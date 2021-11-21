Астролог Инна Любимова: «Чтобы найти свою вторую половину, нужно поработать над собой»

Passion.ru: Инна, астрологией вы решили заниматься неспроста: мама в вашей натальной карте увидела, что это ваше предназначение. Как вы тогда отреагировали на ее слова? Возможно, до этого вы мечтали связать свою жизнь с другой профессией?

Инна Любимова: Да, мама сразу увидела в моей натальной карте, что астрология — это мое профессиональное предназначение. Кроме того, она отметила, что рано или поздно я стану преподавателем, начну обучать людей. Я очень обрадовалась, услышав это от нее!

Я подумала тогда: "Да, это мое. Но что я должна сделать для того, чтобы стать астрологом?” Радость наполняла меня вместе с решительностью, желанием действовать. С тех пор я с удовольствием впитывала все знания, которые давала мне мама. Потом я долгое время училась в разных школах, оттачивая свои знания и очищая все методики от неточностей.

Почему очищала? Представьте: астрология родом из Древней Греции, и за сотни лет появились новые технологии, которые помогают сделать результаты прогнозов более точными. Около семи лет назад я поняла, что хочу свой опыт и знания передавать другим людям и открыла свою Школу Астрологии с образовательной лицензией. Сейчас в ней учатся сотни человек из разных стран.

А кем я хотела стать в раннем детстве, так это космонавтом. (Улыбается.) Ведь с самых юных лет меня увлекает Космос!