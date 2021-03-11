Алена Венум об успехах в Сети, идеале мужчины и своей личной жизни: «Отталкивает эгоизм и грубость»

- Твой самый первый большой гонорар и на что его потратила?

Сложно сказать, когда был самый первый, так как он рос постепенно от 100 долларов и выше. Свой первый гонорар я потратила на подарок своей маме. Отправила ей 150 долларов, так как на тот момент я жила в другой стране, и хотела, чтобы она потратила их на себя.

- Тебя узнают на улицах? Тебе нравится быть известной? Мечтаешь о большей славе?

Меня узнают на улицах и это льстило в первый год. На следующий год я начинаю различать тех, кто меня рад видеть и ждал встречи со мной. Я с удовольствием делаю с ними фотографии. И на тех, кто увидел какую-то медийную куклу и хочет себе, как покемона в коллекцию, сфотографировать и показать друзьям. С такими я не всегда фотографируюсь, потому что не всегда есть время, не всегда выгляжу так, как хотелось бы выглядеть в интернете, либо если понимаю, что для человека это не так важно, я отказываю.

О большей славе не мечтаю. Более того я мечтаю заниматься производством контента на обязательной основе еще не больше года-двух, потом перейти полностью в инвестирование и постить только тогда, когда мне хочется.

- Что тебе больше всего нравится в блогерской деятельности?

Больше всего в этой деятельности нравится выбор с кем ты хочешь работать, с кем нет, и возможность распоряжаться своим временем.

- На кого ориентируешься в музыкальном плане? Есть ли у тебя кумиры или просто любимые исполнители?

Я не занимаюсь музыкой. Единственное я заказываю для своих роликов специальную музыку, которые пишут под мои видео. Любимые исполнители — The Weeknd и HIM.