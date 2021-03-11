Алена Венум об успехах в Сети, идеале мужчины и своей личной жизни: «Отталкивает эгоизм и грубость»
- Расскажи, как ты стала блогером и добилась популярности?
Я в свое время попала в формат, который набирал популярность, — это формат DIY. Я его видела на западе и решила адаптировать его под русскоязычную аудиторию и по такому же шаблону, как снимали MyLifeAsEva и другие подобные блогеры, я начала снимать такой же формат. Я была одной из первых, поэтому быстро залетала в рекомендации и канал начал взрывать. Ежедневно подписывалось порядка 5 000 человек, поэтому я продолжила снимать в таком формате еще несколько лет. А потом постепенно предвидев, что он со временем умрет, начала пробовать другие рубрики. У меня зашли скетчи и жизненные видео, поэтому я их и продолжила и постепенно на них и перешла. Поэтому до сих удается удерживать просмотры.
- Что было самым сложным?
Монтировать пять дней подряд, прерываясь на еду, особенно на компьютере, который постоянно вис, вылетал и удалял проекты. Но когда YouTube начал приносить деньги, я уже позволила себе монтажера, и эта проблема исчезла.
- Когда поняла, что популярна? Что почувствовала?
Когда ко мне в первый раз подошли сфотографироваться и спросили: «Вы Алена Венум?». Я даже от испуга сказала «нет». Для меня это было очень необычно.
Фото: instagram.com/alana_venum/
- Твой самый первый большой гонорар и на что его потратила?
Сложно сказать, когда был самый первый, так как он рос постепенно от 100 долларов и выше. Свой первый гонорар я потратила на подарок своей маме. Отправила ей 150 долларов, так как на тот момент я жила в другой стране, и хотела, чтобы она потратила их на себя.
- Тебя узнают на улицах? Тебе нравится быть известной? Мечтаешь о большей славе?
Меня узнают на улицах и это льстило в первый год. На следующий год я начинаю различать тех, кто меня рад видеть и ждал встречи со мной. Я с удовольствием делаю с ними фотографии. И на тех, кто увидел какую-то медийную куклу и хочет себе, как покемона в коллекцию, сфотографировать и показать друзьям. С такими я не всегда фотографируюсь, потому что не всегда есть время, не всегда выгляжу так, как хотелось бы выглядеть в интернете, либо если понимаю, что для человека это не так важно, я отказываю.
О большей славе не мечтаю. Более того я мечтаю заниматься производством контента на обязательной основе еще не больше года-двух, потом перейти полностью в инвестирование и постить только тогда, когда мне хочется.
- Что тебе больше всего нравится в блогерской деятельности?
Больше всего в этой деятельности нравится выбор с кем ты хочешь работать, с кем нет, и возможность распоряжаться своим временем.
- На кого ориентируешься в музыкальном плане? Есть ли у тебя кумиры или просто любимые исполнители?
Я не занимаюсь музыкой. Единственное я заказываю для своих роликов специальную музыку, которые пишут под мои видео. Любимые исполнители — The Weeknd и HIM.
Фото: Личный архив
- Чего мечтаешь достичь в карьерном плане? Ты вообще амбициозный человек?
В этом плане планирую еще запустить несколько шоу. Они уже в разработке. Надеюсь, они будут громкими. Мы уже снимаем пилотный выпуск. И записать трек, как от скетч-персонажа. Он будет больше похож на музыкальный развлекательный контент.
- Какими из своих достижений гордишься?
Тем, что у меня прекрасные отношения с мужем и есть прекрасная дочка. У нас в семье гармония и взаимопонимание.
- Насколько для тебя важен финансовый успех? Можешь сказать, сколько примерно зарабатываешь благодаря блогерской деятельности?
Не вижу смысла говорить, какой у меня заработок. Кто-то считает, что это много, а кто-то мало. Не хотелось бы, чтобы люди сравнивали. Это плохая привычка. Финансовый успех важен для меня тем, чтобы я могла не сковывать свои действия. Чтобы я могла обеспечить свою семью, управлять своим мнение и путешествовать там, где я хочу.
- Какой видишь свою идеальную семью?
Идеальная семья для меня — это моя семья сейчас.
- Какие качества больше всего ценишь в мужчинах, а что тебя может, напротив, оттолкнуть?
В мужчинах, как и во всех людях, я ценю психическое спокойствие, возможность подавить свой эгоизм, включить осознанность, когда это требуется и доброту. Меня могут оттолкнуть эгоизм, а также все, что связано с насилием и грубостью.
Фото: Личный архив
- Расскажи о своих секретах красоты и стройности?
Мы все о них знаем. Главное их делать регулярно.
- Как относишься к пластической хирургии? Меняла что-нибудь в себе? Планируешь в будущем?
Я давно делала ринопластику. В то время у меня было другое состояние ума и, возможно, сейчас я не приняла бы такое решение. Если у вас есть какой-то дефект, то нет ничего страшного. Если человеку легче принять себя после пластической хирургии, то сейчас у нас прекрасная медицина, но я все-таки не ложилась бы под нож для того, чтобы исправить свои комплексы.
- Расскажи о своем стиле. Как выбираешь вещи, сколько тратишь на одежду, аксессуары, украшения? Насколько для тебя важны бренды при выборе одежды?
Я не могу сказать точно, сколько я трачу денег на одежду. Самый дорогой элемент в моем гардеробе — это подарок от мужа. А так я выбираю одежду и аксессуары у украинских дизайнеров.
- Кем себя видишь через пять или десять лет?
Вижу себя гармоничной женщиной, которая путешествует и сохраняет прекрасные отношения в семье. Бизнес-леди, которая занимается инвестициями. Как контент-креатор, которая изредка постит видео.
- Какие качества в себе ценишь больше всего?
Ценю доброту, постоянное желание развиваться и стремление к большему.
Фото: Pexels.com
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