Анастасия Стоцкая — о мюзикле «Шахматы», детях, секретах красоты и стройности
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Passion.ru: Расскажите о работе над мюзиклом. Что было самым сложным, может быть, даже стало вызовом для вас? Что самое интересное?
Анастасия Стоцкая: Подготовка к мюзиклу в целом оказалась не очень простой. Музыкальный материал очень разножанровый: где-то более роковый, где-то, наоборот, практически классический. Такая перестройка сложно дается любому вокалисту. К тому же для меня в этом материале достаточно высокая тесситура. Но я отнеслась к этому как к тренировке и развитию своего же таланта. Это была очень интересная, филигранная работа, голос должен звучать подобно музыкальному инструменту. Конечно, очень переживала перед премьерой. Первое время я пела буквально везде: в душе, дома за приготовлением завтрака, в машине. Но могу сказать смело, что я обожаю в этом мюзикле все: и черно-белую эстетику, эту потрясающую музыку ABBA, свою роль. Для меня огромная радость и счастье прикоснуться к такому материалу.
Passion.ru: Что вам самой больше всего нравится в этой постановке?
А. С.: Мне очень нравится моя роль, она сложная, характерная, амплитудная. Флоренс — очень сильная личность, женщина-секундант, что само по себе беспрецедентно. Ей удается общаться с мужчинами на равных. Я стараюсь ее дополнить женственностью и нежностью. Работа очень сложная в плане драматургии, ведь весь мюзикл не только про шахматы как спорт, он и про шахматы как метафору жизни, про личные взаимоотношения людей: любовь, измены, предательство, умение сделать правильный выбор.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Вы сказали, что для роли вам пришлось похудеть. Как приводили себя в форму?
А. С.: Я не худела специально для роли, хотя это и был дополнительный стимул. Но после рождения второго ребенка я в целом была не в форме. Во время пандемии стала каждый день дома заниматься спортом, а также придерживаться правильного питания. Я считаю, что строго ограничивать себя не нужно, потому что больше всего хочется именно того, что нельзя. Это, конечно, не быстрое похудение, зато результат держится дольше, и полезнее для организма.
Passion.ru: Несколько лет назад вы покоряли шоу-бизнес, вас продюсировал Филипп Киркоров, вы выпустили несколько клипов, а потом пропали... С чем это связано? Хотели бы вы снова вернуться в шоу-бизнес? В каком стиле хотели бы петь и выступать? Или все-таки театр и мюзиклы вам ближе?
А. С.: Меня всегда удивляют такие вопросы, ведь я никуда не пропала, просто занимаюсь своей основной профессией. Я актриса театра, кино и мюзикла. Я никогда не сижу дома, всегда много работаю, никогда не уходила в декрет, всегда работала максимально до самого последнего момента и быстро выходила после родов сразу на съемки, репетиции проектов. Хороших артистов очень много. К сожалению, не всех их видно на экранах телевизоров. Но это не значит, что их нет. Для меня не первостепенно быть на вершинах чартов, я не стремлюсь в телевизор. У меня в квартире его сейчас даже нет.
Passion.ru: Вы мама двоих детей, у вас подрастают сын и дочь, расскажите об их воспитании. Вы строгая мама? Как любите проводить с ними время, чем дети увлекаются?
А. С.: Я строгая мама, но только в тех случаях, когда того требует ситуация. Например, если ребенок не хочет делать уроки. Первые два года, когда Саша пошел в школу, я постоянно делала уроки вместе с ним, все контролировала. А в этом году сказала: "Санечка, все, давай теперь сам, ты уже большой. Чтобы мы с тобой не ругались и оставались друзьями, пусть это будет твоей зоной ответственности. Но если вдруг тебе будет нужна помощь, всегда обращайся". Конечно, я всегда на связи с учительницей, если вдруг сын начинает плохо успевать, то провожу с ним разъяснительные беседы. Планшет и телефон убираются подальше, ребенок включается в учебу и начинает больше заниматься. Саше нравятся многие предметы — математика, английский, литературное чтение, рисование.
Passion.ru: Кто помогает с их воспитанием?
А. С.: Я стараюсь как можно больше времени проводить с детьми. Конечно, из-за большого объема работы не всегда получается проводить с ними столько времени, сколько хочется. Мне очень помогает моя мама и на подхвате всегда есть няня.
Passion.ru: Хотели бы, чтобы дети пошли по вашим стопам?
А. С.: В первую очередь я хочу, чтобы мои дети были счастливыми людьми и занимались тем, что им действительно по душе. Каким бы ни был их выбор, я их поддержу. Насколько им будет интересна моя профессия покажет время.
Passion.ru: Хотели бы вы еще детей?
А. С.: Конечно, хотела бы. Мне всегда хотелось большую семью. Но у меня уже есть полный комплект (улыбается). На данный момент, в ближайшее время нет, а в будущем хотела бы.
Passion.ru: Возвращаясь к теме похудения... Как вы обычно поддерживаете форму? Диеты? Тренировки? В чем-то ограничиваете себя? Или обычно усиленно начинаете работать над собой только ради роли?
А. С.: Приводить себя в форму я начала еще зимой. А когда началась пандемия, я смогла уделять этому еще больше внимания. Стала заниматься спортом каждый день, понимая, что мне это только пойдет на пользу. Это был отличный момент, чтобы взять себя в руки и начать тренироваться, следить за питанием, не есть после шести. Пока что я не в своем идеальном весе. Когда начинается работа и идет процесс спектаклей, не всегда удается соблюдать все правила. Но я всегда стараюсь себя держать в форме. У меня такая фигура и такое телосложение, что если я правильно одеваюсь и правильно фотографируюсь, это не очень заметно. Но все видно на камере, камера очень сильно увеличивает, а артист всегда должен выглядеть хорошо. Да и любая женщина чувствует себя увереннее, когда она в форме, одежда лучше сидит. Знаю по себе: чем я худее, тем выгляжу моложе и свежее.
Фото: Instagram Анастасии Стоцкой
Passion.ru: Ярко-рыжие волосы давно стали вашей визитной карточкой. Как ухаживаете за ними? Кстати, вам никогда не хотелось изменить образ?
А. С.: Я была и блондинкой, и брюнеткой, больше никаких перемен не хочется, все-таки это очень вредит волосам, а в отличие от ногтей, они не так быстро растут. Рыжий — абсолютно мой цвет, он мне идет и мне с ним комфортно. Поэтому больше никаких изменений не планирую. Ухаживаю вполне обычно: обязательно делаю маски, использую сыворотки, перед укладкой наношу защитные средства. Ничего сверхъестественного. Раз в месяц ко мне приезжает мастер, который уже много-много лет меня красит, в момент окрашивания тоже обязательно делаем ухаживающие процедуры.
Passion.ru: Раскройте свои секреты красоты. Как ухаживаете за кожей, делаете ли массажи, уколы красоты? Какие косметические средства и бьюти-процедуры любите?
А. С.: Я люблю биоревитализацию, стараюсь делать ее раз в полгода или раз в год. Это все. По возможности, когда есть время, делаю массажи лица и тела, маски, пилинги. Сейчас огромное количество процедур, тут нужно подбирать индивидуально со своим косметологом.
Passion.ru: Как относитесь к пластике? Делали ли вы уже что-нибудь? Допускаете ли вы, что в будущем решитесь на пластику?
А. С.: Я никогда не делала пластику и не вижу в себе никаких изъянов, которые бы требовали пластической хирургии. К тому же смотрю на свою маму — настоящую красавицу, которая ничего никогда не делала, и выглядит просто великолепно. Мой папа и бабушки тоже выглядят прекрасно. У меня невероятные гены, спасибо за это Вселенной: генетика, конечно, очень много значит.
Passion.ru: Расскажите, как вы любите отдыхать и как находите время на себя, когда у вас много работы, семья требует внимания... В общем, как совмещаете карьеру и семью в это непростое время и сохраняете внутреннюю гармонию?
А. С.: Отдыхать люблю как все: гулять по городу, любим с детками отдыхать за городом. В Москве огромное количество развлечений и для детей, и для взрослых. Просто поваляться я не очень люблю, а вот пойти на массаж, встретиться с друзьями, пойти в ресторан, сходить в театр, на выставку — это то, что всегда доставляет мне удовольствие.
Фото: Instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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