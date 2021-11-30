Александр Ратников: «Все, что происходит в моей жизни — какое-то странное стечение обстоятельств»

Александр Ратников: Сейчас я достаточно редко играю в футбол или смотрю его по телевизору — на это нет времени. А вот спорт в целом — да, это часть моей жизни. Где бы я не был, куда бы не улетел — на гастроли, на съемки, на несколько месяцев, на два или три дня, — в моей дорожной сумке всегда лежат спортивные гимнастические резинки. Это для меня уже ритуал.

Более того, если я даже позволяю себе в какой-то момент лениться — несколько дней не занимаюсь и не беру резинки в руки, — меня начинает мучить совесть. Наверное, это уже привычка, которая граничит с каким-то сбоем в организме, раз уж я так сильно зависим от физической нагрузки. А что она мне дает? Я чувствую себя в тонусе . Мне кажется, для мужчины это очень важно, хотя мужчины бывают разные.

Сколько себя помню, я всегда занимался спортом. Первая секция, в которую меня ответили, была гимнастика, акробатика. Я помню, как папа меня привозил в «Олимпийский», где проходили занятия, а сам ждал возле огромных гимнастических залов. Тогда они для меня были как аэродромы. (Улыбается.)

Потом память как-то стерла то событие, после которого я перестал ходить на гимнастику, и в моей жизни появился футбол. Хотя, наверное, он был всегда в моей жизни, потому что с кем бы я сейчас не встречался — с учителями, с одноклассниками, — они доказывают, что я все время играл в футбол, поэтому меня называли Зика. Это известный бразильский футболист. Этим прозвищем меня даже учителя в школе называли — не Саша, а Зика. (Смеется.) Когда мы с папой после тренировки приезжали домой, и я видел, что во дворе кто-то играет в футбол, я отдавал ему спортивную сумку с мокрыми вещами.

Папа шел домой, а я бежал гонять в футбол — только теперь уже с пацанами во дворе. Я достаточно много посвятил своей жизни этому занятию, но это было не осознанно, это все просто было в кайф. Помните фильм «Форрест Гамп»: когда он побежал, а его спрашивали, чего он это сделал? Он ответил, что просто бежал. Я тоже просто играл в футбол и от этого получал невероятное удовольствие!