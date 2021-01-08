Анастасия Стоцкая — о мюзикле «Шахматы», детях, секретах красоты и стройности

А. С.: Меня всегда удивляют такие вопросы, ведь я никуда не пропала, просто занимаюсь своей основной профессией. Я актриса театра, кино и мюзикла. Я никогда не сижу дома, всегда много работаю, никогда не уходила в декрет, всегда работала максимально до самого последнего момента и быстро выходила после родов сразу на съемки, репетиции проектов. Хороших артистов очень много. К сожалению, не всех их видно на экранах телевизоров. Но это не значит, что их нет. Для меня не первостепенно быть на вершинах чартов, я не стремлюсь в телевизор. У меня в квартире его сейчас даже нет.

Passion.ru: Вы мама двоих детей, у вас подрастают сын и дочь, расскажите об их воспитании. Вы строгая мама? Как любите проводить с ними время, чем дети увлекаются?

А. С.: Я строгая мама, но только в тех случаях, когда того требует ситуация. Например, если ребенок не хочет делать уроки. Первые два года, когда Саша пошел в школу, я постоянно делала уроки вместе с ним, все контролировала. А в этом году сказала: "Санечка, все, давай теперь сам, ты уже большой. Чтобы мы с тобой не ругались и оставались друзьями, пусть это будет твоей зоной ответственности. Но если вдруг тебе будет нужна помощь, всегда обращайся". Конечно, я всегда на связи с учительницей, если вдруг сын начинает плохо успевать, то провожу с ним разъяснительные беседы. Планшет и телефон убираются подальше, ребенок включается в учебу и начинает больше заниматься. Саше нравятся многие предметы — математика, английский, литературное чтение, рисование.

Passion.ru: Кто помогает с их воспитанием?

А. С.: Я стараюсь как можно больше времени проводить с детьми. Конечно, из-за большого объема работы не всегда получается проводить с ними столько времени, сколько хочется. Мне очень помогает моя мама и на подхвате всегда есть няня.

Passion.ru: Хотели бы, чтобы дети пошли по вашим стопам?

А. С.: В первую очередь я хочу, чтобы мои дети были счастливыми людьми и занимались тем, что им действительно по душе. Каким бы ни был их выбор, я их поддержу. Насколько им будет интересна моя профессия покажет время.

Passion.ru: Хотели бы вы еще детей?

А. С.: Конечно, хотела бы. Мне всегда хотелось большую семью. Но у меня уже есть полный комплект (улыбается). На данный момент, в ближайшее время нет, а в будущем хотела бы.

Passion.ru: Возвращаясь к теме похудения... Как вы обычно поддерживаете форму? Диеты? Тренировки? В чем-то ограничиваете себя? Или обычно усиленно начинаете работать над собой только ради роли?

А. С.: Приводить себя в форму я начала еще зимой. А когда началась пандемия, я смогла уделять этому еще больше внимания. Стала заниматься спортом каждый день, понимая, что мне это только пойдет на пользу. Это был отличный момент, чтобы взять себя в руки и начать тренироваться, следить за питанием, не есть после шести. Пока что я не в своем идеальном весе. Когда начинается работа и идет процесс спектаклей, не всегда удается соблюдать все правила. Но я всегда стараюсь себя держать в форме. У меня такая фигура и такое телосложение, что если я правильно одеваюсь и правильно фотографируюсь, это не очень заметно. Но все видно на камере, камера очень сильно увеличивает, а артист всегда должен выглядеть хорошо. Да и любая женщина чувствует себя увереннее, когда она в форме, одежда лучше сидит. Знаю по себе: чем я худее, тем выгляжу моложе и свежее.