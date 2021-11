Александр Ратников: «Все, что происходит в моей жизни — какое-то странное стечение обстоятельств»

И после всего этого он роняет такую фразу: «У нас недобор мальчиков. Давай готовься и поступай». Мне снесло голову! Я не помню, как от музыкального ГИТИСа дошел до метро, как ехал в нем, как пришел домой... Это было какое-то обморочное состояние. Я был влюблен в свою жизнь, в свое будущее. Дома я сделал официальное заявление маман и папа: «В меде учиться не хочу. You are welcome в театр». Все! (Смеется.)

Мама вообще никак не отреагировала — твоя жизнь, молодец, сынок. Папа был очень удивлен после этих слов. Но, слава богу, что они не настояли, чтобы я шел в мед. Хотя сейчас я понимаю, что надо было получить хорошее академическое медицинское образование. Вот так и началась моя новая жизнь. Я целый год ходил на дополнительные занятия — по сути, я параллельно учился в 11 классе и в Гнесинке. Три раза в неделю я ходил на вокал и на актерское мастерство — туда меня взяли вольным слушателем.

Анатолий Ахреев готовил меня к поступлению на второй курс музыкального училища имени Гнесиных, на факультет актера музыкального театра. Кстати, когда я учился в школе, то вообще не помню, ходил ли я в театр когда-либо. Наверное, были какие-то совсем уж детские представления, но они не запечатлелись в моей памяти и никак не сформировали мое желание работать в театре.

Когда я уставал от одновременной учебы в школе и Гнесинке, то я прогуливал, оставаясь дома или сидя в подъезде с ребятами. Было такое, что в школе говорил, что еду в Гнесинку, а там — что я в школе остался, а сам по центру ходил, либо еще что-то делал. Надо было очень много книг читать, слушать, смотреть, учить — в общем, это был достаточно плотный и загруженный год в моей жизни. Но в итоге я все-таки поступил в Гнесинку.

Вообще, все, что происходит в моей жизни — какое-то странное стечение обстоятельств. Просто в какой-то момент я интуитивно доверяюсь этому течению: куда меня занесет, там я за нужные камешки цепляюсь и вылезаю на сушу.