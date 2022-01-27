Александра Ребенок: «Если захочется новых ощущений, смело пробуйте танцы!»

Passion.ru: Присутствует ли в вашей жизни спорт?

Александра Ребенок: Да. Мой папа привил мне любовь к спорту еще в детстве. Я занималась горными лыжами, теннисом, плаванием. Потом уже, после института, увлекалась фитнесом, но он мне наскучил через три года. Помню, мы с мужем путешествовали по Америке на машине. И в Майами, когда мы гуляли утром по берегу, мимо нас пробегали мокрые загорелые люди с наушниками в ушах. Было ощущение, что бегут все. Шли только мы одни. И тогда я решила, что хочу попробовать бег. В школе я его не любила, для меня это была каторга. Но ведь там, на берегу океана, эти люди были такие красивые и спортивные. Я начала заниматься и втянулась. А когда ко мне пришел фонд «Жизнь как чудо» и попросил пробежать марафон 10 км в поддержку детей, я была к этому уже готова. Пробежала и поняла, что это мое. Так началась моя дружба с бегом и фондом, попечителем которого я являюсь до сих пор.

Passion.ru: Есть ли у вас любимый бьютихак, как выглядеть свежо и ухоженно?

Александра Ребенок: Спать и правильно питаться. Уметь делать nude макияж, чтобы никто его не заметил.

Passion.ru: Скоро выходит новый сезон сериала «Швабра» с вашим участием. Расскажите пару слов о проекте?

Александра Ребенок: Во втором сезоне будет много сюрпризов и поворотных моментов. Анна Николаевна Швабрина продолжает свои расследования, но теперь появится новый персонаж, равный ей по уму. Если раньше ей легко было всех переигрывать и находить решение любой сложной задачи, то теперь от Анны Николаевны потребуется больше и больше сил. Новые дела станут серьезным вызовом ей как математику, ведь она во что бы то ни стало должна выйти победителем. Швабра достигает максимальной самореализации и решает задачи на голову выше, чем раньше, и на личном, и на профессиональном уровне. Также ей предстоит сделать выбор между математикой и личным счастьем. Выбор станет перед ней очень остро, поэтому ей предстоит принять радикальное решение.

Passion.ru: Ваше пожелание читательницам нашего издания?

Александра Ребенок: Я бы хотела поблагодарить всех, кто поддерживает нашу пару № 9 и мои первые шаги навстречу танцам! Ваша поддержка очень чувствуется и помогает нам. Я очень надеюсь, что в этом году число 9 принесет мне удачу! Любите себя, свое тело и относитесь к себе с самоиронией. А если будет такое утро, как у меня, когда захочется новых ощущений, смело попробуйте себя в танцах! Не пожалеете!