Александр Энберт: «Люблю жену с каждым днем все сильнее, но до сих пор ревную»

Passion.ru: Александр, Алеся, совсем недавно вы стали родителями. Поздравляем вас с таким прекрасным событием в жизни. Какими были ваши первые дни после рождения малышки?

Алеся Энберт: Время после родов, конечно, было напряженным, потому что пока еще ты не понимаешь, что делать. Я иногда боялась брать дочь на руки. На первых порах не всегда получалось покормить с первой попытки.

Сейчас уже немного вошла в ритм и стало получше. Но первое, что испытываешь, это какой-то особый трепетный восторг и умиление, когда ты можешь час смотреть на ребенка и просто не верить глазам, что это все ты сделала. Ты родила человека, такого прекрасного и очаровательного!

Александр Энберт: Да, можно сказать, что первые дни идут до сих пор, потому что мы по-прежнему не можем наглядеться и остановиться радоваться тому, что у нас появилась малышка, и нас теперь трое.

Вообще, первые дни для меня были спокойны, так как я знал, что Леся находится под присмотром в хорошем роддоме «Аист и капуста»: там и няни, и медсестры всегда готовы помочь и перепеленать, и помыть ребенка. Сейчас уже, конечно, все сами.

Алеся Энберт: Кстати в роддоме обычно предлагают забрать малышку в детскую, но я как «я же мать» отказывалась и оставляла ее себе. Несмотря на то, что я не спала по несколько часов подряд, не отдавала нашу зайку.