Астролог Инна Любимова: «Чтобы найти свою вторую половину, нужно поработать над собой»
Инна Любимова — профессиональный астролог, основательница московской Школы Астрологии, где каждый человек может пройти обучение и стать профессионалом. В беседе с Passion.ru Инна рассказала, о том, как увлеклась астрологией и как после этого изменилась ее жизнь, а также объяснила, как с помощью натальной карты найти любовь, создать крепкую семью и даже выбрать одежду, машину и другие необходимые вещи.
Passion.ru: Инна, астрологией вы решили заниматься неспроста: мама в вашей натальной карте увидела, что это ваше предназначение. Как вы тогда отреагировали на ее слова? Возможно, до этого вы мечтали связать свою жизнь с другой профессией?
Инна Любимова: Да, мама сразу увидела в моей натальной карте, что астрология — это мое профессиональное предназначение. Кроме того, она отметила, что рано или поздно я стану преподавателем, начну обучать людей. Я очень обрадовалась, услышав это от нее!
Я подумала тогда: "Да, это мое. Но что я должна сделать для того, чтобы стать астрологом?” Радость наполняла меня вместе с решительностью, желанием действовать. С тех пор я с удовольствием впитывала все знания, которые давала мне мама. Потом я долгое время училась в разных школах, оттачивая свои знания и очищая все методики от неточностей.
Почему очищала? Представьте: астрология родом из Древней Греции, и за сотни лет появились новые технологии, которые помогают сделать результаты прогнозов более точными. Около семи лет назад я поняла, что хочу свой опыт и знания передавать другим людям и открыла свою Школу Астрологии с образовательной лицензией. Сейчас в ней учатся сотни человек из разных стран.
А кем я хотела стать в раннем детстве, так это космонавтом. (Улыбается.) Ведь с самых юных лет меня увлекает Космос!
Фото: Личный архив
Passion.ru: Чтобы составить натальную карту, необходимо знать дату, время и город рождения. С первыми двумя пунктами все понятно, но как на судьбу человека влияет место, в котором он появляется на свет?
Инна Любимова: Натальная карта состоит из пяти частей: знаки, дома, планеты, аспекты и звезды. Место рождения, а именно долгота и широта, отвечают за расположение домов в натальной карте. Домов всего 12, каждый из них отвечает за определенную сферу жизни.
Passion.ru: Вы говорили, что профессиональный астролог может высчитать точное время рождения человека. Как это делается?
Инна Любимова: Существует метод уточнения времени рождения, если говорить астрологическим языком, — ректификация. Я уточняю у клиента даты важных событий из прошлого: свадьбу, рождение детей, переезд, выход на новое место работы. И по этим вехам с помощью расчетов подбираю время рождения. Причем я узнаю не только минуты, но и даже секунды первого вздоха клиента. Самостоятельно провести ректификацию очень сложно, для этого необходим определенный навык, знания и опыт.
Passion.ru: В последнее время все больше людей пытаются найти ответы на свои вопросы с помощью астрологии. По вашему мнению, почему она именно сейчас стала так популярна?
Инна Любимова: Мы живем в эру Водолея. Людям интересно все, что связано с космосом, а астрология — это наука о том, как небесные тела влияют на нашу судьбу. И еще это очень романтично! Представляете: когда вы родились, положение планет в космосе уже заложило в вас определенные таланты, возможности. Это как инструкция к собственной жизни.
И, конечно, большинству осознанных людей хочется проживать свою жизнь результативно. В современном мире время — очень ценный и дорогой ресурс, который не хочется тратить на нелюбимую работу, убыточный бизнес, неудачные отношения, долгий поиск налаживания коммуникаций с другими людьми. Астрология — это тот инструмент, который может помочь сэкономить наше время и, как путеводитель, показывать правильные маршруты к достижению наших целей и желаний.
Фото: Личный архив
Passion.ru: После того как вы стали заниматься астрологией, вам стало проще общаться с родными и друзьями? Или отношения, наоборот, усложнились, так как теперь вы знаете все сильные и слабые стороны человека.
Инна Любимова: В первую очередь мне стало намного проще понимать себя — это очень важно для счастливой и гармоничной жизни. Мы все чаще встречаем истории, основанные на реальных событиях, когда люди потеряны и не понимают, куда им двигаться, чувствуют себя неуверенными при общении с другими людьми. Потому что они не понимают, какая их миссия на этой планете.
Астрология — это прекрасный инструмент коммуникации. Я сразу понимаю, какой человек передо мной, какой к нему нужен подход. У меня это получается сделать даже без натальной карты — просто по внешнему виду. Есть такой показатель в карте, как асцендент, который отвечает за внешность и поведение на публике. Маска, которая используется для познания мира.
К примеру, вы выходите в свет: выглядите очень уверенным, где-то можете быть резким в своих высказываниях. В вашем образе сделан акцент на пышной прическе с завитыми волосами. По такому внешнему анализу ваших качеств я понимаю асцендентный знак и то, как с вами лучше общаться.
Passion.ru: Многие путают профессии астролога и психолога, ведь и те, и другие помогают разрешать проблемы, познавать себя и направлять в нужное русло. Что в астрологии и психологии общего, и какие есть различия?
Инна Любимова: Астрология и психология — это две науки о человеке и его жизни. Различие в том, что психологу нужно провести множество тестов, побыть какое-то время рядом с человеком, поговорить с ним, чтобы определить его темперамент, сильные или слабые стороны, истинные проблемы, которые мешают жить.
Астрологу для этого нужно всего три показателя: время, дата, город. Основываясь на них, он сможет рассказать обо всех слабостях и предрасположенностях человека. Многих своих клиентов я ни разу не видела в лицо, но об их жизни я знаю практически все и даже могу описать внешность человека, не видя его.
Фото: Личный архив
Passion.ru: Почему именно число 12 символично в астрологии?
Инна Любимова: В астрологии очень сильно развит символизм, а цифра 12 — особенная. Это число пришло к нам из древности, еще шумеры и древнейшие астрологи считали, что оно символизирует некий финал, завершенность, полноту. Существует 12 знаков Зодиака, 12 месяцев в году, сутки делятся на два цикла по 12 часов. Вспомните, у Блока есть поэма «Двенадцать», и даже у Христа было 12 апостолов! Шумеры полагали, что это число показывает связь с небом и даже нарекли его «небесным».
Passion.ru: Стоит ли при выборе партнера обращать внимание на его знак Зодиака и на совместимость со своим?
Инна Любимова: Да. У каждого человека в натальной карте есть свои показатели, которые отвечают за его личную жизнь. У кого-то все грустно, а у кого-то хорошо. У некоторых показатели чередуются: сначала все хорошо, а потом наступает период длительного одиночества. Совместимость особенно важна для тех, у кого в натальной карте есть показатели на развод или плохая Венера.
Потому что такие люди изначально выбирают не тех партнеров. У кого-то с показателями все удачнее, но, несмотря на это, я бы каждому рекомендовала обращать внимание на совместимость. Ведь карта может быть идеальная, но человек, с которым вы сейчас вместе, элементарно вам не подходит. В натальной карте виден не только портрет вашего партнера, но и даже место знакомства, периоды, когда вы можете встретить его.
А вот по знакам Зодиака у партнеров обычно чисто психологическая совместимость. К примеру, Овен и Стрелец — оба огненные, активные знаки, поэтому им комфортно друг с другом в вопросах быта и досуга. Знак Зодиака человека — это очень важная характеристика его личности, но лишь малая часть того, что можно сказать о его судьбе, поэтому я бы не сильно делала на этом акцент при выборе партнера. Нужно смотреть совместимость натальных карт пары, выражаясь астрологическим языком, анализировать синастрию.
С помощью данной техники можно изучать совместимость не только с партнером, но и родителями, коллегами, детьми, друзьями. В принципе понятие «совместимости» достаточно относительное. У каждого партнера в паре есть свои плюсы и минусы, о которых астролог вам подробно расскажет. Дальше все зависит от желания возлюбленных: готовы ли они принять в своей второй половинке качества, которые их по каким–то причинам не устраивают, или нет. Готовы ли работать над отношениями или им лучше расстаться.
Фото: Личный архив
Passion.ru: Ваши клиенты не боятся узнавать свое будущее, свое предназначение?
Инна Любимова: Нет, мои клиенты не боятся. В этом нет ничего страшного, наоборот, на мой взгляд, страшнее ошибаться, идти вслепую и ничего не знать о своем пути. Бывают такие ситуации, когда ты думаешь, что для достижения цели осталось совсем чуть-чуть, но все внезапно рушится, и ты не знаешь причин произошедшего: «ведь, я так старался». Чтобы идти по своему пути, нужно иметь хорошую интуицию, но, к сожалению, мало у кого она есть. Астролог помогает человеку проанализировать свою жизнь, а дальше дает четкие рекомендации, как исправить положение, которое вас не устраивает, добиваться того, чего хотите именно вы.
Ваша задача не слепо доверять, а послушать рекомендации, попытаться применить их и посмотреть результат.
У людей, которые начинают осознанно внедрять рекомендации в свою жизнь, судьба меняется в лучшую сторону. Астрология не сможет помочь только тем, кто совсем не готов работать над собой.
Passion.ru: Если вы видите в натальной карте человека какие-то не очень хорошие аспекты, вы сообщаете ему об этом?
Инна Любимова: Конечно, но моя задача не напугать человека, а помочь ему. Я найду правильные слова и объясню, что можно все подкорректировать. Например, приходит ко мне девушка, которая долго не может выйти замуж. Я смотрю, что в ее карте Венера плохого качества.
Я не буду клиента пугать сложными, неприятными формулировками, а скажу: «Для того, чтобы найти свою вторую половину, тебе нужно поработать над женственностью». Расскажу, какие нужно соблюдать рекомендации, или, к примеру, я вижу, что человек может в определенный период попасть в ДТП. Я расскажу, в какие даты ему лучше не садиться за руль, и объясню, почему. Астрология не фатальна, мы всегда можем скорректировать ход событий в нашей жизни.
Passion.ru: А для себя вы составляете натальную карту или для этого обращаетесь к маме?
Инна Любимова: Разумеется, я знаю свою натальную карту! Перед началом года я всегда составляю себе прогноз и без этого не планирую никакие важные встречи, поездки, мероприятия. Также я обязательно анализирую натальные карты всех своих сотрудников или бизнес-партнеров. Для меня важно получать от своей деятельности максимум, чтобы мои коллеги ладили друг с другом и получали удовольствие от своей работы.
Passion.ru: Вы говорили, что с помощью астрологии даже можно подобрать имидж, выбрать цвет машины. Как это работает?
Инна Любимова: Допустим, у человека есть свой цвет, который помогает ему быть успешнее. Он начинает носить на важные встречи костюмы в этом оттенке, и переговоры становятся легче и благоприятнее. Есть сильные внешние стороны, например, некоторым девушкам нужно подчеркивать талию, спину или делать яркие губы, чтобы на них обращали внимание мужчины. Если мы говорим о приобретении машины, очень важно, в какой период ты покупаешь машину и какого она цвета, особенно это играет роль для тех, у кого есть формула ДТП в карте.
Фото: Личный архив
Passion.ru: Вы очень любите технику «Соляр». Расскажите о ней подробнее.
Инна Любимова: Соляр — это встреча своего дня рождения в определенном городе, подобранном астрологом, для исполнения заветной мечты или важной цели в следующем году жизни. Вы озвучиваете цель астрологу, и он подбирает место, где вы должны находиться в свой день рождения. Лучше всего действовать по данной схеме в каждый свой новый год, чтобы нивелировать негатив, полученный в течение прошлого года жизни, и улучшить свою судьбу.
Каждый год в день своего рождения мы проживаем время, когда Солнце возвращается в тот градус, в котором оно находилось на момент нашего появления на свет. Это и есть первый день Соляра. Следующие 12 дней после дня рождения — особенно важный период для каждого из нас, так как в это время закладываются события всего года.
Фото: Личный архив
Пункт назначения напрямую зависит от ваших целей. Если человек хочет встретить любовь — это будет один город, если обрести финансовую стабильность — другой. К моменту включения Соляра необходимо подойти осознанно и заранее, чтобы успеть подготовиться к поездке. Каждый год Соляр происходит в абсолютно разных местах.
Провести время в назначенном городе желательно за сутки до и после с момента наступления Соляра. Стоит отметить, что данная практика не работает, как волшебная палочка для исполнения желаний, то есть для того, чтобы достичь свою цель нужно к ней двигаться. Например, если вы хотите получить более высокооплачиваемую работу, то как минимум опубликуйте свое резюме или попробуйте поговорить о повышении с руководством. Если вы будете бездействовать, то чуда не произойдет.
Passion.ru: Почему в этот праздничный день человеку не рекомендуется употреблять алкоголь? А как же выпить за свое здоровье и за те самые заветные мечты и желания?
Инна Любимова: Астрология и алкоголь — вещи несовместимые. (Улыбается.) Соляр — это астрологическая методика, так что в этот день лучше обойтись без вредных привычек. Ведь вы едете улучшать свою судьбу! Так что придется чем-то пожертвовать: и это всего лишь бокал со спиртным. Помните, алкогольные напитки находятся под покровительством планеты Нептун, которая отвечает за наши слабости и иллюзии.
Фото: Личный архив
Passion.ru: А как вы отмечаете свои дни рождения? Часто пользуетесь техникой «Соляр»?
Инна Любимова: Для меня Соляр — это самый важный день в году. Ведь от того, как я его встречу, зависит то, каким будет целый следующий год моей жизни. И я никогда не упускаю шанс улучшить свою судьбу и встречаю свой Соляр как положено: каждый год подбираю необходимые города и страны и праздную день рождения максимально интересно. Как говорят мои клиенты: «Съездив на Соляр однажды, потом ты не можешь остановиться, ведь после него год, ощущения, эмоции будут совершенно другими»!
Passion.ru: Известно, что вы руководите своей Школой астрологии, имеющей лицензию Департамента образования города Москвы. Любой человек может стать астрологом? Какие качества, знания и навыки для этого необходимы?
Инна Любимова: Астрология подходит абсолютно всем и каждому! Для кого-то она станет профессией, а кому-то поможет помочь понять себя и улучшить свою жизнь. У каждого человека есть предрасположенности к определенным знаниям и навыкам, но это означает лишь: легко ли тебе будет воспринимать информацию или сложно.
В целом любой человек может овладеть знаниями и практическими навыками в астрологии, главное — желание и включенность в процесс. В любом случае я у каждого ученика смотрю предрасположенность к астрологии и подаю информацию в течение учебного процесса так, как лучше он будет ее воспринимать.
Если говорить, какими качествами должен обладать астролог, то он должен быть эмпатичным, чтобы, уметь чувствовать, сострадать и поддержать клиента. Важно быть ответственным, кропотливым и внимательным для того, чтобы составлять и анализировать Натальные карты, ведь один неверный градус может повлиять на всю судьбу человека.
Фото: Личный архив
Passion.ru: Инна, знаем, что среди ваших клиентов очень много звездных персон. С какими вопросами они чаще всего к вам обращаются?
Инна Любимова: Я часто подбираю для заказчиков хорошие даты для кастингов и проб, для релизов песен, премьер фильмов и спектаклей. Звездные персоны — те же люди, что и мы с вами, поэтому у них такие же вопросы, как и у любого другого человека. Астролога нужно воспринимать как врача, который ни при каких обстоятельствах не раскроет врачебную тайну.
Если говорить в общем, то чаще всего люди приходят, чтобы разрешить какую-то жизненную проблему в сфере отношений, финансов или с конкретным запросом: как добиться успеха в определенном деле. Для меня важно не просто провести консультацию, а видеть, как у человека реализовывается мой прогноз, как улучшается его жизнь после рекомендаций. Консультации «для галочки» не провожу, для меня важен результат.
Passion.ru: Вопрос, который сейчас волнует очень многих: что же за «зверь» такой Ретроградный Меркурий и почему его все так боятся? Ведь с точки зрения астрологии это один из самых лучших периодов для того, чтобы менять что-то в своей жизни.
Инна Любимова: Меркурий отвечает за память, коммуникации, переговоры, интеллект, поездки, торговлю, информацию, учебу и документы. Что имеется в виду, когда мы говорим о ретроградном периоде той или иной планеты? Смысл в том, что все планеты, кроме Солнца и Луны, иногда замедляют свой ход, у них меняется положение относительно других планет, и нам с Земли кажется, будто они пятятся назад.
Хотя на самом деле они продолжают свое движение с востока на запад. Период Ретроградного Меркурия сильно влияет на людей, вмешиваясь во все процессы, за которые планета отвечает. За неделю до начала ретроградного периода люди могут заметить, что дела в сферах коммуникаций, подписание договоров, путешествий начинают «тормозить» и путаться, начинается хаос.
По поводу утверждения того, что это один из самых лучших периодов для трансформаций, вопрос достаточно спорный. Смотря, что вы под этим подразумеваете. Если говорить, о том, что в этот период можно завершить все дела, которые вы начали, а потом долго откладывали, или вы заканчиваете «токсичные» отношения, то да, этот период прекрасно подходит для таких дел. Если же мы говорим об открытии нового бизнеса, смене работы, покупке дорогостоящих вещей, то это крайне негативный период.
Фото: Личный архив
Passion.ru: Многие люди обращаются к астрологии, чтобы устроить свою личную жизнь. А прибегаете ли вы сами к технике Синастрии (совместимости по натальной карте), чтобы ваши личные отношения стали еще более гармоничными?
Инна Любимова: Я пользуюсь всеми методами, которые есть в своей работе, и рекомендую своим клиентам. Конечно, я обязательно анализирую натальные карты своего окружения и проверяю Синастрию. Это экономит кучу времени: ты сразу понимаешь, стоит ли тратить время на человека или нет. Как я уже говорила выше, данная методика помогает выстроить отношения не только со своей второй половиной, а с любым другим человеком для самых разных целей.
Passion.ru: Повлияла ли астрология на ваши взаимоотношения с противоположным полом? Возможно, вам было легче понять, кто из мужчин вам подходит, а с кем не стоит связываться.
Инна Любимова: Да. Когда я познакомилась со своим мужем, то сразу поняла, что это именно он, потому что этот человек полностью соответствовал портрету в моей натальной карте. Наше место знакомства также отражало показатели в ней. И надо сказать, у нас сразу выстроились гармоничные отношения. Кстати, после знакомства со мной супруг открыл для себя астрологию, и теперь мы с ним вместе руководим Школой.
Я желаю всем жить в гармонии со своей натальной картой и по максимуму использовать все свои возможности, таланты, сильные стороны и просто быть счастливыми. Ведь именно для этого, с точки зрения астрологии, мы и родились.
Фото: личный архив Инны Любимовой