Артем Пивоваров: Это произошло в 2021 году после выхода треков «Дежавю» и «Рандеву».
Passion.ru: Ваш отец, с которым вы не знакомы, дал о себе знать после того, как вы стали медийной персоной?
Артем Пивоваров: Нет, даже после того как я стал медийной личностью, он никак не дал о себе знать. Я, если честно, даже не уверен, знает ли мой отец о том, чем я занимаюсь.
Фото: Фото из личного архива Артема Пивоварова
Passion.ru: Какая ваша песня вам нравится больше всего?
Артем Пивоваров: Это один из самых тяжелых вопросов. Каждую песню, которую я исполняю и буду исполнять в будущем, я написал сам. И мне действительно сложно выбрать одну.
Passion.ru: Про всех знаменитостей часто сочиняют небылицы. Часто из-за того, что артисты не любят рассказывать о личном, поэтому поклонники и пресса придумывают все сами. Какие самые нелепые или забавные слухи о себе вы читали?
Артем Пивоваров: Что у меня есть серые кардиналы, которые за меня все делают — пишут музыку, вкладывают деньги, и что у меня богатый отец.
Passion.ru: Как на вас влияет критика? Мотивирует совершенствоваться, вгоняет в уныние, что-то еще?
Артем Пивоваров: Если мы сейчас говорим о конструктивной критике, то только положительно. Мне интересно мнение людей о моем творчестве.
Passion.ru: К чьему мнению о работе вы прислушиваетесь?
Артем Пивоваров: Для меня важно мнение моей семьи, моих близких и друзей. Важно мнение моей команды. И, наверное, в первую очередь моих слушателей. Но финальный выбор всегда за мной.
Passion.ru: Артем, кто следит за вашим стилем? Вы сами? Или есть личный стилист?
Артем Пивоваров: Я не работаю с личным стилистом и занимаюсь этим вопросом сам. В моем гардеробе одежда преимущественно украинских дизайнеров. На Украине много талантливых и творческих людей. Наша страна переживает сейчас лучшие времена в плане развития культуры. Я все чаще встречаю новые имена с креативной и собственной независимой точкой зрения, со своим внутренним миром и взглядом. И это не может не радовать.
Фото: Фото из личного архива Артема Пивоварова
Passion.ru: Как думаете, у вас есть конкуренты?
Артем Пивоваров: Конечно, в моем жанре существует конкуренция между артистами. Мне приятно осознавать, что я не работаю в нише, в которой мне никто не наступает на пятки либо же, наоборот, я никого перед собой не вижу.
Passion.ru: Вы не рассказываете о личной жизни. Почему?
Артем Пивоваров: Нет смысла... Мне кажется, в эпоху социализации и развития разных площадок человек может сам прийти и увидеть, чем живет артист. Я выкладываю много различных видео и фото из личной жизни.
Это раньше было сложно. Мы не знали, чем занимаются наши кумиры, а чтобы узнать, нам нужно было купить молодежный журнал. И то там не было информации от первоисточника. А сейчас ты можешь зайти и увидеть, что, например, делает Леонардо ДиКаприо у себя на вилле либо любой другой персонаж, который тебе нравится. Артисты да и другие публичные персоны всегда на виду. Да, что-то остается в тени. В будущем, возможно, буду больше говорить о своей личной жизни.
Фото и видео: личный архив Артема Пивоварова